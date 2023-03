«L’oiseau de pluie»: le cri d’alarme de Robbie Arnott

L’écrivain emprunte à l’imaginaire des mythes pour offrir un récit sur la précarité de nos liens avec la nature.

En 2020, l’Australie, en proie à d’immenses feux de brousse, a perdu près de 5,8 millions d’hectares de forêts tempérées, soit plus du cinquième de sa canopée. Depuis de nombreuses années, d’importantes sécheresses et une baisse des précipitations causées par les changements climatiques rendent cette région parmi les plus arides du globe hautement vulnérable.

Il faut peut-être y vivre au quotidien, ressentir la brûlure du soleil sur sa peau, entendre les animaux suffoquer, assister à l’assèchement et au pourrissement des récoltes ou constater la précarité dans laquelle plonge l’incertitude pour comprendre la petitesse de l’humain devant la puissance de la nature, les ravages causés par son hubris et son obstination à dominer, domestiquer, exploiter, prendre sans jamais donner en retour.

Cette vulnérabilité est au coeur de L’oiseau de pluie de Robbie Arnott, une réflexion aussi fascinante qu’impitoyable sur la précarité des liens qui unissent les êtres vivants à la nature. Pour illustrer la magnitude de son sujet, l’écrivain tasmanien emprunte à l’imaginaire des mythes et bâtit un univers pétri de réalisme magique, à la croisée du fantastique et de la dystopie, dans lequel on entre avec les yeux lucides et impressionnables de l’enfance.

Recluse en montagne depuis qu’un coup d’État a déclenché une guerre civile dans son pays, Ren survit grâce à la trappe, à la cueillette et à son ingéniosité. Lorsque des soldats, dirigés par une femme magnétique, commencent à suivre ses traces, Ren est déterminée à ne pas leur offrir ce qu’ils sont venus chercher : l’oiseau de pluie, un héron légendaire entièrement composé d’eau, qui peut, d’un coup d’ailes, faire cesser la pluie ou déclencher une tempête.

À travers les destins entremêlés de trois femmes, Robbie Arnott fait éclore un récit aussi passionnant que réflexif où les paysages grandioses et les aléas de dame Nature n’ont d’égale que la richesse des émotions humaines. Ici comme dans la réalité, chacun est à la fois coupable et victime, égoïste et généreux, destructeur et repentant. Dans un flux et reflux continuel, la volonté de changer les choses et de s’incliner devant la puissance et l’imprévisibilité de son environnement est sans cesse annihilée par le désir d’avancer, de conquérir, de contrôler, de devenir maître de la pluie et du beau temps.

Le romancier esquisse des personnages mémorables, magnifiés par toutes ces nuances qui rendent l’être humain, comme tout animal, à la fois doux et redoutable, sublime et indomptable. Il rappelle, dans une métaphore oculaire qui évoque tant Homère que Shakespeare, que la suite du monde réside dans un changement de perspective fait de simplicité, de dénuement et de mains tendues à autre qu’à soi.

L’oiseau de pluie ★★★ 1/2 Robbie Arnott, traduit de l’anglais par Laure Manceau, Alto, Montréal, 2023, 328 pages