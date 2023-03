Après le recueil Seize îles, de poétiques incursions sous les eaux tourmentées et mystérieuses du lac du même nom, Jean-Louis Courteau s’enfonce, pour son premier roman, dans les ombres, les silences et la froideur du Nord. Avec ses yeux émerveillés de peintre, l’auteur arpente les sentiers au rythme de ses souvenirs, se laisse guider par l’ordre et le chaos de la nature, marchant à rebours sur les pas de son père, Jack le coureur des bois, pour déceler des parts de son héritage. Dans une fleur de givre, le tintement d’un ruisseau ou le ricanement d’un carcajou, il trouve les indices de l’histoire qui a forgé son âme et son regard. Jean-Louis Courteau rappelle que pour préserver ce qui nous est le plus cher, il faut d’abord ralentir, se reconnecter aux mouvements du territoire et à la pureté des émotions qui y éclosent. Roman contemplatif plus que narratif, Remonter le Nord semble emprunter bien des détours inutiles, mais n’exige, en fait, rien de plus que le lâcher-prise des balades en forêt.



Remonter le Nord ★★★ Jean-Louis Courteau, XYZ, Montréal, 2023, 224 pages