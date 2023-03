Notre sélection de polars du mois de mars

Un duo fort efficace

L’an dernier, les deux premières enquêtes, coup sur coup, de Lamouche et Bonneau en avaient fait sourciller plusieurs : non mais, qui est ce J.L. Blanchard, avec son personnage de flic à la Bérurier ? Désormais, avec ce troisième opus, la réponse est claire : un auteur de polar, un vrai. Qui sait raconter des histoires complexes, touffues, menées par des personnages qui s’affinent d’un roman à l’autre. C’est ainsi que le lieutenant Bonneau, de la SQ, se fait un peu moins caricatural et plus crédible, alors que son assistant, Lamouche, est toujours aussi allumé. Pourtant, l’histoire qu’on nous raconte ici a des côtés sanguinolents ; elle met en scène une sorte de vengeur qui règle ses comptes une fois sorti de l’espèce d’amnésie qu’était sa vie avant d’être confronté à la Constellation du chat. Rajoutez à cela une écriture vive et pleine de ressources, qui sait s’adapter à tous les contextes, et vous vous trouvez devant un tableau gagnant. Au diable les jeux de mots trop faciles… et vivement la suite !

La constellation du chat

★★★1/2

J.L. Blanchard, Fides, Montréal, 2023, 368 pages



La guerre des motards revisitée

La guerre des motards qui a secoué le Québec dans les années 1990 n’a pas manqué d’attirer l’attention sur Montréal, qu’on a même surnommée à l’époque « la Chicago du Nord ». Mais depuis que Kathy Reichs y a consacré un de ses livres (Mortelles décisions), personne n’était revenu aussi brillamment sur ce douloureux épisode que Jacques Côté dans son Requiem américain. À l’époque, les Hell’s Angels avaient décidé de prendre le contrôle des réseaux de distribution de drogue de tout l’est du Canada, en commençant par Montréal, où la bande rivale des Rock Machines dirigeait le lucratif commerce des stupéfiants. Pour rendre l’histoire encore plus concrète et dramatique, Côté a eu la brillante idée de faire jouer les rôles principaux par deux frères ennemis : l’un, Owen Hayden, est à la tête de la brigade antigang, alors que l’autre, Tom, est le principal conseiller du chef des Hell’s. On savait depuis sa série L’aliéniste que Côté avait un don pour les histoires compliquées… et tout se confirme ici avec brio.

Requiem américain

★★★1/2

Jacques Côté, Flammarion Québec, Montréal, 2023, 318 pages





Tout au nord du Nord

Depuis Seul le silence qui l’a, dès son premier livre, consacré comme écrivain majeur, le Britannique R.J. Ellory situe tous ses romans en Amérique. L’action de son tout dernier est plantée encore plus près de nous, à Jasperville, au nord du Québec. Ce coin perdu est en fait une petite ville minière, près de Wabush, à la frontière du Labrador. Et il se passe là des choses encore plus affreuses que le climat polaire et les conditions de travail des mineurs de la Canadian Iron. Depuis une trentaine d’années, ce qui correspond à l’arrivée de la famille Devereaux à Jasperville, de jeunes filles sont déchiquetées sauvagement. Bêtes sauvages ou tueur en série ? Personne n’a jamais pu tirer l’affaire au clair, et Jacques Devereaux remonte là-bas 30 ans plus tard, puisque son jeune frère Calvis y est accusé de meurtre… Ce roman sombre et cruel sur l’abandon regorge de paysages hallucinants et de personnages qui vous hanteront longtemps. Un Ellory pur jus. Dur. Implacable du début à la fin. Brrrr.

Une saison pour les ombres

★★★1/2

R.J. Ellory, traduit de l’anglais par Étienne Gomez, Sonatine, Paris, 2023, 408 pages





La revanche des ignorants

Steve Laflamme enseigne la littérature, et cela se sent. Son écriture puissante peut vous mener dans toutes les directions à tout moment, un peu comme le faisait Benoît Bouthillette. Ici, dans une histoire aussi complexe que compliquée, l’enquêteur Guillaume Volta et la prof de littérature Frédérique Santinelli font face à une bande de dangereux complotistes s’inspirant du démoniaque Aleister Crowley… et l’on ramasse bientôt les cadavres à la pelle. Les « méchants » frappent fort et visent même les enquêteurs, qui parviendront difficilement à s’en sortir avant que l’affaire trouve enfin sa solution. Mais la charge est forte, trop même parfois — des lance-roquettes sur l’autoroute 20, c’est un peu tiré… par les cheveux, disons. On notera aussi encore cette tendance à mettre le paquet qui caractérise les romans de Laflamme depuis le début. Mais ses deux nouveaux enquêteurs sont beaucoup plus crédibles, et l’on attend avec impatience la suite, qui devrait permettre de saisir le mystère entourant Santinelli.

Les agneaux de l’aube

★★★1/2

Steve Laflamme, Libre Expression, Montréal, 2023, 418 pages