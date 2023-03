«La maison de mon père»: Akos Verboczy, fils d’Amérique

Un homme revient à Budapest, capitale de la Hongrie, pour la première fois depuis les funérailles de son père douze ans plus tôt. Sa mémoire rebondit sur les vieilles pierres de Budapest, se heurte aux fantômes de l’Histoire et à ceux de sa première jeunesse.

Piloté tantôt par un ami d’enfance, tantôt par un cousin, le narrateur au prénom « archi-hongrois » de La maison de mon père, qui occupe un emploi de « gratte-papier » à Montréal — en plus d’être l’auteur d’un livre à propos de son immigration —, entend séjourner dans la perle du Danube une petite semaine. En touriste, en pèlerin, en exilé. « Pour voir si j’y suis encore », répond-il à l’ami venu l’accueillir.

Son projet, encore vague, est de retrouver la petite maison de campagne de son père resté en Hongrie, un photographe publicitaire qui a connu une longue déchéance. Ou plutôt la maison qui appartenait à la troisième femme de son père, un ancien pressoir de vignoble qu’il avait rénové à flanc de colline dans la région du lac Balaton, « caché derrière le cul du diable ».

Avec La maison de mon père, Akos Verboczy nous offre un premier roman nostalgique, dédié « à ceux qui restent », cahier d’un retour au pays natal sans triomphe, dans lequel un narrateur zigzague dans les lieux qui ont marqué son enfance heureuse.

Une quête improvisée, aux accents légers de road trip, qui se heurte à la réalité parfois amère qui colle telle une seconde peau à l’exilé : l’impossibilité du retour.

« J’avais envie d’aller à l’envers, de montrer l’autre côté de la médaille de l’exil, explique Akos Verboczy en entrevue. Après avoir tenté de répondre à la question “Comment on devient l’autre ?” dans Rhapsodie québécoise, j’ai voulu me demander comment on reste celui qu’on a toujours été. Après avoir pris le point de vue de l’immigrant qui arrive dans son nouveau pays, je voulais adopter le point de vue de l’immigrant qui retourne [dans son pays d’origine]. »

Dans son premier livre, en effet, l’excellent Rhapsodie québécoise. Itinéraire d’un enfant de la loi 101 (Boréal, 2016), ce Québécois d’origine hongroise et juive, arrivé à Montréal à l’âge de onze ans en 1986, chroniqueur, rédacteur de guides, de discours et de rapports officiels, racontait à coups de vignettes l’histoire de l’immigrant qui se trouve un nouveau pays et se construit une nouvelle identité.

Un parfum de nostalgie

« J’ai cherché aussi à donner une voix à ceux qui restent, poursuit Akos Verboczy. À ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n’ont jamais quitté leur pays. Ils forment la majeure partie de l’humanité, puisque la plupart des gens meurent dans le pays où ils sont nés. Et je trouvais que c’était intéressant d’explorer l’identité de ceux qui ne vivent pas un exil. »

Faire le saut vers la fiction, cette fois, lui semblait la chose à faire. « Comme l’écriture est arrivée assez tard dans ma vie, je trouvais plus naturel, la première fois, de dire la vérité, avoue-t-il en riant. De raconter des anecdotes significatives liées à ma vie qui pourraient expliquer deux ou trois choses sur l’immigration et l’intégration. »

L’envie de s’essayer au roman, de plier les bords de la réalité, lui est venue, dit-il, avec la confiance apportée par son premier livre. « Il faut parfois tricher avec la vérité pour rendre l’histoire plus facile à suivre et plus intéressante pour le lecteur, a ainsi compris Akos Verboczy. Pour la rendre plus percutante aussi. Je trouve que c’est vrai lorsqu’on dit que la fiction nous permet de nous approcher de la vérité et de la réalité. »

Et si la fiction lui a servi à installer des décors, à nous faire entendre des sons et humer des odeurs, elle aura aussi permis à l’auteur d’entrer dans la tête des autres. « Ça m’a permis de décrire des événements où je n'étais pas présent. De décrire ce que peuvent penser des personnages qui ne sont pas le narrateur, qui n’est pas tout à fait moi non plus. »

Les raisons qui le poussent à visiter les lieux de sa jeunesse, le protagoniste de La maison de mon père — qui lui ressemble un peu, reconnaît Akos Verboczy — se les explique mal. Arpentant les rues de Budapest trente ans après son départ, il croise des camarades d’autrefois, une ancienne blonde, voyant en chacun d’eux l’enfant qu’il a connu. À sa façon, la soeur du narrateur résume bien cette réalité mouvante : « Tout change et en même temps tout est pareil. »

« J’ai toujours cette impression-là quand je retourne en Hongrie , confie Akos Verboczy. Quand je retourne dans le quartier de ma jeunesse, Côte-des-Neiges, que je n’habite plus, je retrouve des repères, oui. Mais ce qu’il y a de plus en Hongrie, c’est que j’y trouve aussi les repères de mes parents et de mes grands-parents, ceux de mes arrière-grands-parents. Il y a des racines dans ce pays que je n’ai pas ici. »

L’alchimie de l’exil

Qu’est-ce que symbolise la maison du père, l’objet de cette quête à la fois identitaire et familiale ? Un espace de rêve, de nostalgie ? Un lieu à la fois rare et réel où le père a un jour montré au narrateur le meilleur de lui-même ?

« C’est un endroit qui symbolise un bonheur, affirme simplement Akos Verboczy. Pour que des gens aient des liens entre eux, ça prend des lieux. On se rencontre quelque part. On grandit quelque part. Et dans le livre, appartements ou quartiers, les lieux sont très importants. Il y a aussi des lieux qui changent et d’autres qui ne changent pas. » C’est même un peu obsessionnel chez le narrateur, comme en témoigne son étonnement de se retrouver dans un bain turc de la ville où, 500 ans plus tôt, des gens se trempaient déjà, exactement au même endroit.

« C’est l’une des grandes questions que j’essaie de poser dans le livre. Est-ce que je suis chez moi ? Est-ce que le narrateur est chez lui quand il est dans son pays d’origine ? Est-il un touriste ? Les gens qu’il rencontre le voient toujours un peu différemment. » Et si un ami se réjouit de le voir revenir « à la maison », un sans-abri croisé dans la rue verra plutôt en lui un étranger. « C’est la question qui traverse un peu le livre », croit aussi l’auteur.

Au terme de l’étrange alchimie de l’exil, si le narrateur est devenu aux yeux de son père le « fils d’Amérique », le pays de son enfance, la Hongrie, est aussi devenu celui du père. Son seul héritage, peut-être, avec une collection de coupe-cigares un peu dérisoire, c’est l’esprit des lieux, un rapport fier à la beauté « intraduisible » de la langue hongroise. « C’est le pays du père, d’autant plus que c’est un père qui n’a jamais quitté son pays et qui en a toujours été extrêmement fier. De plus, je trouvais intéressante la dualité entre la mère et le père : la mère qui quitte le père, avant de quitter la Hongrie pour Montréal et de s’installer plus tard à Toronto. »

« Dans Rhapsodie québécoise, j’avais beaucoup de réponses, je donnais mon opinion, je prenais position sur des enjeux d’identité et de culture. Cette fois, au contraire, j’ai beaucoup de questions. Le roman m’a aussi permis d’observer mon personnage, de créer une distance et de le laisser se débrouiller pour avoir des réponses. »

La maison de mon père Akos Verboczy, Boréal, Montréal, 2023, 360 pages