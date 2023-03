La marche bleue

Montréal d’aspérités et de langueurs. Le printemps définitif s’espère toutefois. Ta myopie gangrène ta vision. Les gens croisés dans la rue t’embrassent de leur voix. Un oiseau te rappelle de rêver. Un chat t’incite à continuer d’être vivante.

Un jour de pluie, pourtant tes lunettes de soleil. On pense que tu joues à la vedette, mais tu joues à « ne regardez pas ma tristesse ». Un ouvrage de croissance personnelle pour avoir d’autres voix que la tienne dans la tête. La tienne dit : dans la destruction j’existe. La pandémie t’a confinée à toi-même. La maison que tu as essayé de construire ne tenait que sur une roche qui ne savait pas parler. Une rencontre avec toi-même. Tu recules. « Ce reflet est plus farouche que je pensais. » Il passe dans la rue. « Tiens donc, cette fille est tellement maussade qu’on dirait que son brownie va pleurer. »

Tu te dois la douceur. Ça suffit, toutes ces années à pleurer. Les fois où tu ne fais que sortir de ton lit et t’y engouffrer de nouveau sont aussi légitimes. Comment resocialiser après que le temps est figé depuis 2020 ? Tu dis au barista : le coeur est un muscle volontaire, il prend sa couleur quand on décide d’aimer. Il te tend ton chaï latte et tu règles la note. Peut-être un jour tu continueras la discussion ; l’écureuil aux joues pleines semble t’encourager à continuer d’avoir des moments où tu aimerais changer le monde.

C’est si épuisant de se marcher à l’intérieur, pourquoi ne pas marcher dans cette ville que tu connais à peine ? Il est devant toi, te montre comment aimer le monde. Ton espoir se dépose sur les os de ton utopie, la marche se fait plus paisible. Tu te dis : « Je ne sais pas où je vais, mais j’arrive. Je suis là, au moins. J’ai survécu encore une journée. Et je vais fendre la ville de mon enthousiasme inédit. Et si j’échoue aujourd’hui, je recommencerai demain, avec une plus grande obstination. Un jour, les lattes tiendront sur la maison. Les clous se planteront et des rires fleuriront. »

Tu n’es pas que synapses et traumas, hormones sécrétées dans la noirceur, fuite et dérégulation. Combien de villes fermentent en toi sans que tu ne t’aperçoives de rien ? Combien de boulevards te faut-il arpenter ? Combien de douches au bout du hurlement ? Un incendie t’enseigne le langage du commencement.

Avant le sourire, la minéralité de ton rêve. Un souffle chaud et continu comme le présage d’une cinquième saison. La seule beauté aujourd’hui sera ce rayon de lumière qui pique la mousse de ton latte à travers la fenêtre du café où l’hiver n’en finit plus d’être l’hiver.

Tu penses à ces nombreuses années dans ton laboratoire où tu as essayé des formules pour synthétiser le bonheur afin qu’il reste en toi, immuable, comme un chien fidèle. Tu pensais que les hommes rencontrés avaient la recette. Il te suffisait d’escalader leurs corps et tu pouvais atteindre leur coeur. Confuse, tu te demandais « mais qui habite ici ? ». L’écho de ta voix te ramenait à ton absence. Tu revenais chez toi étendue comme une algue, attendais la prochaine marée et réessayais. La tristesse marécageuse engluait toute tentative de rescousse. Tu craignais tellement qu’on t’abandonne que tu abandonnais les gens. C’était plus fort que toi. Tu en es même venue à les pousser à t’abandonner pour matérialiser ce qui n’existe pas. En ce sens, tu étais une alchimiste de la peur.

Les hommes n’avaient pas la réponse, alors tu t’es tournée vers les arbres, leurs secrets et la fraîcheur de leur ombre, tu t’es tournée vers la caresse des pierres et les chaleurs félines. Tu as fait de ta sueur qui te coule sur le front une sueur qui réclame ton droit de vivre de toutes tes forces. Cette lumière qui naît de l’épuisement des mensonges t’aide à tracer un chemin nouveau. En route, tu ne t’empêcheras pas de continuer de promettre d’aimer et de rendre grâce, de ne pas donner raison au marasme. Te voilà dans cette ville. Bien que tes pas soient aphones, tu avances.