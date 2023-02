L’éditeur Pierre Lespérance est mort

Pendant un demi-siècle, cet héritier a régné sur une large partie du monde du livre au Québec.

L’éditeur Pierre Lespérance, un monument de l’édition au Québec, est décédé. Patron d’un vaste empire éditorial qui comprenait à son pinacle plusieurs maisons d’édition, dont les Éditions de l’Homme, de même qu’un puissant réseau de distribution, une imprimerie et des librairies, son empire a servi d’école à plusieurs éditeurs et ouvriers du monde du livre au Québec. Il avait 84 ans.

Comment expliquer le succès des entreprises de cet homme, responsable, durant un demi-siècle, du plus grand nombre de ventes de livres au Québec ? « L’expérience explique peut-être quelque chose », disait cet homme peu bavard à l’heure des bilans.

Une suite de succès

Les Éditions de l’Homme, la maison à laquelle il était le plus attaché, publient Les Insolences du frère Untel de Jean-Paul Desbiens, de même qu’Option Québec de René Lévesque et les Mémoires de Pierre Elliott Trudeau.

Pendant des décennies, Pierre Lespérance propose aux lecteurs francophones d’Amérique du Nord mais aussi d’Europe, des beaux livres et des guides dits pratiques en tous genres. Souvent, les titres de la maison témoignent parfaitement des perspectives et des sensibilités populaires dominantes de l’époque, s’intéressant à la santé, à la sexualité, aux phénomènes paranormaux, en passant par les livres de cuisine et les ouvrages de psycho pop.

Les succès de vente s’accumulent, saison après saison. Ses auteurs à succès sont souvent doublés de communicateurs hors pair, par exemple Jacques Salomé et Guy Corneau.

Les guides pratiques sur la photographie signés par Antoine Desilets, tout comme les guides des antiquités québécoises de Michel Lessard, ce sont encore Pierre Lespérance qui les publie et leur assure un important rayonnement.

Un de ses plus grands succès de vente fut le Guide de l’Auto, longtemps piloté par Jacques Duval. Lui-même passionné par les automobiles, Pierre Lespérance en possédait plusieurs de collections. Cet homme toujours vêtu d’un complet pilotait volontiers sa Maserati autant que son voilier. Il possédait une résidence secondaire à Cannes, en France, où il profita d’une partie de sa retraite. En 1999, il été sacré chevalier de l’Ordre des arts et des lettres par la République française.

Pierre Lespérance avait été le premier éditeur québécois à développer à grande échelle des partenariats et une assise solide dans la distribution de livres québécois en Europe. Ses livres, il en fait de véritables plates-formes publicitaires, dans l’intérêt de son commerce. « Nos livres voyageaient en avion pour pratiquement rien parce qu’on y faisait inscrire “Nos livres voyagent avec Sabena”, la défunte compagnie aérienne belge. » En 1972 seulement, pour ses débuts, il exporte plus de 150 000 livres québécois en Europe.

Ses maisons publient aussi des ouvrages littéraires. Il montre toujours beaucoup de respect envers les écrivains, tout en s’intéressant lui-même assez peu à la littérature. Il n’en demeure pas moins qu’il réussit à regrouper sous sa gouverne plusieurs oeuvres majeures. Agaguk d’Yves Thériault est d’abord publié à l’enseigne des Éditions de l’Homme. Pierre Lespérance achètera plus tard diverses enseignes littéraires. Il met la main sur le fond des Quinze éditeurs, comme de VLB éditeur, de même que sur Éditions de l’Hexagone et divers fonds, dont celui des éditions Parti pris. Le poète et éditeur Gaston Miron restera à son emploi jusqu’à sa mort en 1996.

Un héritier

Pierre Lespérance avait été plongé très jeune dans le bain de l’édition et de l’imprimerie. Son grand-père et son père avaient imprimé, durant des années, le journal du palais de justice puis quantité de petits écrits distribués à gauche et à droite.

Il n’ignorait pas qu’il était un héritier. « Je sais en tout cas que ce n’est pas un don. Mais il est vrai que j’ai une compréhension de ce que les gens aiment… Et comme j’étais aussi imprimeur, nous pouvions veiller à améliorer au mieux nos livres, à bien les suivre, un à la fois. » Pendant longtemps, les livres des Éditions de l’Homme, son enseigne principale, sont vendus au bas prix unique de 1 $. Ce sera le premier signe distinctif de son approche éditoriale.

Alain Stanké débutera, comme bien d’autres éditeurs québécois, aux éditions de l’Homme. « Pierre Lespérance est un pilier de ce qu’on trouve aujourd’hui dans l’édition au Québec », dira-t-il. L’homme « a aimé innover et prendre des risques ». Stanké demeure aux Éditions de l’Homme jusqu’en 1971, avant de fonder les Éditions La Presse, puis une maison qui porte encore son nom.

Très actif dans la promotion de ses livres, Pierre Lespérance profita durant des années de l’achat à l’année de la page arrière d’un téléhoraire distribué dans les foyers. Semaine après semaine, jour après jour, les gens avaient sous le nez, tandis qu’ils s’intéressaient à ce média dominant qu’était la télévision, des publicités qui leur parlaient des livres de Pierre Lespérance. Ses livres se retrouvent d’ailleurs très souvent propulsés par le biais de la télé.

Sensible comme pas un aux effets de mode du moment, Lespérance n’en demeurait pas moins conscient d’appartenir à une tradition. Près de son bureau, au dernier étage d’un édifice qui avait des allures de labyrinthe, il conservait sous un écrin un rare exemplaire de La confrérie de la bonne mort, le premier livre publié en français à Montréal en 1776.

Les débuts

« Mon père avait une imprimerie », m’expliquait-il. « Il publiait de petits fascicules de 32 pages comme les IXE-13, les Guy Verchères, Diane la belle aventurière, les policiers mettant en scène Albert Brien, les Aventures de Cow-Boys et d’autres encore. C’était jusque-là le pain et le beurre de la lecture des Québécois. Nous étions dans les épiceries, les pharmacies, pas vraiment en librairie. Mais on avait les moyens de distribuer. » L’entreprise va en effet compter sur une très puissante machine de distribution, l’Agence de distribution populaire (ADP) et une flotte de camions.

Pendant plus d’un demi-siècle, l’ADP sera chargée par quantité d’éditeurs étrangers de veiller à la diffusion et la distribution d’une large part de tous les livres neufs qui circulent au Québec, touchant sur chaque vente entre 15 et 20 % du prix de détail. Ce sont plus de 110 éditeurs qui seront regroupés sous la bannière de l’ADP.

« Qui a développé l’intérêt pour la lecture au Québec, sinon les Éditions de l’Homme ? », dira-t-il en 1988. « Si nous n’avions pas étendu notre distribution à l’ensemble du territoire, le livre serait resté un produit de luxe, juste accessible à l’élite. Grâce à nous, des gens en Gaspésie ont pu acheter en tabagie un livre des Éditions de l’Homme. »

En plus du réseau de distribution de l’ADP, il achète les librairies Garneau. Plus tard, ses librairies seront regroupées sous la bannière Renaud-Bray.

Un gestionnaire

Edgar Lespérance, son père, publiait quotidiennement le journal du palais de justice, le Court House Daily Report, dans une imprimerie qui lui appartenait, située près du fleuve, au bout de ce qui est devenue la rue Atateken à Montréal. Toutes sortes de choses sont imprimées là, dont la revue antiduplessiste Cité libre, pilotée par Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier, ainsi que la revue Vraie de Jacques Hébert, qui deviendra un éditeur de très grand talent pour les Éditions de l’Homme, avant de se lancer dans les Éditions du Jour. Après la faillite de celle-ci, Pierre Lespérance finira par racheter ce qui en reste.

À 21 ans, Pierre Lespérance possédait déjà une libraire. Diplômé en commerce du collège privé Mont Saint-Louis, Pierre Lespérance passe à la barre des éditions de son père alors qu’il est encore dans la jeune vingtaine. « À 25 ans, à cause de la mort prématurée de mon père, j’avais la tête plongée dans l’édition », dira-t-il dans un entretien à son bureau. À compter de 1967, Pierre Lespérance regroupe les différentes entreprises de son père sous le chapiteau d’une entreprise baptisée Sogides. Il en sera l’actionnaire quasi unique.

Dans le hall de l’édifice principal de Sogides, là où des milliers de lancements ont lieu au fil des ans, un grand portrait en couleur d’Edgar Lespérance restera en place jusqu’à ce que l’entreprise soit vendue à Quebecor en 2005. Dès 1971, Pierre Péladeau tentait de lui racheter l’entreprise. C’est son fils, Pierre Karl Péladeau, qui finira par mettre la main sur cet empire éditorial. Même devenue propriété de Quebecor, l’entreprise va continuer d’occuper longtemps, comme locataires, les édifices historiques qui étaient encore la propriété de la famille Lespérance.

En matière de gestion, Pierre Lespérance n’entendait pas tellement à rire, toujours très à cheval sur le suivi des coûts de production des livres et des résultats financiers. S’il se mêlait rarement des choix de ses éditeurs, il n’hésitait pas à taper sur les doigts de ceux qui dépassaient les budgets fixés au préalable. À l’écrivain Jean-Yves Soucy, qui fut un de ses éditeurs littéraires, il reprocha un jour les coûts d’un livre dont les coûts de réalisation avaient explosé à la suite d’une succession d’infortunes. « Ça n’a pas d’allure ! On va perdre plus d’un dollar à chaque fois qu’on en vendra un ! », lui fit remarquer Pierre Lespérance exaspéré. Pince-sans-rire, Jean-Yves Soucy lui répondit du tac au tac, avant d’être crucifié du regard : « Dans ce cas, j’espère qu’on n’en vendra pas trop ! »

Une large partie du monde du livre au Québec a été formée, de près ou de loin, au sein de l’une ou l’autre des entreprises éditoriales dirigées par Pierre Lespérance. Pierre Bourdon, l’éditeur de l’enseigne Hugo&Cie fut d’abord en charge, chez Sogides, de l’ADP, avant de devenir l’éditeur principal des Éditions de l’Homme, succédant dans ces fonctions au linguiste et animateur de télévision Jacques Laurin. Pour Bourdon, l’histoire de Pierre Lespérance ne connaît guère d’équivalent au Québec. « Dans le milieu de l’édition il y a eu bien sûr des géants, en édition en diffusion, en librairie. Et il y a eu Pierre Lespérance. »

Pierre Lespérance est décédé près des siens, à l’hôpital régional de Saint-Jérôme, après avoir demandé l’aide médicale à mourir.