Faut-il relire...?: Prendre son temps avec Marcel

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, place à Marcel Proust (1871-1922), celui que tant de gens rêvent d’avoir lu, ou qui suscite une dose de scepticisme devant l’enthousiasme des irréductibles d’À la recherche du temps perdu.

La Recherche est comme une espèce de chasse au trésor, où le trésor est le temps et le passé la cachette », affirmait l’écrivain Vladimir Nabokov à propos de ce roman que plusieurs considèrent comme le plus important du XXe siècle.

Les mêmes qualificatifs se répètent depuis longtemps à propos d’À la recherche du temps perdu : monument, cathédrale, Everest de la littérature, etc. Ils ont résonné l’an dernier alors que la France a célébré le centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, survenue le 18 novembre 1922 alors qu’il habitait rue Hamelin, dans le XVIe arrondissement à Paris.

Autobiographie déguisée pour les uns, brique littéraire pour les autres, l’oeuvre-phare de celui qui fut couronné du Goncourt pour le deuxième volume (À l’ombre des jeunes filles en fleurs, en 1919) a été en grande partie rédigée dans sa chambre. Né en 1871 au milieu d’une famille bourgeoise, ce fin observateur des moeurs parisiennes s’est peu à peu retiré du monde, affligé par des crises d’asthme, ce qui ne l’empêchait pas d’écrire et de nourrir des amours (dont avec le compositeur Reynaldo Hahn) qui se transformaient souvent en amitiés durables. Certains de ses anciens amants sont même devenus de véritables agents doubles, lui décrivant dans le menu détail ce qui agitait le Tout-Paris des salons.

Proust, c’est long, c’est court

Aujourd’hui, qu’ont encore à nous dire Charles Swann, Odette de Crécy, Albertine Simonet, le baron de Charlus et Oriane de Guermantes ? Beaucoup de choses, surtout à travers le regard de ce narrateur jamais nommé. « Bien des gens du milieu littéraire croient que Marcel Proust est un auteur du XIXe siècle à cause de ses sujets, se désole Martin Robitaille, professeur au Département des lettres et humanités de l’Université du Québec à Rimouski. En fait, c’est un écrivain radicalement moderne, découvrant des choses sur la conscience et l’inconscient, s’interrogeant sur le souvenir et le temps, de grandes questions philosophiques et existentielles. N’oublions pas qu’il est un contemporain de Sigmund Freud. » Pour celui qui a fait de sa correspondance un objet de recherche, Martin Robitaille considère que Marcel Proust a offert au monde une oeuvre « à la fois magnifique par sa prose, et sans pitié sur les relations humaines ».

Bien des clichés entourent la figure de celui qui aura vu de son vivant la parution de quatre des sept volumes d’À la recherche du temps perdu. Il y a bien sûr le plus célèbre incipit de l’histoire de la littérature française (« Longtemps, je me suis couché de bonne heure »), et le pouvoir de la madeleine, ce petit gâteau qui, trempé dans la tisane, se transforme en machine à voyager dans le temps.

Mais ce qui revient souvent lorsqu’il s’agit de diaboliser ou de vénérer Marcel Proust se résume à la longueur de ses phrases. Une compterait 931 mots, un record, alors que la moyenne se situe autour de 34. Un défi de lecture ? Non, un plaisir jubilatoire, selon Bernabé Wesley, professeur au Département des littératures de langue française à l’Université de Montréal.

« La phrase proustienne n’est pas assez longue, affirme sans hésiter ce spécialiste du roman français du XXe siècle avant 1945. C’est un reproche déjà formulé par Samuel Beckett, qui disait que cette phrase repose sur le principe de superposition de strates de temporalités différentes à l’intérieur même de la syntaxe. Beckett se plaignait que la phrase proustienne soit trop courte pour représenter ça. » Selon Bernabé Wesley, ce qu’il y a de lourd, « c’est cette mode de dire que l’on n’a pas lu Proust parce que l’oeuvre est très intimidante. Dès que l’on s’y plonge, il y a un réel plaisir de lecture, et, oui, des moments d’ennui. Or, À la recherche du temps perdu, ce sont surtout de grands moments d’émotions. Et s’il y a une chose qui m’indigne chez Proust, c’est la cruauté de certains personnages, notamment liée au snobisme et aux mondanités. »

Apprivoiser Proust, une page à la fois

« J’ai reçu À la recherche du temps perdu en cadeau en 2010, et ça m’a pris 10 ans à le lire, à raison d’une dizaine de pages tous les soirs. » Voilà la méthode de l’avocat Marc Bellemare, ancien ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Jean Charest, lui qui n’avait jamais envisagé d’entreprendre ce marathon littéraire. Le centième anniversaire du décès de Marcel Proust est devenu le prétexte parfait pour rendre contagieuse son admiration à l’égard d’« unroman qui décrit la passion et la jalousie de façon aussi authentique, et aussi belle ». En novembre dernier à Québec, il a organisé, à ses frais, un hommage comprenant un concert des Violons du Roy au Palais Montcalm, une mise en lecture de la pièce de Sylvie Moreau, Dans la tête de Proust, une série de conférences auxquelles participait Martin Robitaille, ainsi qu’un entretien avec le parrain de l’événement, Lucien Bouchard. Ce dernier fut d’ailleurs l’un des modèles de Marc Bellemare pour plonger dans l’oeuvre de celui qu’il décrit comme « un gars compliqué » !

« Proust a donné une forme d’immortalité à la Belle Époque, et à Paris, véritable centre du monde à ce moment-là », souligne celui qui est également mécène, et que le sculpteur français Jean-Pierre Raynaud a surnommé son « Médicis ». Recevoir À la recherche du temps perdu fut un tournant pour Marc Bellemare le lecteur, une grâce qu’il souhaite au plus grand nombre, peu importe le livre. « Ce que vous offrez ne sera peut-être pas lu bientôt, mais en le laissant traîner, il peut devenir important pour quelqu’un lors d’un voyage, d’une séparation ou d’un deuil. Dans la vie, il y a des espaces propices à la lecture. »

Depuis 30 ans, créer des moments propices pour Proust, c’est justement la mission de la cinéaste française Véronique Aubouy. D’abord auprès de son entourage, elle a demandé à chacun de lire deux pages d’À la recherche, le tout capté en plan-séquence, caméra fixe, dans le décor de leur choix, bruyant ou paisible, urbain ou champêtre. Présenté en ce moment au Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain, dans la vallée de la Loire, Proust lu totalise à ce jour 151 heures et 43 minutes, et la cinéaste a bon espoir de mener à bien cette traversée d’ici quelques années.

Démarche singulière et solitaire — mais qui compte des milliers de participants de tous les horizons, dont l’acteur Kevin Kline et le cinéaste Albert Serra —, elle relevait d’une nécessité. « Proust était devenu une obsession, et je voulais m’en débarrasser, précise Véronique Aubouy au bout du fil. Ce livre, je le connais très bien, mais je ne voulais pas en faire une fiction. » Or, sur trois décennies, Proust lu raconte bien plus que laRecherche. « Nous voyons beaucoup de choses changer, dont la manière de lire, et mon film devient une histoire de la vidéo. Les images du premier volume ressemblent à des souvenirs d’enfance brouillés. »

Ce n’est pas le seul projet de la cinéaste, mais assurément son plus ambitieux. Craint-elle de manquer de temps pour atteindre le fil d’arrivée ? « Je n’ai jamais eu peur de ne pas le terminer, mais celle du moment de le finir, oui. C’est ma manière d’être dans le monde, et de voir la vie à l’aune de Proust. J’ai commencé le dernier tome [Le temps retrouvé], j’aimerais bien venir chez vous pour y inclure des lecteurs québécois, mais une fois [le projet] terminé, je vais passer à autre chose. »

Sans discipline particulière ou d’une fidèle régularité, la façon de se plonger dans l’oeuvre de Marcel Proust reflète autant notre rapport à l’auteur qu’à la lecture. L’écrivain Charles Dantzig, dans Proust océan, ne pouvait mieux résumer notre liberté de lecteur : « Lire À la recherche du temps perdu, c’est traverser l’océan. Et c’est très facile, il suffit d’adapter sa respiration. »