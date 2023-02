Notre sélection de poésie du mois de février

Éclairer le sombre

Monique Deland évite avec habileté l’écueil que l’usage des couleurs impose lorsque le sujet abordé est l’atelier. Chaque fois, le recours à telle ou telle teinte se révèle ici essentiel. À cet égard, il faut souligner le remarquable travail éditorial tant dans la reproduction des oeuvres sur papier que dans les pages entièrement colorées accompagnant les textes. Tel bleu de Prusse, tel jaune de Naples ou, plus rare, ce « caput mortuum. “Tête morte”, en français. […] Une sorte de brun foncé, violacé, riche et transparent. Fait avec le linceul des momies ». Nous entrons dans ce domaine des pigments avec discrétion : « D’un côté, l’alphabet. L’austérité des signes, noirs sur fond blanc. La grande ascèse. // De l’autre, l’atelier vivant. » Cet attachement aux arts s’impose contre la défaillance du monde, les contraintes débilitantes des atrocités, « car les couleurs touchent droit au coeur ». Pour consolation, la poète nous confie que « les mots jettent de grandes ombres mauves sous la peau ».

Noir de suie

★★★1/2

Monique Deland, Le Noroît, Montréal, 2023, 136 pages



Tentée par l’abîme

Le titre du dernier recueil de Roxane Desjardins souligne vraiment le sens de ce qui s’y obscurcit. La déprime de la voix poétique ne cesse d’y ouvrir ses plaies : « je mourrai seule, trop tard, humiliée, béate. / On m’aura arraché mes pelures, / je mourrai sans me risquer, / damnée, mûre. » Difficile d’envisager plus sombre avenir. « Charmante prison, / Cinq heures c’est un puits. / […] En même temps, / de ce côté-ci les semaines s’éternisent, / se chevauchent, / stériles, aménagées. » Et au milieu de ce désastre d’âme se fait entendre, éperdue, une lucidité tranchante. En vers libres, le texte se fait récit, ou s’opacifie sous des heurts inattendus. Mais cette poésie est aussi l’extrême danger : « Poème ma poutre. / Astre moisi. » Aucune concession face à la bouche d’ombre. Dans les tout derniers vers, la poète se fait Ophélie : « Je vous donne ma peau / je n’en ai plus usage, / je m’installe ici, serai bougée par l’eau, / […] me laisserai faire dans / la passion unanime de l’eau. » Ce recueil prend sa force très justement dans ses aveux et ses tremblements.

Trou noir

★★★

Roxanne Desjardins, Les Herbes rouges, Montréal, 2023, 152 pages





Aragon, Doritos et Vermeer

Audrey Hébert est née dans l’est de Montréal, dans cet « Hochelag beautiful Hochelag / terre où les enfants grandissent / avec une seringue comme tuteur ». Bras grands ouverts sur sa misère, langue déliée pour chanter ses beautés et poing levé pour combattre ses injustices, elle rend hommage à « son hood », dans son décomplexé et carnavalesque Hochelagurls. Sa langue tressée de franglais et d’oralité ne fera pas l’unanimité ; tant pis. Se jouant des niveaux de langue avec adresse, brandissant la désinvolture comme une arme, celle qui prend plaisir à « écrire Vive Ricoeur dans [s]es Alpha-Bits » et à « faire des high five / à la Vénus de Milo » fait vibrer une musique rare. Tirant le portrait de ses « gurls », elle sculpte une sororité incandescente dans une poésie savoureuse et libératrice, de laquelle sourdent ces pépites inattendues : « que ferons-nous sans nuit / sinon nous immiscer dans les interstices du jour / pour tout dynamiter jusqu’à une opacité convenable ». Jouissif.

Hochelagurls

★★★1/2

Audrey Hébert, Ta mère, Montréal, 2023, 144 pages





Un cheval fou dans la main d’une poète

On connaît peu Nathalie Handal ici. Il faut souhaiter que cette première traduction change la donne. De l’amour des étranges chevaux, recueil magnifiquement traduit par Samira Negrouche, nous invite à une poésie tantôt en vers, tantôt en prose, baignant entre la nostalgie et la prise à bras-le-corps d’un présent charnel. D’abord chants de ruine, avançant sur les tessons de l’exil, Handal prend acte de ce qui est perdu et que rien ne remplace : « Il n’y a pas d’autre eau que l’eau / pas d’autre chanson que la chanson ». Puis, à l’averse de l’oubli se nourrit l’orage sensuel et voluptueux d’un amour torride : « Quand il a découvert mon intimité, humé mon corps comme s’il cherchait la miséricorde, ensemble nous sommes allés quelque part, fluides. » La poète a cette façon d’installer une ambiance, de camper des protagonistes forts de leur vulnérabilité et puissants de leur passion. Ardente, sa poésie est « une flamme qui distrait les ombres, / et ce qui se tient derrière elles ».

Nathalie Handel, traduit de l'anglais par Samira Negrouche, Mémoire d'encrier, Montréal, 2023, 136 pages