«Oiseaux de passage»: bilan avant liquidation

Divorcé depuis une dizaine d’années, père d’un « fils désastreux » de vingt-cinq ans et prof de philosophie dans une école secondaire de Madrid, désabusé à la puissance 10, Toni se voit « comme un agonisant sans problème de santé ».

Par conséquent, dans un an, le quinquagénaire a décidé qu’il s’enlèverait la vie. Comme une ultime preuve de son insignifiance, il va noter jusqu’à sa date de péremption ce qui lui arrive et nous raconter ad lib des souvenirs de sa vie. C’est le point de départ d’Oiseaux de passage, le dixième roman de Fernando Aramburu.

Divorcé depuis une dizaine d’années, après seize ans d’un mariage en forme d’« ère glaciaire », son ex-femme ayant décidé d’assumer son homosexualité — un élément narratif qui évite au personnage d’examiner ses propres failles —, notre homme a depuis longtemps renoncé à l’amour.

« La vie ne me plaît pas, écrit-il. Si belle qu’elle soit, selon certains chanteurs ou poètes, elle ne me plaît pas. […] Je trouve que la vie est une invention perverse, mal conçue, et encore plus mal réalisée. »

Comme enseignant, il est revenu de tout. « À quoi bon se triturer la cervelle si on dispose de machines dotées d’une intelligence artificielle ? » Son pronostic est noir. « Ces jeunes finiront par acclamer n’importe quelle forme de tyrannie. » Il crève les illusions de ses élèves : « Il n’y a pas d’âme immortelle. Il n’y a ni ciel ni enfer. Il n’y a ni Dieu ni parole de Dieu. »

Sans surprise, tout ce qui désormais l’intéresse dans l’enseignement est le salaire qu’il en reçoit. La philosophie ? Voyez la définition qu’il en donne, avec une once de mauvaise foi : « Lapalissade + langage compliqué = philosophie. »

Pour le maintenir à flot, il n’y a que sa petite chienne Pepa et ses rencontres au bar avec son unique ami, qu’il surnomme à son insu Pattarsouille, aussi seul que lui mais qui, malgré la perte d’une jambe dans les attentats de Madrid en 2004, demeure jovial et bon vivant. Sa vie sexuelle ? Une poupée gonflable de fabrication japonaise lui évite le sexe payant et la « conscience coupable d’être le maillon d’une chaîne d’exploitation humaine ».

Tandis qu’Águeda, une ancienne fiancée au physique ingrat mais aux très jolis pieds, cherche à se rapprocher de lui et de Pattarsouille (avec son gros chien qui répond au nom de… Toni), le héros de cette tragicomédie fait le ménage de son appartement, met ses affaires en ordre, dissémine au jour le jour sa bibliothèque sur des bancs de parcs. Tout cela en triturant en long et en large ses souvenirs d’enfance, ceux de son mariage désastreux et ceux de son divorce mouvementé.

Après Patria (Actes Sud, 2018), gros roman qui prenait à bras-le-corps la question du terrorisme et racontait les blessures à vif du Pays basque espagnol, Fernando Aramburu nous envoie un bilan avant liquidation.

Malgré certaines pépites, Oiseaux de passage demeure plein de gras, parfois filandreux, et beaucoup trop long. Mais gonflé des menus détails de l’existence d’un homme quelconque, le roman n’est pas aussi caustique qu’on pourrait le croire. Il s’agit, au final, d’une belle ode à l’amitié et, quoi qu’en penserait Toni, d’une célébration de la vie.

Oiseaux de passage ★★★ Fernando Aramburu, traduit de l’espagnol par Claude Breton, Actes Sud, Arles, 2023, 740 pages