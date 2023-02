«Double V», Laura Ulonati

Fascinante réflexion sur la sororité et l’émancipation féminine par l’art, Double V trace le destin de la peintre Vanessa Bell dans l’ombre de sa soeur puînée, la romancière Virginia Woolf. En filigrane, Laura Ulonati (Dans tout le bleu, 2021) trace un parallèle avec sa propre relation à sa soeur cadette : « C’est à cause de sa soeur si Vanessa Bell a été oubliée. L’aînée reçoit cette phrase comme un coup de poing. Parce qu’elle lui est destinée, elle le sait bien. » Tandis qu’elle décortique la relation complexe tissée de rivalité et de possessivité entre les deux soeurs nées Stephen au coeur du distingué Bloomsbury Group, l’autrice française d’origine italienne dépeint sans fard le carcan victorien et la famille dysfonctionnelle dans lesquels elles ont évolué. Alliant habilement le biographique au romanesque, unissant avec fluidité les voix du passé à celles du présent, Laura Ulonati offre une lecture intéressante de l’oeuvre de la célèbre écrivaine à travers les tableaux de l’artiste méconnue.

Double V ★★★ 1/2 Laura Ulonati, Actes Sud, Paris, 2023, 210 pages