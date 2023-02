L’UNEQ s’excuse et prépare sa prochaine assemblée

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a fait parvenir mardi soir à ses membres les excuses de sa présidente, Suzanne Aubry, pour l’insuffisance des informations acheminées aux auteurs à propos du récent virage stratégique de l’association, activé par les changements aux lois sur le statut de l’artiste.

Y était joint un guide d’information de 38 pages, sous-titré « Pour tout savoir sur les enjeux actuels de l’UNEQ et pour se préparer à l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars ». Un exercice de transparence tardif.

« En voulant procéder rapidement au démarrage des négociations, nous avons sauté une étape essentielle », écrit dans le courriel l’autrice et présidente de l’UNEQ, Suzanne Aubry, soit « celle de s’assurer que tous recevaient une information régulière, claire et détaillée pour leur permettre de mieux s’approprier la nouvelle réalité législative de l’UNEQ et ses nombreuses implications ».

« Je reconnais ce manque d’information et je m’en excuse sincèrement », poursuit-elle. Le guide joint à la missive fait le point sur la situation et les stratégies de l’UNEQ, qui y dévoile son budget, ses difficultés financières et ses intentions, adjoints de comparaisons chiffrées avec les cotisations demandées par certains autres syndicats artistiques.

On y apprend entre autres que l’UNEQ tente plus vigoureusement depuis deux ans « d’enrayer provisoirement un phénomène de déficit chronique plus important ». Entre 2015 et 2020, le déficit de l’UNEQ a oscillé entre 162 000 $ et 50 000 $. En 2021, il était de 52 000 $ ; l’an dernier, de 2400 $.

Le haut prix des négociations

« Le budget de l’UNEQ est d’environ un million de dollars par an, y lit-on. Les subventions évoluent peu (ou lentement) et les charges à supporter, quant à elles, connaissent une inflation rapide. »

Les négociations de conventions collectives multiples que l’UNEQ entend mener dans les prochaines années rendent aussi des embauches nécessaires, affirme le document. « Avec le coût des négociations, l’UNEQ prévoit une augmentation des charges de 250 000 à 400 000 $ par an pour les deux ou trois prochaines années. »

Les travaux que commande la Maison des écrivains, située rue Laval, à Montréal, évalués entre 180 000 $ et 220 000 $ pour les cinq prochaines années, s’ajouteraient au budget si l’UNEQ revenait sur sa décision de la vendre. Le loyer des locaux où l’UNEQ entend déménager, voisins de ceux de l’Union des artistes, est de 48 500 $ par an.

Les trois principales sources de financement de l’UNEQ pour 2021-2022 sont, dans l’ordre, les subventions (projets et fonctionnement) du Conseil des arts et des lettres du Québec, les cotisations des membres, ainsi que les subventions (projets et fonctionnement) du Conseil des arts du Canada. Le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française (projets) est la quatrième source majeure.

Tous les contrats depuis juin 2022

L’UNEQ liste aussi les principaux points qu’elle entend négocier avec les éditeurs, tant avec l’Association nationale des éditeurs de livres et Sogides (en cours) que lors de prochaines joutes. Elle vise à préciser la nature du contrat (licence versus cession) ; la rémunération (quantitative, en cherchant l’augmentation des sommes perçues, et qualitative, comme la fréquence des paiements et les redditions de comptes, par exemple) ; la périodicité (les délais de signature de contrat et de publication, la durée de validité, etc.) ; la liberté de pratique de l’auteur, particulièrement pour le choix des éditeurs d’oeuvres futures ; les possibilités de résiliation ; et la promotion.

Le tout vise à produire et à imposer un contrat type d’édition, aux conditions minimales protégées.

On apprend aussi que l’UNEQ prélèverait des cotisations sur les à-valoir. Les cotisations syndicales ne seraient pas plafonnées, pour éviter une contravention au principe de solidarité. Les artistes professionnels de la littérature, qui devront verser les cotisations qu’ils soient membres ou non, incluent les traducteurs et les illustrateurs en plus des auteurs. Les artistes autoédités sont exclus.

Un autre changement dans l’interprétation de l’UNEQ, c’est que l’application de la nouvelle loi — et donc des cotisations — se fait à partir du 3 juin 2022, et seulement sur les contrats signés à compter de ce moment. « On ne pourrait pas imposer de modifications à des contrats signés avant cette date, à moins que l’entente collective soit rétroactive ou que les contrats comportent une clause spécifique à ce sujet (une “clause remorque”). »

Le 29 mars prochain, les membres de l’UNEQ — et seulement eux — seront appelés à voter sur les cotisations syndicales et l’avenir de la Maison des écrivains. Depuis l’annonce de ce prochain vote, le 19 janvier dernier, 144 écrivains sont devenus membres du syndicat, qui disait fin 2022 en compter 1700.