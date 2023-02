Le prix des libraires du Québec dévoile ses gagnants du volet jeunesse

L’industrie du livre québécois a dévoilé mardi les gagnants du Prix des libraires — volet jeunesse. Quatre livres québécois et quatre livres publiés hors Québec remportent les honneurs.

Au Québec, c’est le troisième tome de Le Facteur de l’espace de Guillaume Perreault qui retient l’attention des juges dans la catégorie BD jeunesse. Pour les bouquins destinés aux 0 à 5 ans, le livre retenu est Trèfle de Nadine Robert et Qin Leng. Le livre Quincaillerie Miville d’Alexandre Côté-Fournier remporte le prix pour les livres 6-11 ans. Le récit choisi pour les 12-17 ans est Cancer ascendant autruche, de Julie Champagne.

Dans le volet « hors Québec », la BD jeunesse qui capte l’attention des libraires d’ici est Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabasse. Le prix dans la catégorie des livres pour tout-petits revient à Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld. Pour les 6-11 ans, c’est Les soeurs Hiver de Jolan Bertrand et Tristan Gion qui obtient les honneurs. Quant au livre jeunesse pour les 12-17 ans le plus apprécié par les juges, il s’agit de Loveless d’Alice Oseman.

Ces livres chouchous se verront mis en vedette dans un « cahier d’activités » dans des librairies indépendantes québécoises.

Le Conseil des arts de Montréal remet une bourse de 3000 $ à chacun des lauréats québécois.