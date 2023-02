Les traumavertissements, pour lecteur averti

Le seul avertissement que Les éditions de ta mère utilise et considère, c’est celui qui prévient que la question du suicide sera abordée. « C’est venu de Royal, de Jean-Philippe Baril Guérard », explique l’éditeur Maxime Raymond. « Avant la page 20, le narrateur passe deux pages à décrire comment il va se suicider. C’est un livre avec lequel on a rencontré beaucoup de jeunes, pour le Prix des collégiens [2018, qu’il a remporté]. On a vu à quel point ça leur était rentré dedans. » Un avertissement a donc été ajouté au début de la réédition, et posé aussi dans le plus récent Haute démolition (2021). « Pour ce livre-là, il y a des lecteurs qui m’ont demandé pourquoi on en avait mis un… », précise l’éditeur.

« Les avertissements relatifs au contenu suicidaire sont différents des TW, car ces derniers s’adressent généralement aux personnes ayant des problèmes de traumatisme », explique le chercheur au Centre de recherche Douglas, Robert Edward Whitley. « Il est toujours utile d’indiquer les coordonnées d’un service d’assistance. » Quand des médias d’information traitent de suicide et que les ressources apparaissent à la fin des articles et des reportages, on a vu davantage d’affluence sur les lignes d’aide. « D’autre part, un avertissement relatif au suicide pourrait accroître la même anxiété anticipée et l’évitement » que les TW. La solution, pour le spécialiste ? Poser les coordonnées des services d’assistance dans les livres à la fin du texte, comme on le fait dans les articles, plutôt qu’au début. On évite aussi ainsi de diriger la lecture.

BESOIN D’AIDE ?

Si vous pensez au suicide ou que vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), par texto (535353) ou par clavardage (www.suicide.ca).