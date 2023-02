«La semeuse de vents»: jeune pionnière

Depuis l’enfance, Mélodie Joseph, qui lançait mercredi le premier tome de la tétralogie La semeuse de vents, lit beaucoup de fantasy et de science-fiction. Citant Le château des nuages, de Diana Wynne Jones, comme le premier livre à lui avoir fait aimer la fantasy, la primo-romancière s’est notamment plu à lire À la croisée des mondes, de Philip Pullman, la série Harry Potter, de J.K. Rowling, et Le trône de fer, de George R.R. Martin, à la suite d’une suggestion d’une amie.

« Je crois que ces livres ont vraiment influencé ma vision de la narratologie, de la construction des récits, confie la Montréalaise née en Martinique et ayant grandi à Saint-Martin, dans les Antilles françaises. Récemment, j’ai lu Les livres de la terre fracturée, de N.K. Jemisin, j’ai aussi lu Naomi Novik, qui a écrit plusieurs livres, mais mon autrice de fantasy préférée, c’est Robin Hobb avec sa série Le royaume des anciens, qui inclut L’assassin royal. »

Étonnamment, lorsqu’elle décide d’envoyer son roman à plusieurs maisons d’édition, au Québec et en France, Mélodie Joseph n’aborde pas la notion de genre littéraire : « Dans la lettre de présentation où je décrivais mon histoire, je ne parlais pas du tout d’afrofantasy ni d’afrofuturisme. Je disais seulement qu’il s’agissait d’un personnage qui est dans une quête personnelle, de mémoire, d’identité. J’axais aussi sur le fait que plus tard dans la série, il y aurait une quête de vengeance. »

Origine inconnue

Ce personnage, c’est Olive, orpheline chétive et amnésique de 10 ans, que Neige, solide gaillard peu bavard appartenant au peuple des Solitaires, trouve dans les Limbes. À la fin du roman, âgée de 13 ans, Olive, qui n’était pas destinée à être la figure centrale des romans, découvre qu’elle possède un don qu’elle devra maîtriser.

« J’ai fait plusieurs versions de l’histoire et dans l’une d’elles, Céleste était le personnage principal et rencontrait Olive pendant l’un de ses voyages. Quand j’ai écrit la première version, je me suis rendu compte que le personnage le plus intéressant, c’était Olive et non Céleste. À ce moment-là, je me suis dit que j’allais réécrire cette fois-ci du point de vue d’Olive et voir ce que ça donnerait. C’est comme ça que j’en suis arrivée à choisir le reste de l’histoire, mais Céleste, qui a aussi été le titre de travail, demeure importante dans l’histoire. Le titre d’origine, c’était Système de vents ; en parlant avec mes éditeurs, Geneviève Blouin et Mathieu Lauzon-Dicsõ, on est tombés d’accord sur La semeuse de vents. »

Premier roman d’afrofantasy québécois, La semeuse de vents, dont le deuxième tome devrait paraître dans un avenir pas si lointain, fait ainsi de la jeune romancière une pionnière. « Je n’avais pas l’idée de devenir une pionnière ou quoi que ce soit d’autre, mais d’écrire sur quelque chose qui m’intéresse, d’écrire quelque chose que j’ai envie de lire. C’est toujours ce qui me motive, tant dans l’écriture de mon mémoire que de mon roman. »

Avant le roman

En 2019, inscrite à la maîtrise en communications à l’Université de Montréal, Mélodie Joseph signe un mémoire sur un court métrage de science-fiction d’une réalisatrice kenyane et sur un album d’une célèbre chanteuse afro-américaine, Féminisme et afrofuturisme dans Pumzi de Wanari Kahiu et Metropolis de Janelle Monáe, sous la direction de Tamara Vukov.

« J’étais vraiment intéressée par la représentation des femmes noires dans tout ce qui est science-fiction et fantasy. Très rapidement, j’ai constaté que les femmes noires n’étaient pas beaucoup représentées dans ces genres-là, j’ai donc voulu écrire un mémoire sur le sujet. J’en ai parlé avec Tamara Vukov, qui m’a fait découvrir l’afrofuturisme. J’ai alors commencé à faire des recherches pour voir si je ne pouvais pas trouver plus de représentations de femmes noires de ce côté. »

Si ce courant artistique, musical et littéraire apparaît au milieu du XXe siècle, ce n’est qu’en 1993, deux ans avant la naissance de Mélodie Joseph, qu’apparaît le terme afrofuturisme dans un bref essai de l’auteur et journaliste blanc Mark Dery, « Black to the Future », publié dans l’anthologie Flame Wars: The Discourse of Cyberculture.

« Quand on pense à la fantasy et à la science-fiction, on a certaines images en tête, celles d’un univers médiéval, européen, comme dans Le trône de fer. Ce qui est intéressant avec l’afrofuturisme et l’afrofantasy, c’est que ça vient diversifier cette image-là, apporter de nouvelles histoires, une écriture différente, de différents pays, de différentes origines. »

Influences caribéennes

Roman de fantasy aux accents de steampunk évoquant Avatar, de James Cameron, Underground Railroad, de Colson Whitehead, et Le tour du monde en quatre-vingts jours, de Jules Verne, La semeuse de vents nous transporte sur une planète où évoluent des aurochs et des smilodons, où l’on se déplace en aéronefs, où des vapeurs toxiques menacent de faire disparaître les traces des civilisations anciennes.

« Pour beaucoup de technologie, je me suis basée sur le XVe siècle, puis j’ai adopté le point de vue de la fantasy pour les quatre archipels. Je me suis demandé ce qui serait important de développer si j’habitais dans un tel monde, dans un environnement aussi différent. Il n’y a pas d’océan, les gens vivent sur des îles flottant dans les airs, forcément, c’est du côté de l’aviation qu’il fallait développer. »

Si éloigné du nôtre, l’univers dépeint par Mélodie Joseph rappelle des problèmes qui nous sont propres. Ainsi, les personnages jugent les apparences, l’appartenance, la couleur de la peau et la stature des gens qu’ils croisent. Les Archipéliens, par exemple, méprisent et craignent les Solitaires, qu’ils surnomment les monstres.

N’appartenant à aucun de ces peuples, Olive se sent étrangère partout où elle met le pied : « Je n’ai pas vraiment cherché à faire une réflexion sur le racisme, mais essayé d’analyser comment, à quel moment et dans quelles circonstances s’attise ce genre de haine, comment émerge cette question de nations et d’égaux. »

Avec son amie Astra, qu’elle rencontre plus loin dans le récit, Olive comprend que l’histoire s’écrit du point de vue des conquérants lorsqu’elle en apprend peu à peu sur ses origines dans des documents non officiels que les Archipéliens veulent garder secrets.

« J’ai mis une petite partie de mon expérience personnelle dans cet aspect-là de l’histoire. En vieillissant, j’ai appris plus de choses sur l’histoire de l’esclavage. Comme je viens de la Caraïbe, mes ancêtres étaient des esclaves. J’ai appris une version différente de l’histoire qui aurait été écrite par les gens qui avaient des esclaves, mais aussi par les autres peuples africains. Je me suis rendu compte que pour toute chose, il existe plusieurs histoires. On a tous un point de vue différent, mais l’histoire peut aussi être écrite par une volonté politique intentionnelle ou pas. Ce qui provoque ou peut entraîner la haine, la ségrégation, les inégalités, c’est la construction de l’histoire qui s’est mise en avant, qui s’est cachée, qui s’est reniée. C’est donc pour ça que c’était important pour moi de souligner cet aspect-là dans le roman. »

La semeuse de vents. Livre 1 Mélodie Joseph, VLB, « Imaginaire », Montréal, 2023, 308 pages