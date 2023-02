«Titeuf, le livre d’or»: les 30 ans d’enfance de Zep

Refus, refus, refus, refus partout. Pouah. Caca. Bédé qui pue. Titeuf aux chiottes. Heureusement ! Magnanime geste du destin ! Les essais révélés dans Titeuf, le livre d’or, qui célèbre les 30 ans du personnage mondialement adoré sous dorure appropriée, montrent un Titeuf plutôt Grandteuf : un adulte qui évoque ses souvenirs d’enfance. Titeuf adulte ? Pouah derechef.

« C’était la première idée », se souvient Zep, Philippe Chappuis au civil, au bout suisse du fil. Il habite encore la Suisse, où il naquit sous une bonne étoile en décembre 1967 : précisément au moment où paraît dans le journal Pilote le dernier Dingodossiers de Marcel Gotlib et René Goscinny et que les premières planches de la Rubrique-à-brac du même Marcel sont encrées. Il n’y a pas de hasard. On apprend aussi dans les premières pages du copieux album anniversaire que la fenêtre du premier atelier de Chappuis « donnait sur une cour d’école primaire ». Il n’a eu qu’à tendre l’oreille : on y parlait le Titeuf.

Je me dis toujours qu’il y aura un moment où j’aurai fait le tour. Mais non. Le personnage est très simple : c’est un enfant qui porte un regard sur le monde qui l’entoure, c’est-à-dire surtout un monde fait par les adultes, et ce monde, ben, il se charge d’amener toujours de nouveaux sujets, en fait.

Moment décisif. Les vêtements de Philippe se sont déchirés comme ceux de Hulk et Zep a resplendi (Zep comme dans Led ZEPpelin, eh oui). On est en 1992 : le vrai monde de l’enfance, le monde cruel et impitoyable des garçonnets et fillettes, le monde des sécrétions, odeurs, humiliations diverses et petites victoires a trouvé à la fois son héros et son souffre-douleur : Titeuf, un p’tit gars avec une grande mèche blonde (inspirée par le Roadrunner et Tintin, constatera Zep après coup).

Réagir au monde qui change

Il n’y aura pas de Titeuf adulte. L’éditeur Jean-Claude Camano le fait entrer chez Glénat. C’est le succès. Dix-sept albums et quelques milliards d’exemplaires plus tard (les chiffres sont flous en Chine), Titeuf est en statue de bronze dans la fameuse cour d’école, et en or dans cet adorable recueil à la fois chronologique et complémentaire : affiches d’expositions, planches inédites, portraits et hommages, une sorte de tout Titeuf hors des albums. Un 18e album est d’ailleurs en cours de réalisation. « Je me dis toujours qu’il y aura un moment où j’aurai fait le tour. Mais non. Le personnage est très simple : c’est un enfant qui porte un regard sur le monde qui l’entoure, c’est-à-dire surtout un monde fait par les adultes, et ce monde, ben, il se charge d’amener toujours de nouveaux sujets, en fait. J’ai l’impression qu’il y a toujours de la matière. Justement parce que le monde change. »

Le dessinateur québécois Phlpp Grrd constate pareillement l’éternelle actualité de Titeuf. « Avant Zep, la bande dessinée destinée aux enfants était enfantine. Boule et Bill étaient des gamins des années 1950 et une bonne part de ce genre de bande dessinée ne cherchait pas à dépasser les limites de cette série. Lui, il a fait tomber des barrières. Avec Titeuf, on parle de sexe ou de chagrin comme jamais on ne l’avait fait auparavant. » Zep : « La bande dessinée et la littérature pour la jeunesse étaient très pudiques, assez réglementées. Mais un Goscinny poussait vers la liberté. Le Petit Nicolas, déjà, était transgressif parce que Goscinny jouait avec la langue française. Il créait des tournures de phrases, des néologismes, des phrases très très longues sans ponctuation, une oralité géniale. Et puis Gotlib, encouragé par Goscinny, a ouvert plein de portes. Les lecteurs de la Rubrique-à-brac le suivaient dans ses audaces, vivaient ses transgressions avec lui. » L’élève Chaprot avait déjà la morve au nez. « Je n’ai pas inventé les pets non plus. »

Un avant et un après-Titeuf

On peut quand même dire qu’il y a un avant et un après-Titeuf. Michel Viau, scénariste, éditeur, professeur, historien de la bédé, le confirme. « Zep a laissé son empreinte sur la bédé jeunesse. Avec cette série, il a repoussé les limites de ce qui peut être offert aux jeunes. Et on peut dire que Titeuf a fait école. Zep a créé le magazine Tchô ! dans lequel de nombreuses séries à l’esprit tout aussi provocateur que Titeuf étaient publiées, et lui-même en a scénarisé quelques-unes (Les Chronokids, avec Stan et Vince, Captain Biceps avec Tebo…). De nombreuses séries à l’humour décomplexé et contenant de l’écrapou peuvent se revendiquer de l’esprit Titeuf. Qu’on pense à Kid Paddle de Midam, Tony Alberto de Dab’s, ou encore Nini Patalo de Lisa Mandel. »

Zep s’inscrit dans une génération d’esprits libres. « On portait sur la bande dessinée un peu le regard que l’on porte aujourd’hui sur le jeu vidéo. On pensait qu’en laissant les enfants ne lire que de la bande dessinée, on allait détruire leur enfance. Je fais partie de la génération qui s’est affranchie de ça, dit le créateur. J’ai pu faire une bande dessinée grand public, un monde accessible aux enfants, où on parle de tout. De choses très potaches, le propre de l’enfance, la bave, la salive, les pets, mais aussi la vision qu’on peut avoir de la sexualité, de la vieillesse, de la maladie, tout ça vu par des enfants. »

Titeuf à la rescousse

Dans Titeuf, le livre d’or, il y a de nombreuses planches et illustrations de commande : Zep a beaucoup répondu aux associations. De Handicap international (les jeunes victimes de mines qui ont perdu des membres) à la Task Force de la pandémie, des victimes d’agressions sexuelles aux enfants malades, Zep est toujours volontaire… et parvient à faire rire. « J’essaie de garder le ton de mon personnage, qui est un enfant et qui peut trouver amusantes des choses pas drôles a priori. En même temps, il faut pas que le drôle enlève l’aspect horrible, ou l’aspect préventif. C’est un équilibre à trouver. »

Ça peut aller très loin. « À un moment, je me suis rendu compte qu’on était plus touché par ce qui arrive à un personnage de fiction que par la réalité. On se carapace et les infos à la télé ne nous atteignent plus. Ça me désespère, cet aspect de notre humanité. Quand il y a eu le grand afflux de migrants durant la guerre en Syrie, j’ai dessiné sur mon blogue un Titeuf qui perd tout, ses parents, ses amis, et même la vie. Ces pages ont été partagées des centaines de milliers de fois. » Dans le livre, il ajoute : « [l’histoire] a fait le tour du monde. Elle ne l’a malheureusement pas changé. » Titeuf a parfois des effets inattendus : en 2018, Jair Bolsonaro pas encore président du Brésil a dénoncé en pleine télé Le guide du zizi sexuel, le fort drôle et fort utile manuel où les questions très naturelles du préado Titeuf trouvent des réponses. « Je n’aurais jamais imaginé un truc pareil. Entrer un peu dans la réalité, c’est bien. » Réédité, le Zizi sexuel en est à 1 600 000 exemplaires disséminés de par le vaste monde.

À l’heure où l’on brûle des Tintin en Ontario, Titeuf est-il menacé ? « Pour le moment, il ne l’est pas. Je croise les doigts. Je comprends que des gens trouvent que l’on peut un peu trop tout faire et veulent faire un peu d’ordre. Le problème avec l’ordre, c’est que chacun veut son ordre. Qu’on ne fasse pas d’humour sur son sujet. Pour moi, on doit pouvoir rire de tout. Ce n’est pas le sujet, c’est la manière dont on le traite, mais on doit être conscient de la sensibilité des gens qui nous lisent. Tout le monde n’est pas fait pour lire Charlie Hebdo. Et c’est normal. Y a pas un humour qui est pour tout le monde. Mais c’est pas parce que ça te fait pas rire que tu dois brûler les livres. »

Titeuf, le livre d’or Zep et invités, Glénat, Grenoble, 2022 (2023 au Québec), 160 pages