La romance du vin

J’ai toujours eu l’alcool joyeux. En tant qu’introvertie un peu sauvage et solitaire, je me suis souvent dit que ma vie serait bien plus simple si je me sentais en tout temps comme après un verre de chablis et demi. Après absorption de cette quantité d’alcool, j’ai la parole plus facile, le small talk plus crédible ; quelque chose s’assouplit et se délie. Oui, après un verre ou deux, tout m’apparaît plus léger et moins grave.

Boire des bulles au brunch et être de très bonne humeur au beau milieu de l’après-midi ; écluser le rosé sur la terrasse durant la canicule ; accompagner mes pâtes d’un verre de rouge ; ouvrir un cahors à Cahors ; me faire couler un expresso à la crème irlandaise le matin de Noël ; engloutir une vodka-pickle au Cheval Blanc, lire un polar dans le bain, un verre de picpoul dans l’autre main après avoir déposé l’aiguille sur un vinyle de Cannonball Adderley ; rêver de visiter le vignoble Pearl Morissette dans la région du Niagara. J’aime le bon vin et la plupart du temps, le bon vin me le rend bien.

Tenir un mois sans avaler une goutte ne m’était encore jamais passé par la tête. Puisque l’alcool n’est pas un problème pour moi, je n’avais pas envisagé de me priver de ce plaisir qui en exalte d’autres. Mais après un temps des Fêtes où j’avais fait ripaille et bombance plus souvent qu’à mon tour, j’ai senti le besoin de me purger. Je savais que les premiers jours sobres seraient facilités par mes récents excès… Pas folle, la fille. Fine mouche.

Je me suis donc mise au défi de ne pas boire durant 31 jours, en me demandant si j’allais miraculeusement perdre les kilos accumulés durant les Fêtes, dormir mieux, afficher un teint radieux, me remettre soudainement au jogging… J’étais curieuse de ce que la sobriété déclencherait en moi et de voir si l’expérience me serait difficile. Je précise que les nouvelles directives du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances n’avaient pas encore été rendues publiques.

J’ai rapidement fait quelques constats superficiels : le sucre pétillant des mocktails n’accompagne pas bien tous les plats. Fêter une grande nouvelle sans bulles est légèrement déconcertant. Boire du ginger ale avec une amie qui déguste un vin orange dont la couleur est presque identique, c’est ordinaire. Je n’ai pas eu l’occasion de le tester, mais mon petit doigt me dit que de danser, célébrer et faire du karaoké jusqu’aux petites heures sans avoir pris un (ou deux ou trois) verres ne doit pas aller de soi. J’avoue avoir un peu pété une coche rendue au 20 janvier, affirmé tout haut que c’était le défi le plus ennuyant auquel j’aie participé.

Les avantages de la vie sobre n’étaient pas où je les attendais ni ceux que j’avais escomptés. Moins spectaculaires, mais peut-être encore plus notables.

Parmi les valeurs cardinales qui guident mes choix depuis quelques années, il y a la recherche d’équilibre. Moi qui étais en quête de toujours plus d’intensité, je constate qu’un paradigme fondamental a changé. L’affaire avec les hauts, c’est qu’ils sont suivis de bas. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde des gueules de bois, de cette petite fragilité, l’ego égratigné, et de la mélancolie qui succède aux soirées bien arrosées. Une sorte de lucidité s’installait. Certaines soirées lors desquelles la fatigue aurait vite été annulée par l’alcool se sont écourtées, pour le mieux probablement.

Alors que j’en étais aux trois quarts de mon mois sec, il m’a semblé que mon énergie était mieux canalisée, que ma concentration s’aiguisait, que j’arrivais à faire des choix moins excitants, mais globalement plus sensés, pour tendre vers l’équilibre. Peut-être que ce n’est pas la sobriété, peut-être que c’est juste le fait de vieillir (haha !). Plus d’assurance, un meilleur enracinement, et le sentiment d’avoir une plus grande capacité à entreprendre. Une clarté d’esprit renouvelée, affinée. Mais pourquoi on ne nous fait pas miroiter ces avantages-là quand on veut nous convaincre de réduire notre consommation d’alcool ?

Vais-je prolonger la vie sobre ? Chercher à éviter l’alcool, maintenant qu’on sait qu’il représente en quelque sorte un poison ? Je tenterai de boire moins et mieux. Et je retiens qu’entamer l’année sobre est bien plus qu’un défi un brin soûlant (excusez-la !). C’est surtout un très beau cadeau à se faire pour démarrer l’année dans la meilleure version de soi-même.