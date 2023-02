«Avec ou sans Kiki»: Trouver son miroir

« Alice, Aliki, Kiki. Reine de Montparnasse. Modèle prisé par les artistes de l’École de Paris. La muse. L’égérie. La gouailleuse. La chanteuse grivoise. La danseuse de cancan. Le boute-en-train. Voilà pour l’essentiel ce qu’on en dit. Elle a aussi été peintre — ça, l’histoire le dit moins — et elle a écrit. Ses Souvenirs paraissent en 1929, d’abord en français, puis en anglais (Kiki’s Memoirs), précédés d’une préface enthousiaste d’Ernest Hemingway. » Voilà comment Denise Brassard résume Alice Ernestine Prin, protagoniste de son récit, présentée avec enthousiasme, empathie, sinon amour.

On sent à chaque page l’attachement qui transpire de ce récit, ou plutôt ce roman, parfois aussi biographie, mais également essai. Cette confusion des genres est strictement volontaire et fonctionne parfaitement, avec une maîtrise telle que le passage d’un style à l’autre y est fluide et sans heurts.

Encore faut-il souligner que ce travail de style précis est nécessaire vu l’approche, car Brassard ne se contente pas de confondre les genres, mais elle intercale habilement l’histoire de l’héroïne et celle de la narratrice, quadra qui séjourne à Paris pour écrire justement à propos de Kiki. Cette double proposition contamine les deux figures, au point où la narratrice se découvre des parentés intrinsèques avec cette autre qui l’habite.

Montparnasse de légende

Se met en place un jeu fascinant alors que les diverses Kiki passent d’un amant à un autre, d’un peintre à l’autre, multipliant ainsi les occasions pour la narratrice de parfois faire de même, mais surtout de tracer des portraits, plus ou moins longs, du Tout-Paris de l’entre-deux-guerres, s’attardant sur Man Ray, sur Desnos, sur Cocteau ou le directeur du Boeuf sur le Toit. On déambule dans ce Montparnasse de légende, hypnotisé par nos propres souvenirs ou nos lectures, amoureux parfois de l’oeuvre picturale de l’un ou des écrits de l’autre. On entre chaque fois dans un dédale de détails qui donnent vie à cette reconstitution.

Les tergiversations émotives et intellectuelles de la narratrice ajoutent une vision contemporaine à ce qui est passé, mettant en lumière l’ancrage profond de nos expériences dans notre acte de vivre : « Je suis venue ici pour retrouver Kiki, de même que pour ralentir le temps, le regarder en face et, peut-être, me réconcilier avec lui », écrit la narratrice.

Moins réussi par contre le recours à la philosophie de Søren Kierkegaard, à la pensée duquel elle consacre de nombreuses pages. On se demande comment saisir, au détour, cette assertion : « Sans le vouloir, je venais de faire basculer notre idylle de l’esthétique vers l’éthique. »

Mais il faut traverser ces pages penseuses pour suivre le parcours proposé par Denise Brassard, les vies de deux femmes libres qui cherchent à deux époques différentes, mais dans un même lieu, leur liberté et leur épanouissement. Un beau livre dont on sort enrichi.

Avec ou sans Kiki ★★★★ Denise Brassard, Boréal, Montréal, 2023, 264 pages