«Terminus Malaussène»: Le chant du cygne de Malaussène

En 1992, dans son fameux Comme un roman, Daniel Pennac offrait la liberté à son lectorat, lui octroyant dix droits imprescriptibles. Or, six ans se sont écoulés depuis la parution d’Ils m’ont menti, premier tome de l’ultime volet de la série — Le cas Malaussène —, six ans au cours desquels Pennac a, ironiquement, gardé son lectorat en otage. Heureusement, ces jours-ci paraît le second tome, qui clôt pour de bon la célèbre saga : Terminus Malaussène.

Évidemment, le premier tome s’était terminé en plein coeur d’un soubresaut narratif, nous laissant, six ans durant, le coeur battant et le cuir chevelu irrité. Les plus jeunes de la tribu Malaussène y avaient enlevé Georges Lapietà, un puissant homme d’affaires et ancien ministre à la langue déliée. Un rapt théâtral, en réalité, où l’otage était consentant, qui devait nourrir une performance artistique. Or, quelques malfaiteurs, authentiques ceux-là, ont trouvé l’idée bonne — et monnayable —, et ont à leur tour enlevé Lapietà. La rançon exigée au gouvernement français est astronomique et, à défaut de l’honorer, les kidnappeurs feront couler des informations qui traîneront dans la boue plusieurs des figures les plus en vue de la France contemporaine. À cette trame principale se tressent de très nombreuses histoires secondaires, brillamment interreliées.

Pennac tisse une toile complexe, quoique limpide, aux nombreuses ramifications qui convergent vers la chute finale, spectaculaire et inattendue. Comme toujours, l’écrivain emprunte aux codes du polar, nous gardant en haleine par une multiplication de revirements imprévisibles, déployés dans une mise en scène minutieuse.

Benjamin Malaussène, célèbre bouc émissaire, accepte ici un rôle plus secondaire, offrant notamment la lumière à sa plus jeune soeur, Verdun, juge d’instruction, et à sa nièce Maracuja, « pure condensation d’avenir ». Le protagoniste, Pépère, semble frais débarqué dans l’aventure et incarne le méchant de service, cruel et rusé : « Il était un être de vengeance. Peut-être passait-il sa vie à se venger d’être né. » Infâme personnage, il échappe pourtant à une structure manichéenne, notamment par une sagesse qui révèle un certain humanisme : « Celui qui convertit en savoir ce qui lui tombe sur la tête, celui-là n’a peur de rien. Soyez curieux jusqu’au bout. Seule la curiosité a raison de la peur. »

Ultime feu d’artifice d’une série largement célébrée depuis son premier volet (Au bonheur des ogres, 1985), Terminus Malaussène est un cadeau. Daniel Pennac a pris un plaisir évident à l’écriture, plaisir par ailleurs contagieux, où la maîtrise de la langue, la répartie des dialogues et la construction des personnages se révèlent à nous avec jouissance. Aux adeptes qui s’attristent de cette fin, il est bon de rappeler le quatrième droit imprescriptible du lecteur : « Le droit de relire ». En trichant un peu, on pourrait alors suggérer que la saga des Malaussène est plutôt un cycle infini. Comme une révolution.

Terminus Malaussène ★★★★ Daniel Pennac, Gallimard, Paris, 2023, 430 pages