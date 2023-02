«Dysphoria Mundi»: Paul B. Preciado, un genre de révolution

Le penseur espagnol n’est pas seul à le crier : il y a urgence en la demeure. Épidémies, catastrophes climatiques, guerres, crises migratoires. Le temps, fait-il remarquer, semble sorti de ses gonds. À l’échelle mondiale, la dissonance entre l’état critique des lieux et la désespérante passivité des gouvernements, des citoyens et des consommateurs — c’est-à-dire chacun d’entre nous — est devenue vertigineuse.

Dans Dysphoria mundi, « cahier de philosophie documentaire » et prospective, un essai bien en chair qui repousse d’emblée toute assignation à un genre littéraire, Paul B. Preciado se fait tour à tour diagnostique, combatif, utopiste, pédagogique ou lyrique.

Un livre qui regarde vers le futur, dans lequel le philosophe et chercheur de 52 ans, ex-femme — selon ses propres mots —, véritable rock star du militantisme trans qui distille depuis trente ans une critique radicale du binarisme de genre, appelle à en finir avec ce qu’il nomme le « capitalisme pétro-sexo-racial ». Et pour y arriver, il ne souhaite rien de moins qu’une mutation globale de l’humanité.

« C’est un moment assez passionnant pour un philosophe », reconnaît Paul B. Preciado au téléphone, depuis son appartement du quartier de Belleville, à Paris. « Jamais depuis l’invention de l’imprimerie et la conquête des Amériques, peut-être, nous n’avons traversé un moment de réorganisation aussi fort. Collectivement, c’est une occasion extraordinaire qu’il nous faut saisir », estime-t-il.

Pour y arriver, il lui semble pressant d’identifier les bases sensibles de ce qu’il appelle le « capitalisme pétro-sexo-racial » : « destruction des écosystèmes, violence sexuelle et raciale, consommation d’énergie fossile et carnivorisme industriel ».

Une autre manière de voir le monde

Né Beatriz Preciado en 1970 au coeur de l’Espagne de Franco dans une famille où, raconte-t-il, il n’y avait pas de livres — son père était garagiste —, il a pu accomplir de brillantes études. Dans les années 1990, une bourse Fulbright l’a mené à la New School for Social Research de New York (où il a été l’élève de Jacques Derrida et d’Agnes Heller), avant d’obtenir un doctorat de théorie de l’architecture à la prestigieuse Université Princeton. En quelques années, il est devenu l’un des penseurs contemporains les plus importants des études de genre. De façon plus mondaine, il a aussi été en couple durant quelques années avec la romancière française Virginie Despentes.

Diagnostiqué d’une « dysphorie de genre » à l’adolescence par les psychiatres, Paul B. Preciado se décrit aujourd’hui comme « trans FH et traité au long cours par testostérone ». En 2015, un changement d’état civil a officialisé sa nouvelle identité.

Mais derrière ces courageuses acrobaties se profile surtout une manière différente, radicale et articulée de voir le monde. Un point de vue exposédans Testo Junkie (Grasset, 2008) ou dans Un appartement sur Uranus(Grasset, 2019), qui rassemblait ses chroniques parues dans le quotidien Libération entre 2013 et 2018.

« Pour moi, arriver à produire un discours, à avoir une parole critique, à être entendu, depuis une position considérée historiquement comme sans raison et sans parole, est ce qui m’a sauvé la vie », raconte le philosophe, pour qui la normalité est plus dure que la dissidence.

« C’est mon expérience. Essayer de se fondre dans la normalité se fait souvent au prix de sa puissance vitale. Pendant longtemps, je ne me sentais ni homme ni femme, et c’est peut-être ce qui m’a amené vers la philosophie. Pour essayer de comprendre. Comprendre un monde que je regardais parfois comme un spectateur. »

Le début de la fin du « réalisme capitaliste »

Alors que la maison est en train de brûler, il y aurait urgence à protéger et à faire prospérer ce que Paul B. Preciado appelle le « vivant » sous toutes ses formes. Et la question qui devrait nous préoccuper, écrit-il, « n’est plus de savoir qui nous sommes, mais ce que nous allons devenir ». Car autant « sous l’angle du coût écologique, mais aussi du coût social et politique, de l’oppression raciale, sexuelle, somatique et de classe… le capitalisme est un irréalisme », affirme-t-il dans Dysphoria mundi.

« Je pense que ce qui se joue maintenant, poursuit en entrevue le philosophe dans son français fluide teinté d’un léger accent espagnol, c’est de savoir si nous sommes capables collectivement d’inventer des technologies de gouvernement qui ne sont pas des techniques de la mort : extraction, expropriation, destruction, viol, mort. En tant que philosophe, je ne suis pas du tout sûr. Mais je sais qu’il y a des espaces dans lesquels ça fonctionne différemment. »

Tissant des parallèles avec la manière dont les gouvernements ont répondu à la crise du sida au début des années 1980, l’hypothèse que pose Paul B. Preciado au coeur de Dysphoria mundi est qu’à l’échelle mondiale, les événements qui se déroulent depuis le début de l’épidémie de COVID « signalent le début de la fin du réalisme capitaliste ».

« Beaucoup des techniques que j’appelle, avec Foucault et Achille Mbembe, nécropolitiques, déjà à l’oeuvre pendant la crise du sida ou pendant les périodes coloniales et postcoloniales, et qui s’appliquaient uniquement aux corps subalternes ou aux corps racisés, sont aujourd’hui en train de s’étaler à la totalité de la population. J’avais envie de dire : unissons-nous dans une grande traversée transversale révolutionnaire. C’est le moment ! »

Imaginer, c’est agir

Selon lui, les épisodes de confinement covidiens ont aussi accéléré une numérisation forcée, qui constitue une véritable menace à la liberté. Or, l’actuelle « technophilie débridée » n’est peut-être pas la solution à tous les problèmes. « Alors que ce qu’il faudrait faire de manière collective et déterminée, c’est de nous arrêter », pense-t-il. Mettre fin à la permanente accélération du capitalisme. Tout simplement. « Il nous faut globalement reconnaître qu’un ensemble d’institutions sont aujourd’hui dysfonctionnelles, puisqu’elles produisent de la violence, de l’exclusion et finalement de la mort. »

Quelque part entre essai, journal intime et récit personnel, Dysphoria mundi touche aussi d’une certaine manière à la fiction. « Pour moi, la philosophie, c’est de la fiction spéculative. Ça ressemble beaucoup à l’art, c’est comme une peinture faite avec des couleurs spécifiques qui sont des concepts. »

Car imaginer, écrit-il aussi, c’est déjà agir, et « récupérer l’imagination comme force de transformation politique, c’est déjà commencer à muter ».

« Comme philosophe, poursuit Paul B. Preciado, c’est un peu ma mission d’élaborer des hypothèses risquées. De penser de nouvelles grammaires, de nouveaux langages. Ça ne veut pas dire que toutes seront accueillies par tout le monde, bien au contraire, mais je pense que cette prolifération de nouveaux concepts est intéressante. »

« Je suis pathologiquement optimiste », dira-t-il. Tout en étant aussi très pessimiste, avoue-t-il du même souffle, faisant allusion à la guerre qui se déroule depuis un an aux frontières de l’Europe. Mais les raisons d’espérer selon lui restent nombreuses. « Je suis très contact avec les jeunes générations et je vois là une puissance révolutionnaire en acte, terrible. »

« Nous avons, plus que jamais dans l’histoire de l’humanité, la capacité collective de faire un grand moratoire planétaire, d’en appeler à un grand parlement des vivants. Même si nous n’en sommes pas conscients, je pense que nous en avons la force. »

Dysphoria mundi Paul B. Preciado, Grasset, Paris, 2022, 592 pages