Notre sélection de bandes dessinées du mois de février

Heureux qui comme Réal

Ouvrir un album signé Réal Godbout et son fils Robin, c’est éprouver le plaisir de retrouver un vieil ami qui n’a pas trop changé et aurait plein de nouvelles aventures à nous raconter. Bref, on sait que l’on va passer un beau moment et c’est exactement ce qu’on ressent tout au long de cette intrigue qui aurait pu être vécue par Michel Risque, personnage créé avec son regretté comparse Pierre Fournier pour le magazine Croc dans les années 1980. Journaliste spécialisé en tourisme, Ugo couvre la croisière inaugurale d’un yacht dont le trajet est inspiré de celui d’Ulysse de l’Odyssée d’Homère et qui, bien sûr, ne se déroule pas comme prévu. Sourire en coin, on cherche les références à la Grèce antique et on trouve un hommage à la bande dessinée classique. Le dessin est, comme Godbout nous y a habitués, truffé de détails et d’observations qui ajoutent quelques couches à la lecture. Tellement, en fait, qu’on lui pardonne une fin un peu trop hâtive et onirique. Du bonheur de la première à la dernière page.

François Lemay

★★★★Réal Godbout, Robin Bourget-Godbout, La Pastèque, Montréal, 2023, 192 pages

Croquer le changement

L’illustratrice franco-chinoise Zovi plonge à pieds joints dans sa propre histoire, celle d’une jeune femme habitant en Chine qui, en attendant que son amoureux vienne vivre avec elle, va le surprendre en allant le rejoindre à New York durant les vacances du Nouvel An. Or, la COVID commence à faire des siennes et elle ne pourra plus retourner en Chine. Quelqu’un a débranché la Grosse Pomme est donc une histoire personnelle et intime sur la résilience et notre capacité d’adaptation. Bien que chargé et un tantinet étouffant avec ses tons rouge vin, le dessin nous permet de partager avec le personnage son angoisse face à plusieurs changements radicaux. Changement de plan, de pays, de style de vie et, surtout, un virus encore incompris ayant résisté à ce premier confinement qui ne devait durer que quelques semaines. Cependant, on reproche un certain manque de lisibilité en ce qui concerne le texte, dont le rendu en cursives est loin d’être idéal lorsqu’il y a beaucoup de narration. On aime quand même ce premier album.

François Lemay

★★★Zovi, Mécanique générale, Montréal, 2023, 128 pages

Je t’aime… moi non plus

Avoir un papa ultracélèbre et adulé de tous, ce n’est pas toujours une sinécure. Parlez-en à Caleb, artiste raté quinquagénaire, alcoolique, qui broie du noir à la moindre pensée de son paternel. Ce dernier a fait fortune en publiant une bédé devenue culte où il racontait la relation familiale parfaite entre un père et son fiston, alors qu’il avait en réalité négligé son fils. Pour Caleb, dont les souvenirs cruels remontent à la surface à chaque tentative d’introspection, le moment est venu d’affronter ce passé trop lourd à porter. Parviendra-t-il à vaincre ses vieux démons ? Surtout en constatant qu’il ressemble de plus en plus à ce père honni. Immature et centré sur lui-même, Caleb tourne en bourrique ses proches, notamment son compagnon, qui n’en peut plus de ses névroses et de son attitude victimaire. Malgré un sujet oedipien chargé de ressentiment intérieur doux-amer, l’Ontarien Joe Ollmann signe un roman graphique bien ficelé et bourré d’humour noir, dont la traduction respecte le ton et les dialogues acides. Une totale réussite.

Ismaël Houdassine

★★★★Joe Ollmann, traduit de l'anglais par Luba Markovskaia, La Pastèque, Montréal, 2023, 212 pages

Comme si vous y étiez

Trois ans après Révolution, on attendait impatiemment le second tome. L’attente en valait la peine. La suite de la saga historique, campée en France de 1789 à 1795, est absolument remarquable. Encore une fois, les auteurs-dessinateurs bretons Florent Grouazel et Younn Locard n’ont pas lésiné sur les moyens graphiques et scénaristiques pour cette suite pleine de fureur, exposant le chaos de personnages populaires complexes et colorés. Les gens du peuple — ces oubliés du récit national — prennent à nouveau une place prépondérante dans des pages où foisonnent moult détails. C’est d’ailleurs l’une des grandes qualités de l’ambitieuse bédé très bien documentée : allier la petite à la grande histoire à travers une brochette de destinées variées, crédibles et étonnamment authentiques. Avec ses dessins précis et sa reconstitution minutieuse et référencée d’un Paris en effervescence soufflé par un vent romanesque, la fresque n’a pas à rougir du premier opus, lauréat du Fauve d’or du meilleur album au Festival de bande dessinée d’Angoulême en 2020.

Ismaël Houdassine

★★★★Florent Grouazel et Younn Locard, Actes Sud « L'an 2 », Paris, 2023, 300 pages