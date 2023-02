Avertissement: toutes ressemblances avec vos livres seraient fortuites

Les traumavertissements se multiplient, alors que des études ont conclu qu’ils étaient inefficaces. Ces avertissements qui préviennent que le contenu pourrait être délicat, irritant ou déclencheur de réactions perturbantes prolifèrent maintenant dans le milieu des arts, royaume du bouleversement émotif et du choc esthétique. Musées, classes de littérature, livres, spectacles, opéras préviennent leurs visiteurs, lecteurs et spectateurs. Regard, en une série de textes, sur ce phénomène des trigger warnings, ou TW pour les intimes.

Les traumavertissements et les avertissements sensibles sont nouveaux en édition au Québec. Ils sont encore quasi absents en France, selon les observations de Mathilde Barraband, cotitulaire de la Chaire collective de recherche franco-québécoise sur la liberté d’expression. Toutefois, des deux côtés de l’océan, la littérature utilise depuis plusieurs décennies un autre avertissement, note-t-elle. C’est le « toute ressemblance avec des personnes et des situations existantes serait purement fortuite ». Le reconnaissez-vous ? Zoom sur un avertissement aux airs juridiques.

Mme Barraband ignore où et quand exactement cet avertissement pseudo-légal et ses variations sont apparus. La spécialiste les a vus se propager, depuis la France, avec l’augmentation des procès littéraires.Deux sont charnières : d’abord, à la fin des années 1990, celui pour diffamation que remporte le politicien français d’extrême droite Jean-Marie Le Pen contre l’écrivain Mathieu Lindon, auteur du livre… Le procès de Jean-Marie Le Pen (ça ne s’invente pas !). L’auteur et l’éditeur, P.O.L, seront condamnés des années plus tard à payer 2300 euros (3288 $CA) d’amende et 3800 euros (5433 $CA) de dommages et intérêts.

Puis, en 2006, Philippe Besson et les éditions Grasset sont reconnus coupables d’atteinte à la vie privée pour s’être approprié, dans L’enfant d’octobre (2006), des pans de l’affaire Villemin, un crime infantile sordide, et 15 000 euros (21 450 $CA) de dommages et intérêts doivent être versés aux parents de la victime.

Dans le cas de ces procès comme dans d’autres, le fait que ce genre d’avertissements sans réelle portée juridique n’aient servi à rien ne les empêche néanmoins pas de se propager. Et, selon Mme Barraband, la raison est fort simple : « Dans le milieu, on voit ces avertissements plutôt comme une façon d’attirer l’attention sur le fait que le texte est inspiré de faits réels, ce qui intéresse le lectorat, poursuit-elle. Ou pour dire que le texte est lié à une histoire qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Ils sont vus davantage comme des arguments de vente. »

Les livres limites

Les procès littéraires sont beaucoup plus nombreux en France qu’ici, dit celle dont le travail est de comparer l’état de la liberté d’expression sur les deux territoires. « J’ai cru pendant très longtemps que c’était une différence de culture, parce qu’on est ici dans une culture de la médiation. »

« Mais, un jour, je suis munie de ma calculatrice. Je crois que c’est une stricte question de volume de publications, précise la spécialiste en censure et en création. S’il y a 1000 récits qui se publient ici dans une saison, il y en a 10 000 en France. Et on n’a pas de jurisprudence ici : on n’a eu qu’un procès au cours des vingt dernières années, alors qu’en France il y en a une trentaine. »

En France, ce sont les questions de diffamation et d’atteinte à la vie privée qui font procès. « C’est du droit civil, ce sont des personnes qui protègent leur vie privée ou leur réputation. »

« Ici, c’est l’affaire Yvan Godbout, sur le Hansel et Gretel (2017), pour représentations pédopornographiques. C’est du droit pénal, c’est-à-dire une infraction pour laquelle l’État poursuit dans le but de nous protéger tous. Les raisonnements des juges ne vont pas être les mêmes dans ce cas. »

Le procès autour de ce livre, qui faisait partie de la collection Contes interdits de la maison d’édition AdA, n’a finalement pas eu lieu. « La Loi a été déclarée inconstitutionnelle. S’il y avait eu procès, des extraits de textes auraient été fort probablement déclarés illégaux. Et même si l’éditeur et l’auteur avaient fait un avertissement, ça ne les aurait pas protégés : le contenu resterait tout aussi illégal. »

Mathilde Barraband prédit que, si les avertissements à la sensibilité et traumavertissements percent en France, ce sera par le truchement de la littérature jeunesse. « Ce qu’on observe, de manière générale, dans la judiciarisation de l’art, c’est que la protection de la jeunesse est souvent devenue un prétexte au rétablissement d’une certaine surveillance de l’art. »

La création est libre, comme l’expression, analyse Mme Barraband, « à condition de ne pas en abuser. Il y a toute une série d’abus, de l’incitation à la haine en passant par la propriété intellectuelle et l’atteinte à la vie privée, pour ne nommer que ceux-là, qui viennent les délimiter. L’expression, elle est libre, mais… La création, c’est la même chose .»

Il y a toujours un « mais » qui pose la limite. Qu’on avertisse, ou pas.

Vendre Mein Kampf Mon combat, Mein Kampf ne se fait pas avec nonchalance. Les librairies Archambault l'ont appris à leurs dépens en décembre dernier, quand la photo d'une mise en place de la librairie de la rue Berri s'est retrouvée sur Reddit. Parmi les piles de livres montées sur un cube pour attirer l'oeil de l'acheteur des Fêtes, Le journal d'Anne Franck (Livre de poche) était placé à un livre près de celui d'Hitler. La faute éthique a fait fureur sur le réseau social. Le livre a été retiré des sites de ventes de Renaud-Bray et d'Archambault à la suite des questions du Devoir. Y a-t-il d'autres livres vendus ici qu'on n'imaginerait pas venir sans avertissement ? La question, posée à quelques libraires, n'a pas donné grands fruits, sinon les Écrits polémiques (éditions Huit), qui réunissent le livre-manifeste enténébré d'Adolf Hitler publié en 1925 et les pamphlets haineux de Louis-Ferdinand Céline, est systématiquement accompagné d'un avertissement, sinon d'un enrobage critique étoffé. Les Nouvelles Éditions latines annoncent même en couverture d'une récente édition un « avertissement imposé inclus », mère de tous les avertissements, de plus de cinq pages en petits caractères.