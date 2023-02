Avouer qu’on a vécu

Le Québec se chamaillait encore avec la deuxième vague pandémique quand une autre vague, d’une tout autre nature, a déferlé sur la province. Paru en novembre 2020, Là où je me terre, premier roman de Caroline Dawson, nous invitait au vibrant récit d’une famille chilienne qui, fuyant le régime de Pinochet, a trouvé refuge au Québec.

Dans la foulée, ce premier titre a révélé une femme charismatique, dont la parole affirmée et inspirante cherche à établir des ponts entre les êtres. Après le succès phénoménal de Là où je me terre, notamment lauréat du Prix littéraire des collégiens et finaliste au Prix des libraires, l’autrice nous invite en poésie, avec Ce qui est tu.

Pour l’occasion, Le Devoir l’a rencontrée chez elle, dans ce salon attenant à la cuisine, figé dans la généreuse lumière de février. Bientôt, les enfants seraient de retour, tourbillonnant dans cette cuisine endormie, ébrouant les jeux dûment rangés et menaçant les colonnes de cahiers scolaires qui tiennent la pose sur le bureau. Mais pour l’instant, l’appartement repose dans une sérénité, où la parole libre de la professeure de sociologie baigne dans la lumière.

Cahiers de retour au pays natal

Arrivée au Québec à l’âge de sept ans, elle raconte avoir retrouvé, à travers son garçon, la petite fille qu’elle était alors : « J’ai commencé à écrire ça en même temps que Là où je me terre, en ne sachant pas ce que j’allais en faire. Finalement, je me suis aperçu que mon fils allait avoir 7 ans et que je me voyais en lui. Et j’avais envie de le prendre dans mes bras, pour serrer l’enfant que j’étais. Dans Là où je me terre, je ne voyais pas la petite fille. Et ça m’a frappée à quel point j’étais petite quand je suis arrivée. »

Ce projet, créé en parallèle de son premier roman, est longtemps demeuré à l’état de retailles, éparpillées dans de nombreux cahiers : « Moi, j’écris au crayon de plomb. Je choisis avec minutie mes cahiers, mais je finis par les égarer et je me retrouve avec un projet éparpillé dans douze cahiers. J’écris mal, je rature, je mets des flèches pour refaire les séquences. C’est sûr que je montrerai ça à personne. »

Elle s’en moque volontiers, de ce rire large et entier, comme les oiseaux déploient leurs ailes pour s’envoler. Puis elle retrouve son sérieux et nous dévoile un secret : « Moi, je trouve une cohérence à partir de mon titre. C’est ma façon de travailler. Une fois que j’ai trouvé le titre, je lui suis fidèle. Et c’est comme ça, titre en main, que le projet s’est mis en place. »

Le silence à travers l’autre

Dans les circonstances, il ne faut pas s’étonner que le titre soit si évocateur. Ce qui est tu est le récit de tout ce que Caroline Dawson « a eu l’instinct de taire : l’exil, le racisme, la honte ». Porté par une poésie qui fait la part belle au récit, le recueil se divise en trois parties où, après avoir baigné dans son enfance, du Chili à Montréal, on retrouve cette mère qui libère son histoire de la honte silencieuse où elle était tapie, afin de l’offrir en héritage à son fils.

Elle l’admet, ce n’était pas facile de défaire les plis de cette histoire. Elle écrit : « je ne sais pas comment transformer / mon enterrement / en comptines ». Éviter à ses enfants la lourdeur de ce récit a longtemps été le prétexte de son silence : « C’est un sujet que je n’abordais pas à la maison. Évidemment, ce n’est pas un sujet facile que tu abordes entre deux St-Hubert : “Eh, mes chéris, j’ai été une réfugiée et je me suis tiré d’un pays où les enfants disparaissaient.” »

C’est en observant son conjoint raconter son passé avec fierté et désinvolture qu’elle a pris conscience de l’inégalité que cela générait : « Je me suis rendu compte que mes enfants avaient juste une partie de leur histoire. Que la mienne était honteuse, cachée. Je voulais décrasser ça, défaire la honte de mon histoire, et je me disais que mon fils était forcément en âge de comprendre parce qu’il avait l’âge que j’avais en arrivant ici, mais je ne savais pas comment m’y prendre. »

Il s’agissait de trouver une façon de le dire, mais il fallait aussi trouver un moyen de dénouer la honte. Or, retrouver le chemin de la parole allait lui révéler des obstacles inattendus : « À la longue, j’ai compris que j’avais honte d’avoir honte. Et je ne voulais pas léguer ce noeud-là à mon fils. Je voulais lui léguer cette histoire, parce que c’est ça, après tout : une histoire. Et c’est aussi ce qu’il est. Y a ça en dedans de lui. »

Caroline Dawson écrit encore : « aujourd’hui je t’ai raconté la réfugiée, les hétérocères affolés. / je t’ai dit les fachos, les lacrymos, les guanacos, le venin des scorpions, la torture, les assassins, les disparus. / je t’ai raconté ce qui est tu ». Aux côtés de ces mots durs, elle fait chanter des images légères, où son fils incarne un avenir rayonnant : « ton haleine de sandwich à la moutarde / tes becs popsicle bleu ». Finalement, elle semble la première étonnée que cette histoire puisse tenir en aussi peu de mots : « Ce qui est sorti de cette histoire qui me paraissait si longue, c’est de la poésie. Une économie de mots. »

La fin de la honte

Cette histoire familiale s’élargit encore, puisque c’est Nicholas Dawson, son frère, qui a assuré la direction littéraire : « Quand j’ai écrit Là où je me terre, je lui ai demandé : “Penses-tu que c’est publiable ?” Il m’a dit : “Oui, vas-y.” Et de la même façon, quand j’ai écrit Ce qui est tu, je lui ai envoyé le manuscrit. Là où je me terre n’était pas paru encore, en plus c’était de la poésie, une écriture avec laquelle je suis moins confortable. Et c’est là qu’il m’a répondu : “Non seulement c’est publiable, mais en plus, ce serait un honneur que tu veuilles le faire avec moi.” »

Tandis que son chat, Chacal, vient parader fièrement entre nous, faisant la démonstration de ces plus beaux miaulements en nous arrachant quelques rires, elle insiste pour dire combien son frère « a pris soin du manuscrit ». Selon elle, le livre, en l’état, n’aurait pas pu aboutir sans lui : « Finalement, je ne vois pas qui d’autre aurait pu m’accompagner comme ça. Parce qu’il faisait attention, mais en même temps, il me forçait à aller là où je ne voulais pas aller, et y a aucune autre personne qui aurait pu le faire. Parce que je l’aurais pris différemment avec d’autres. »

Après tout, c’est aux côtés de son frère que Caroline a vécu cette histoire. Avec lui, entre autres, qu’elle a trouvé« l’insouciance de l’enfance et sa liberté ». Une insouciance et une liberté auxquelles s’ajoute désormais un récit chargé, où l’exil et le racisme peuvent se raconter et se dire. Une histoire qu’elle est heureuse d’offrir à son fils, faisant sienne une démarche qu’a jadis adoptée Pablo Neruda, grand poète chilien, dans son poème Le fils : « Tu viens de tant de lieux, / de l’eau et de la terre, / du feu et de la neige, / tu marches de si loin / au-devant de nous deux, / de cet amour terrible / qui nous a enchaînés, / que nous voulons savoir / comment tu es, oui, parle : / tu connais mieux ce monde / que nous t’avons donné. »

Ce qui est tu Caroline Dawson, Triptyque, Montréal, 2023, 96 pages