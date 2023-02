Notre sélection jeunesse du mois de février

Pour la suite du monde

Hekla est arrivé par un jour de grand vent sur le chemin du vieux Laki. Son petit corps a tourbillonné délicatement au-dessus du cratère comme la samare d’un érable sycomore. » Installés sur les terres volcaniques d’Islande, ces deux êtres s’apprivoisent si bien que, rapidement, Laki « ne se souvi[e]nt même plus de comment c’était avant Hekla ». Album poétique sur le temps qui passe et la transmission, Hekla et Laki est aussi une ode à l’importance des liens, à la vie et à la fatalité de la mort. L’écriture délicate et sensible de Marine Schneider laisse place à un univers accueillant, profond et apaisant. Cette richesse atmosphérique trouve écho dans ses illustrations aux teintes contrastées. Dans un style à la fois épuré et dense, l’artiste belge joue de symbolique, assurant un équilibre parfait entre la vie et la mort. D’un côté, le vieux Laki — dont le nom est inspiré d’un volcan éteint —, vêtu d’un bleu profond abyssal, contraste devant le tout petit et luminescent Hekla, aussi vif et bouillant que la lave du volcan dont il porte le nom. Fameux.



Marie Fradette



★★★★1/2

Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse, Paris, 2023, 64 pages. À partir de 6 ans.



La loi du Far West

Petit garçon du Far West, orphelin d’un père prospecteur d’or et d’une mère envolée, Billy a la chance de vivre avec M. et Mme Fox, gardiens et passeurs des souvenirs, des « histoires de l’Ouest sauvage » peuplées de légendaires cow-boys. Admiratif de ces héros, Billy aimerait devenir aussi grands qu’eux, mais il se sent tout petit, surtout devant Loveless, qui mène la vie dure aux autres enfants de l’école. Et si on pouvait renverser la vapeur ? Dans Mon nom à moi, c’est Billy, Loïc Clément rejoue avec candeur l’éculé mais pertinent thème de l’intimidation. Il livre une histoire rythmée par un personnage attachant, capable de défier les lois pour arriver à ses fins. Ce petit pas fait en dehors des sentiers battus est bienvenu dans un récit qui reste somme toute plutôt prévisible. Clément Lefèvre joue quant à lui avec tous les clichés du Far West dans des illustrations aux teintes chaudes qui reprennent les codes du genre. Le texte présenté sur fond blanc a malheureusement pour effet de couper les illustrations qui auraient gagné à se déployer sur de pleines pages.



Marie Fradette



★★★

Loïc Clément et Clément Lefèvre, Little Urban, Paris, 2023, 32 pages. À partir de 5 ans.

Mieux vivre ensemble

Le sort des animaux, l’état du monde vivant et notre avenir sur la planète bleue préoccupent Séraphine Menu. Ses plus récents titres ont sonné l’alarme de la disparition des oiseaux (Où sont passés les oiseaux ?, 2021) et rendu hommage à la créativité des animaux, qui ont inspiré de nombreuses inventions humaines (Biomimétisme, 2019). Voilà que son plus récent album, Solidaires, cherche à défaire cette idée que les rapports qui existent entre les êtres vivants sont d’abord alimentaires, où « les plus faibles sont dévorés par les plus forts. » Au contraire, elle suggère que l’entraide est partout, citant pour preuves de surprenants exemples de coopération entre les animaux et les espèces végétales, comme ces poissons-clowns qui s’associent avec un prédateur, l’anémone de mer. L’autrice reprend sa collaboration avec Emmanuelle Walker, qui illustre ces cas de figure aussi fascinants qu’instructifs, nous donnant l’envie de prendre part à cette harmonie vivante.



Yannick Marcoux



★★★

Séraphine Menuet Emmanuelle Walker, La Pastèque, Montréal, 2023, 70 pages. À partir de 8 ans.



La vérité pour de faux

On a beaucoup parlé d’Élise Gravel ces derniers temps, notamment à propos de la censure, dans certains endroits aux États-Unis, de son livre Le rose, le bleu et toi !, qui traite d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Ironie du sort, cette saga survient au moment où elle fait paraître Alerte : culottes meurtrières, guide pédagogique et ludique pour conscientiser les jeunes sur la désinformation. Ce phénomène complexe, abordé ici par le truchement de six grandes questions, est vulgarisé de façon exhaustive par l’autrice, qui prend le temps de poser toutes les nuances qui s’imposent, sans pour autant induire une lourdeur au propos. Sa démonstration, nourrie de nombreux exemples pour la plupart cocasses, est d’une étonnante clarté, et détricote la complexité des enjeux en alliant rigueur et humour. Dix-huit ans après le Petit cours d’autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, Élise Graveloffre son art à la formation de la pensée critique de nos jeunes. À ne pas censurer !



Yannick Marcoux



★★★1/2

Élise Gravel, Scholastic, Markham, 2023, 88 pages. À partir de 8 ans.