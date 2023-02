David Clerson et le pouvoir de l’étrangeté

« Je vis le reflet de mes petits-enfants dans l’étang, leurs formes longues et sombres, qui auraient pu être celles de leur oncle et de leur grand-père, et au milieu d’elles le reflet brillant du soleil. Je le vis qui me regardait, un astre étrange, un astre qui ne révélait rien… »

Les romans de David Clerson sont comme ce soleil, porteurs d’une étrangeté fondamentale, d’une part d’inaccessible que, comme lecteur — ou comme humain devant les mystères de la nature —, il faut accepter, pénétrer sans résistance, sans violence, se permettre de ressentir sans chercher à tout expliquer.

On retrouve cette part d’étrangeté partout — tant dans la forme que dans le fond — dans son dernier roman, Mon fils ne revint que sept jours, qui raconte le quotidien bouleversé d’une mère alors qu’elle reçoit la visite d’un fils disparu depuis plus de dix ans. « Ce livre est né d’un désir de dépersonnalisation, d’étrangeté par rapport à moi-même, raconte l’auteur, rencontré par Le Devoirdans les bureaux des éditions Héliotrope, à Montréal. J’avais envie de donner voix à quelqu’un qui n’est pas de mon âge ni de mon sexe, d’explorer sa maternité avec une progression narrative ancrée dans la quotidienneté, la répétition de gestes, de jours. »

Même si elle peut être difficile et douloureuse, on peut voir l’itinérance du fils, son incapacité à vivre normalement, comme un moyen d’échapper à cette logique de la propriété privée, aux contraintes sociales qui imposent le succès, la richesse et l’ambition.

Jour après jour, la mère et le fils marchent vers une tourbière où ils avaient l’habitude de se rendre lorsque le fils était enfant. En chemin, ce dernier continue le récit de sa vie, entrepris dans une série de lettres qu’il lui a transmises au cours des années. Il relate son errance, labyrinthique et esseulée, portée par une vision hallucinée du réel se situant quelque part à la frontière du rêve et de la réalité, où les champignons grugent le ventre, la tête, parasitent les bronches et les lèvres. Plus ils progressent, plus leurs pieds s’enfoncent dans la sphaigne, la mousse, la tourbe, leurs oreilles assaillies par le bourdonnement des mouches et le chant assourdissant des rainettes. Peu à peu, ils se familiarisent avec un écosystème singulier qui s’accorde aux fils de leurs émotions, de leur impossibilité à habiter le monde tel qu’il est.

Retour à l’humilité

Cette forme de fusion organique à la nature est au coeur des oeuvres de David Clerson, creusée dans une volonté de rompre, de remettre en question la frontière que l’humain a érigée entre lui et la nature. Son premier roman, Frères (2013), explorait la fraternité à travers le développement d’une identité canine, tandis que son second, En rampant (2016), unissait l’univers des insectes à celui des hommes.

« Il y a une volonté politique derrière tout cela. On vit dans un monde où la pensée dominante est celle de l’humain qui s’approprie la nature. Cet orgueil à la base du capitalisme est la cause du désastre dans lequel est plongé le monde d’aujourd’hui. En brouillant la frontière, je veux replacer l’humain dans une posture d’humilité, montrer qu’il n’est pas séparé de la nature, mais qu’il en fait partie. »

Dans Mon fils ne revint que sept jours, le cycle de vie, de mort, de renaissance et de décomposition de la tourbière s’harmonise à la perfection à la dynamique cyclique et répétitive du livre. Touchant d’abord le fils, ce fourmillement presque postapocalyptique gagne peu à peu la mère, qui adhère progressivement au besoin d’errance et de disparition de son enfant.

« Autour du chalet dans lequel elle a trouvé refuge, il y a de plus en plus de gens qui habitent le territoire, de bâtiments qui se construisent, de richesses ostentatoires qui se manifestent. C’est très présent, dans l’identité nord-américaine, québécoise en particulier, ce besoin d’exprimer sa réussite sociale par l’affichage de possessions de plus en plus grosses et par une occupation très violente du territoire. La narratrice du roman ne peut plus marcher dans la forêt ou naviguer sur le lac comme elle le faisait avant. Elle sent son univers se refermer sur elle-même et a envie de fuir comme son fils. »

Quête de liberté

Encore une fois, le romancier donne la parole à des esprits libres, transformant leurs faiblesses en atouts pour renoncer à un système ou une réalité qui les oppressent. « Même si elle peut être difficile et douloureuse, on peut voir l’itinérance du fils, son incapacité à vivre normalement, comme un moyen d’échapper à cette logique de la propriété privée, aux contraintes sociales qui imposent le succès, la richesse et l’ambition. La mère, de son côté, tente de reproduire cette errance autant qu’elle le peut dans sa forêt, y trouvant un espace de liberté. »

Cette forme de dérive situationniste permet à David Clerson de fonder son écriture sur les impressions et les effets subjectifs des lieux, et de s’attarder au ressenti — sueur, chaleur, battements de coeur, odeurs et textures — plutôt que sur les pensées et les explications rationnelles. Son univers onirique, surréaliste et dystopique échappe à la définition, s’éprouve plus qu’il ne se comprend. Le caractère oppressif de la forêt, la chaleur du soleil, le goût de la pluie sur les lèvres et de la mousse humide sous les pieds, le malaise qui s’installe, l’envie de fuir… Tout fait appel à l’expérience, aux souvenirs et à la mémoire sensorielle.

Dans un monde en constante accélération, où les paysages disparaissent et se métamorphosent subitement, il y a quelque chose de rassurant à se laisser happer par cette proposition ancrée dans un présent répétitif et immuable, écho des rares sols et écosystèmes imperméables à l’ambition des hommes.

Mon fils ne revint que sept jours David Clerson, Héliotrope, Montréal, 2023, 126 pages