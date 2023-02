«Paris en miettes»: Paris des Québécois ou Québec parisien?

L’essayiste québécois Yan Hamel exprime en vers l’étrangeté du choc culturel que provoque Paris chez les siens : « dans le creux de la nuit / tu te réveilles / en sueur / pour avoir honte / de ton accent ». Pourtant, le plus raffiné des romanciers parisiens du XXe siècle mit en scène en 1927 des Canadiens « subissant peut-être à leur insu le charme d’un accent si léger qu’on ne sait pas si c’est celui de la vieille France ou de l’Angleterre ».

Ces mots peu connus de Marcel Proust se lisent dans « Le temps retrouvé », dernière partie d’À la recherche du temps perdu. Ils tranchent sur l’idée de « l’indécrottable médiocrité sévissant en notre Belle Province » qu’émet Hamel après l’analyse poussée qu’il fait de l’expérience parisienne des personnages de plusieurs romans québécois dans son essai Paris en miettes, entrecoupé de poèmes et de photos de son cru.

De 1961 à 2014, des oeuvres de romanciers comme Jacques Godbout, Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Victor-Lévy Beaulieu, Michel Tremblay et Jacques Poulin illustrent la démarche de l’essayiste. Mais Hamel aurait dû tenir compte des exceptionnelles origines parisiennes du Québec que Marcel Fournier, historien et généalogiste québécois, avait évaluées en 2018.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Parisiens ne représentent que 20 % d’une France majoritairement rurale. En Nouvelle-France, ils dépassent de cinq à six fois cette proportion. Au moins 900 ancêtres firent de Paris la matrice culturelle du Québec avant d’en faire celle de la France, au-delà de la saveur d’un accent.

Dans Des nouvelles d’Édouard, roman de Tremblay (1984), Hamel souligne que, dans un café parisien, on reconnaît l’accent québécois du héros et on avoue détester cet accent. L’essayiste commente : « Les larmes en montent aux yeux d’Édouard. Lui laisse-t-on au moins le droit de vivre ? »

L’immense roman Bibi (2009) de Victor-Lévy Beaulieu se rattache à l’autofiction. À un moment, employé besogneux des Éditions Larousse à Paris, le héros se désole de voir qu’il ne peut partager avec les Parisiens sa ferveur indépendantiste québécoise. Hamel conclut : « Bibi n’est jamais aussi ridicule que lorsqu’il s’imagine Pierre Bourgault faisant savoir à Paris tout entier, de sa formidable voix de tribun », ce qu’est « une nation ».

On reste sidéré par le regard amusé, même s’il est très documenté, que jette l’essayiste sur le malaise de tant de romanciers québécois devant la supériorité culturelle parisienne, qui les aveugle au point d’en faire un idéal secrètement inatteignable. Que le malaise soit une tragédie ne semble pas le préoccuper. Parmi les écrivains québécois, Jacques Ferron avait refusé d’aller à Paris pour y espérer une reconnaissance. Il affirmait ne créer que pour les gens d’ici. Hamel aurait-il compris cette attitude radicale ?

Paris en miettes ★★★ Yan Hamel, Boréal, Montréal, 2023, 216 pages