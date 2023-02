« Nous autres, écrivains, sommes rompus à l’art de faire surgir, nés de rien, des mondes imaginaires. Mondes de déraison. Il arrive que nos esprits, à la dérive, créent des univers abjects », affirme à juste titre Serge Labrosse (L’encre sèche et on oublie, 2021) dans son deuxième recueil, Bordel de vie et autres nouvelles. Toujours en verve, l’ex-journaliste d’enquête spécialisé dans les affaires criminelles signe de sa plume dépouillée une trentaine de récits d’un égal intérêt qu’il range en trois catégories, « Destinées », « Fatalités » et « Absurdités ». Qu’il nous entraîne dans le monde interlope ou dans la vie des gens apparemment sans histoire, qu’il traite de prostitution, de violence envers les femmes, de meurtres scabreux ou de maladie mentale, l’auteur n’a pas son pareil pour créer de percutants instantanés de vie, redonnant ainsi une humanité aux âmes qui sont la matière première des faits divers, des plus sordides aux plus insolites, et des banales anecdotes du quotidien.

Bordel de vie et autres nouvelles ★★★ Serge Labrosse, Lévesque éditeur, Montréal, 2023, 130 pages