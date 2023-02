Dans un récit intimiste, Némo se raconte à Barbara, grande amie disparue dans un accident de la route dont elle a adopté les trois enfants. Dans ces pages ornées de découpes tirées de romans Harlequin, la jeune trentenaire en mal d’amour évoque entre autres sa relation d’abord virtuelle et poétique avec un certain Brossard — sobriquet inventé pour éviter qu’elle « se lubrifie comme une limace chaque fois qu’[elle] écri[t] trois lignes sur lui » — puis les dérapages qui suivent cet écart extraconjugal. Avec romandamour, Amélie Dumoulin — bien connue du côté jeunesse, notamment pour Fé M Fé — signe son premier titre pour adultes, dans lequel les adolescents pourraient assurément trouver leur compte. Écrite dans un style abrupt, percutant, cette histoire brille par la spontanéité des confidences dévoilées, par l’humour désespéré qui s’en dégage, par une langue brute, qui fait fi des tabous et autres rectitudes pour mieux plonger au creux des entrailles, saisir la douleur là où elle se trouve et en faire jaillir la lumière. Un antiroman d’amour à la fois tendre et sulfureux, qui se lit d’un trait.

romandamour ★★★★ Amélie Dumoulin, Québec Amérique, Montréal, 2023, 168 pages