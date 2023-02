«Voir Montauk»: un phare à l’horizon

« Je m’occupe de toi, je m’occupe de tout, ça va de soi, ça va de moi, je t’ai tant éloignée que maintenant je colmate l’océan qui a poussé entre nous. Parce que je n’ai jamais su comment être ta fille, je lis les mères, et je lis aussi les filles, fragiles et fortes comme des mères, j’ingurgite la consolation de la langue maternelle », écrit la narratrice de Voir Montauk, premier livre de l’écrivaine canado-suisse Sophie Dora Swan, dans son « journal de tempête » composite.

Retournée auprès de sa mère dont elle s’était volontairement éloignée en s’installant de l’autre côté de l’Atlantique, la narratrice entretient depuis longtemps une relation teintée de culpabilité avec celle-ci, comme si elle était responsable de la dépression chronique dont souffre cette dernière depuis le jour de sa naissance.

« De manière inconsciente, beaucoup d’enfants de parents malades vont se demander si c’est leur faute, croit l’autrice, jointe en Suisse. Une personne qui avait perdu sa mère en assez bas âge me racontait que, lorsqu’elle allait la visiter à l’hôpital, on lui disait de ne pas faire de bruit parce qu’elle avait besoin de calme. Cette idée de la responsabilité de la maladie peut s’infiltrer dans les émotions des enfants puis se cristalliser. C’est ce que j’ai voulu aborder en filigrane. Pour la narratrice, c’est peut-être cette culpabilité qu’elle s’est construite durant l’enfance qui la rend incapable de gérer la situation présente. »

La Suisse est un peu le berceau du suicide assisté, mais l’aide médicale à mourir est très paradoxale. Elle est présentée comme une solution extrêmement douce, mais ça reste très violent.

Souhaitant comprendre sa relation à sa mère, la narratrice plonge dans les mots de « reines filles » et de « reines mères », parmi lesquelles Sarah Chiche, Catherine Mavrikakis, Martine Delvaux, Delphine de Vigan et Simone de Beauvoir.

« Très souvent, un livre est le fruit d’un métissage ; les livres se construisent en dialogues avec d’autres textes. Ces dialogues-là sont invisibles, on ne voit pas les coutures du texte. J’avais envie que ce métissage littéraire là soit visible. J’ai vécu très, très longtemps au Québec, et c’est là que ma culture littéraire s’est vraiment construite. Il y a donc des voix québécoises, des femmes de différentes générations et des voix européennes aussi. Ce que je trouve intéressant et que je voulais mettre en valeur, c’est que j’ai parfois eu le sentiment qu’elles s’adressaient l’une à l’autre, qu’elles se répondaient à travers les époques, les océans. »

En plus des références à des oeuvres littéraires québécoises, Sophie Dora Swan emprunte des expressions et des jurons bien de chez nous : « Pour la narratrice, qui est retournée en Europe, la langue québécoise devient un outil pour s’extirper du lieu où elle est prise, pour se distancier de la langue de sa mère. La question des lieux qu’on traverse dans la vie est extrêmement importante et parcourt tout le texte. L’eau y est aussi très importante. C’est le premier lieu de vie de toute personne. Ce besoin qu’aura la mère de se rapprocher de l’eau, c’est peut-être un retour à l’enfance, à la mère. »

Une femme à la mer

Ainsi, avant son hospitalisation, la mère exprime à sa fille le désir d’aller voir la mer, plus spécifiquement Montauk, dont le phare évoque La promenade au phare de Virginia Woolf — « Il y a un petit clin d’oeil à Woolf dans l’un des poèmes où la narratrice dit qu’elle roule vers le phare », révèle l’autrice. Bien qu’elle ne connaisse pas cet endroit et qu’elle ignore ce que signifie Montauk pour sa mère, la narratrice promet tout de même de l’y emmener quand elle ira mieux.

« Si la mère avait dit qu’elle voulait aller au chalet, il ne se serait rien passé, il n’y aurait probablement pas eu de livre. D’une certaine manière, et c’est un peu ce que j’ai voulu faire ressentir, la maladie a pour effet de rompre le dialogue. La narratrice va donc se créer une image de ce lieu à partir de l’expérience qu’elle traverse. Montauk devient alors un lieu où elle va imaginer qu’une parole recommence à circuler, une sorte de paix qui va pouvoir s’installer dans les interstices du chaos qu’elle et sa mère rencontrent. »

Or, la mère n’ira pas mieux et demandera l’aide à mourir. Après avoir convoqué l’esprit de Virginia Woolf, Sophie Dora Swan fera appel au spectre d’une autre écrivaine suicidée, Sylvia Plath, qui viendra hanter Voir Montauk :« n’appelons pas un suicide / un suicide / mourir // un art / comme tout le reste ».

« La Suisse est un peu le berceau du suicide assisté, mais l’aide médicale à mourir est très paradoxale. Elle est présentée comme une solution extrêmement douce, mais ça reste très violent. Ce paradoxe-là, j’ai voulu le mettre en évidence. L’aide médicale à mourir apporte un changement de perspective parce qu’au début, l’idée de la mort est insupportable à la narratrice, mais au moment où cette idée-là devient une option, elle va un peu apporter une forme de libération. L’idée de la possibilité d’avoir accès à la mort génère une forme de libération pour la narratrice et pour sa mère. À partir du moment où elle devient concrètement envisageable, apparaît une forme de lâcher-prise chez la narratrice. C’est dur, ce que je dis, mais je pense que c’est la réalité de plusieurs personnes qui vivent cette situation-là. »

Entre deux eaux

Outre les thèmes difficiles qu’elle traite avec délicatesse, ce qui frappe dans ce premier livre de Sophie Dora Swan, née en 1983, c’est l’aisance avec laquelle elle passe de la prose à la poésie, n’hésitant pas à insérer dans ce récit morcelé des listes de toutes sortes, des entrées d’agenda et des SMS pour traduire la fébrilité de la narratrice. À mi-parcours du récit, le mot « angoisse » apparaissant 335 fois sur deux pages évoque le mal-être de Jack Torrance retapant la même phrase à la machine dans The Shining, de Stanley Kubrick, d’après l’oeuvre de Stephen King.

« Il y a des choses qui ne s’expliquent pas toujours. J’ai un rapport à l’écriture depuis longtemps, j’ai beaucoup écrit, mais je ne l’ai jamais fait de manière partagée. Ce texte a surgi, et quand il a surgi, l’urgence de dire était plus forte que la dissimulation, que la pudeur. Peut-être qu’il y avait aussi un besoin d’équilibrer certaines choses. C’est comme une bombe qui éclate. Tout est multiplié en plein de fragments par terre et là, il faut les ramasser puis essayer de reconstruire quelque chose. C’est peut-être ça que j’ai ressenti et pour ça que ça a pris du temps. »

Tandis que l’autrice navigue d’une forme à l’autre, la narratrice semble nager sous l’eau et ne remonter à la surface que le temps de reprendre son souffle. « C’est quelque chose qui a été organique, mais qui s’est imposé comme un outil très riche pour faire ressentir deux états différents vécus par la narratrice, l’état d’urgence et l’état d’introspection. La diversité des formes reflète le fait que l’expérience est multiforme et qu’elle passe par plusieurs temporalités. La poésie va porter la trace de l’urgence, elle dit ce qui est en train de se déchirer, ce qui est brutal, ce qui s’effondre. La prose va s’inscrire dans un temps où il y a eu une forme de mise à distance, un temps de recul, ce qui va donner une exploration plus complexe de la situation. »

Si Sophie Dora Swan affirme que la poésie joue un grand rôle dans sa vie et qu’elle est pour elle un bon vecteur d’émotion, son prochain livre pourrait emprunter une forme plus près du roman classique que celle d’un récit hybride. « Ce texte ne s’y prêtait pas, selon moi. En tout cas, ce n’est pas comme ça que j’ai voulu le construire par rapport à l’expérience que je voulais faire vivre aux lectrices et lecteurs, mais l’idée d’un roman est très tentante. »

Voir Montauk Sophie Dora Swan, La Peuplade, Montréal, 2023, 184 pages