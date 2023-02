Notre sélection de polars du mois de février

Le passé comme un puzzle

Le policier qui boit trop, fume, mange mal, est divorcé et déprimé… lui, là, peut aller se rhabiller face à l’héroïne d’Ilaria Tuti. La commissaire Teresa Battaglia y a goûté par le passé, son présent est pire et son futur, plus noir que noir : ses zones d’ombre, celles qu’elle croit vouloir oublier, sont véritablement en train de s’effacer. En même temps que tout le reste. En d’autres mots et entre autres maux, Teresa lutte contre un alzheimer précoce. Allô, le mélodrame ? Non, on est ailleurs. Fille de cendre, quatrième tome de la série, le plus fort aussi, repose sur une enquête solide doublée d’un pan de vie poignant. Toujours à cran contre son supérieur hiérarchique, mais bien entourée par ses pairs, la commissaire répond à l’appel du tueur en série Giacomo Mainardi. Il a quelque chose à lui révéler. Ils sont ainsi projetés 27 ans en arrière, lorsque leurs lignes de vie (et de mort) se sont croisées ; et plus loin encore, au IVe siècle. Fascinant, dur et profondément (in)humain.



Sonia Sarfati



★★★★

Ilaria Tuti, traduit de l’italien par Johan-Frédérik Hel Guedj, Robert Laffont, Paris, 2023, 403 pages



La famille grandit

Il y a cette façon, chez les autrices de polars, de construire un monde posé en marge de l’intrigue (ici, un village ; là, une famille élargie ; ailleurs, une île) qui prend de la texture au fil des enquêtes et que les lecteurs sont avides de retrouver pour des raisons qui ne sont pas nécessairement de l’ordre de l’intrigue. Ainsi procède Lisa Gardner, dont les livres, ce n’est pas un secret, font « rouler des yeux » ceux qui ne sont pas fans. Mais pour ceux qui le sont, elle est en train de réunir une fascinante communauté de femmes « poquées » en quête de justice et de normalité. Ainsi, à l’agente du FBI Kimberley Quincy et à la commandante D.D. Warren s’est récemment ajoutée Flora Dane, séquestrée dans une boîte pendant 472 jours par un tueur. Une adolescente muette se joint à elles dans Au dernier regard, où tout commence par la découverte d’un charnier à proximité d’une petite ville de Géorgie qui n’a d’idylliques que ses apparences. C’est, comme toujours, efficace. Mais vite oublié.



Sonia Sarfati



★★★

Lisa Gardner, traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Deniard, Albin Michel, Paris, 2023, 473 pages

Temps de crise

Difficile, depuis le 24 février 2022, d’entrer dans un livre qui porte un tel titre et dont l’amorce se déroule en URSS, il y a une éternité. Pourtant, l’histoire de cet oligarque qu’on voit naître avec les célèbres « privatisations » de l’époque Eltsine vaut largement qu’on s’y attarde. D’autant plus que Grigori Yurdine est devenu banquier et vit à Londres, au coeur de la City financière, lorsque survient la crise des subprimes en 2008. Milliardaire à la tête d’un puissant conglomérat, il jouera le rôle de chevalier blanc auprès d’une vieille banque anglaise au bord de la faillite… mais sera rattrapé par son passé lorsque la COVID-19 frappera. C’est une histoire fascinante, haletante, portée par de vrais personnages attachants, un thriller politico-financier comme on en voit rarement. Visiblement écrite par un initié bien au fait des arcanes de la haute finance et du marais russe. D’autant plus que le nom de l’auteur est un pseudonyme — le livre est écrit en français — et que les rumeurs circulent à la vitesse grand V…



Michel Bélair



★★★1/2

Elena B. Morozov, Grasset, Paris, 2022, 521 pages



Le prix de la paix

Le Carré terminait ce livre lorsqu’il s’est éteint en 2020, et c’est son fils qui s’est chargé de fignoler les derniers détails de ce qui apparaît comme une critique à peine voilée de la notion même de « Services secrets ». Étonnant roman. Qui était prêt — ce qui amène le fils à dire qu’il a eu l’impression de peindre des sourcils à La Joconde en éditant le récit —, mais Le Carré se gardait probablement une petite gêne. C’est une histoire classique, aussi complexe que compliquée ; elle met en scène un « opérateur » qui a pris un sanglant bain de réalité dans les Balkans durant les années 1990. « Florian » a depuis choisi la paix… avec tout ce que cela implique de risques et de dangers pour un membre des « Services ». La finesse de l’écriture de John le Carré fait en sorte qu’il faudra beaucoup de temps au lecteur pour deviner qu’un espion se cache dans le portrait qu’il trace de ce vieil homme attachant maintenant traqué par les agents de Sa Majesté. Et s’il fallait que les actions de « Florian » amènent à tout remettre en question…



Michel Bélair



★★★1/2

John le Carré, traduit de l’anglais par Isabelle Perrin, Seuil, Paris 2022, 231 pages