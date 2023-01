«Yu Kam», Maude Vézina

Deux ans après la mort tragique de sa femme, Tim s’envole vers le Laos afin de poursuivre le travail entamé par cette dernière, en l’occurrence fouiller et documenter la dépression post-partum. Un mot qui n’a aucune résonance chez les mères laotiennes qui pratiquent le yu kam — ou lit de feu —, rituel de repos post-accouchement. Dans ce premier roman, Maude Vézina, docteure en santé des populations, lève le voile sur l’immense fossé qui sépare nos rapports à la dépression et en appelle à une compréhension de la problématique. Bien que le sujet puisse attirer l’attention, le style de Vézina est cousu de fil blanc. Elle offre une histoire prévisible portée par des personnages aux contours flous, éclipsés par le discours quelque peu froid et didactique de l’autrice. Et malgré les nombreuses descriptions entourant le rituel, l’abondance de scènes autour des repas laotiens, difficile de saisir l’atmosphère du pays, de goûter et de sentir les lieux. Un récit informatif, certes, mais dépourvu de ces grandes émotions qui participent à la richesse d’une intrigue.

Yu Kam ★★ 1/2 Maude Vézina, Québec Amérique, Montréal, 2023, 256 pages