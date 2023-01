Son idéalisme, sa capacité à célébrer la beauté de l’ordinaire et son regard sensible et passionné sur ce qui fait vibrer le coeur des humains à l’unisson font de Yannick Marcoux un écrivain qui fait du bien. Ce don est encore une fois mis à l’honneur dans ce recueil de nouvelles sur le désir et l’intimité, dont l’ambition est de « lubrifier notre parole ». Celui qui est aussi critique littéraire au Devoir capte dans de courts récits épris de tendresse et d’avidité l’instant précis — un regard, un rire, une clavicule qui se dévoile — où s’allume l’étincelle qui fera s’unir les corps et les âmes. Au-delà des flambées éphémères que laisse entrevoir une passion naissante, l’auteur puise l’érotisme dans la puissance d’un abandon de soi qui ne se révèle qu’auprès de l’être aimé et qui se savoure une gorgée à la fois, comme tout ce qui met du temps à mûrir. Ici, les coeurs et les esprits s’emmêlent au corps dans un élan poétique pour esquisser un avenir sain, libéré et amoureux, « comme [celui] que nous voulons mettre au monde ».

Il fera chaud cette nuit. Histoires de désir et d’intimité ★★★ Yannick Marcoux, XYZ, Montréal, 2023, 128 pages