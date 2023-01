Déconstruire, dit-elle

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, celle qui s’appelait Marguerite Donnadieu a puisé dans sa vie orageuse une part de son inspiration, son nom de plume devenant synonyme d’un style littéraire souvent imité, jamais égalé : Marguerite Duras (1914-1996).

Parmi les finalistes du prix Goncourt 1984 s’était faufilé un certain Bernard-Henri Lévy avec son roman Le diable en tête, chez Grasset. Celui qui deviendra plus tard BHL l’ignore encore, mais ses chances de l’emporter sont nulles. Car loin devant tous les autres, et comme une revanche sur un passé lointain, Marguerite Duras, 70 ans, est la favorite avec L’amant, aux Éditions de Minuit.

Revanche parce qu’en 1950, celle qui était à l’aube d’une trajectoire aussi singulière qu’exceptionnelle aurait pu l’emporter avec Un barrage contre le Pacifique, roman puissant sur ses tragédies familiales au temps de l’Indochine, récit bouleversant sur les forces de la nature, mais aussi celles du colonialisme français. Le recevoir 34 ans plus tard pour L’amant, et alors que Duras renoue avec les mêmes paysages, et la même jeunesse privée d’un père décédé trop tôt, avait tout de même quelque chose d’incongru.

Pour une rare fois, la France s’arrachait un de ses romans, la romancière, mais aussi dramaturge (La Musica deuxième, Savannah Bay), scénariste (Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais), et cinéaste (India Song, L’homme atlantique) étant peu habituée aux succès commerciaux. Les ventes étaient à ce point impressionnantes pour ce livre encensé par l’influent animateur Bernard Pivot (Apostrophes) que certains jugeaient le Goncourt superflu. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire au président du jury, Hervé Bazin, que Duras « était plus proche du Nobel que du Goncourt », tandis qu’un des membres, Robert Sabatier, dira : « On a donné Duras au Goncourt ! » D’autres craignaient qu’elle refuse les grands honneurs, par esprit de vengeance.

Deux millions et demi d’exemplaires vendus plus tard, L’amant a transformé Marguerite Duras en écrivaine médiatique, même si elle n’a jamais dérogé à ses principes littéraires : déranger, déconstruire, détonner… Qu’elle enchaîne rapidement avec un livre comme La douleur (1985) n’étonnepas Vincent Grégoire, du collège Berry, en Géorgie, aux États-Unis. Une fois de plus, elle puise dans sa propre histoire — la disparition et le retour de son mari, Robert Antelme, sur fond de Deuxième Guerre mondiale — pour mieux la déformer. Selon le professeur de français, « il n’y a pas de culpabilité chez Duras, et on ne meurt pas d’amour dans son oeuvre ». C’est d’ailleurs manifeste dans La douleur, « car elle attend impatiemment l’arrivée de son mari tout en prévoyant divorcer, et lorsqu’ils se retrouvent après qu’il a survécu aux camps de concentration, c’est pour se quitter ».

Pour Julien Lefort-Favreau, professeur au Département d’études françaises de l’Université Queen’s, à Kingston, en Ontario, La douleur figure parmi les derniers grands textes de Duras, « car à partir des années 1980, elle en a publié une quantité importante, mais qui ne sont pas tous aboutis ». Il est tout de même prêt à défendre bec et ongles celle qui, depuis ses premiers romans dans les années 1940 (Les impudents, La vie tranquille), « a créé une oeuvre qu’on ne saurait réduire à ses tics, soit les énoncés prophétiques, les répétitions, les phrases débutant par “je”, etc. ». « C’est ce qui envoûte beaucoup de gens, et en irrite d’autres, poursuit l’essayiste (Le luxe de l’indépendance. Réflexion sur le milieu du livre). Comme tous les auteurs à succès, ça peut être tentant de répéter certaines formules. Mais celles de Duras, que d’autres nomment ses travers, elle a le mérite de les avoir inventées. »

Moderato cantabile (1958) fut pour Julien Lefort-Favreau et Vincent Grégoire leur porte d’entrée dans le monde de Marguerite Duras. « J’avais 14 ans, et ça m’est tombé des mains », se souvient le premier. « Je l’ai lu avec plaisir, sans pour autant accrocher, et je l’ai vite perdue de vue », concède le deuxième. Dans leur vie de lecteur, et plus encore de professeur, L’amant, pour l’un, et Hiroshima mon amour, pour l’autre, seront les oeuvres qui transformeront leur regard sur celle qui a écrit Détruire, dit-elle (1969).

D’autres ont adhéré plus vite, et avec plus d’enthousiasme, aux livres d’une femme dont l’existence était parfois aussi étonnante, aussi tumultueuse que ses romans, entre problèmes d’alcool et coma, solitude volontaire et liaisons particulières, dont celle avec Yann Andréa à la fin de sa vie, homosexuel de 30 ans son cadet. Parmi eux, la comédienne et metteuse en scène Martine Beaulne, qui s’étonne encore d’avoir monté La maladie de la mort au théâtre Prospero en février 2020 avec en vedette Sylvie Drapeau et Paul Savoie, soit moins d’un mois avant la pandémie mondiale de COVID-19…

« C’était à la fois prophétique et étrange », se souvient celle qui s’intéresse autant à la tragédie grecque qu’au théâtre japonais (dont celui de Yukio Mishima) ou à la commedia dell’arte. Bouleversée après la lecture deL’amant et le visionnement d’Hiroshima mon amour, elle n’a jamais cessé de fréquenter celle qui se distingue « par cette recherche absolue d’amour ».

Chez Duras, Martine Beaulne adhèreautant « au fond qu’à la forme, à cette écriture décrivant les pulsions de l’âme par des mots courts, et une partition musicale émotive et sensible ». Séduite par cette « ritournelle psychique », elle l’est également par la capacité de la romancière « à montrer ce qui se cache derrière les mots, à étudier la fêlure, comme elle le dit si bien dans La passion suspendue ».

Duras aujourd’hui

Plus de 20 ans après sa mort, Marguerite Duras fascine-t-elle encore autant ? Les « durassiens » purs et durs peuvent puiser dans ce corpus abondant, mais est-il attrayant pour les nouvelles générations de lecteurs ?

Vincent Grégoire constate qu’aux États-Unis, la mode Duras chez les universitaires est terminée. Pour ce Français établi là-bas depuis 35 ans, « dans les années 1990 et 2000, on ne pouvait assister à un colloque sans qu’il y ait deux ou trois panels sur Duras ». La saturation a été atteinte, son monopole disparu, « et je crois qu’Annie Ernaux va bientôt prendre sa place », souligne ce diplômé de l’Université Rutgers qui constate l’attrait de moins en moins grand des étudiants américains pour la langue et la culture françaises.

Alors, quels livres leur mettre entre les mains pour qu’ils prennent contact avec Duras ? Julien Lefort-Favreau a plus d’une fois proposé Le ravissement de Lol V. Stein (1964). « À Toronto, mes étudiants avaient aimé… à ma grande surprise ! On peut aussi bien le présenter comme une enquête ou comme un roman d’amour. Duras fait la démonstration qu’à un certain point, nous sommes étrangers à nos désirs, et qu’ils nous dépassent. »

Alors que ses classes regorgent « d’étudiants assoiffés de questions sur l’identité de genre », ils peuvent, selon lui, trouver des réponses dans les livres de Duras. Martine Beaulne partage cette conviction, et les invite fortement à plonger dans un univers parfait « pour ébranler les bonnes consciences et le prêt-à-penser actuel ».« La manière unique dont cette femme a parlé du désir sexuel et de l’amour ne peut que les aider à bousculer les tabous, selon la metteuse en scène. La mort est aussi très présente dans son oeuvre : lorsque l’on avance en âge, comme lecteur, ça nous touche de plus en plus. »