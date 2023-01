L’autrice jeunesse Hélène de Blois est décédée

L’autrice Hélène de Blois, qui a émerveillé de nombreux enfants avec ses ouvrages de littérature jeunesse au fil des années, est décédée le 13 janvier à l’âge de 54 ans.

L’annonce du décès de l’écrivaine a été effectuée mercredi par la troupe de théâtre de rue Toxique Trottoir, pour laquelle Mme de Blois avait collaboré récemment à rédiger les textes du parcours théâtral Angus ! Tragi-comédie rosemontoise. L’autrice s’est éteinte au CHUM, où elle avait été récemment admise aux soins palliatifs. Elle était entourée de ses proches et de sa famille au moment de son départ, indique un communiqué émis mercredi.

Née en 1969, Hélène de Blois a complété un baccalauréat en études françaises à l’Université de Montréal et un autre en art dramatique, à l’Université de Montréal. D’abord comédienne dans des pièces de théâtre, la Montréalaise a publié en 1999 son premier roman jeunesse, Un train pour Kénogami, qui a alors été finaliste au prix Cécile Gagnon. À l’aube de ses 30 ans, Hélène de Blois décide alors de se consacrer davantage à l’écriture.

Au fil des 24 dernières années, l’autrice jeunesse a ainsi réalisé plusieurs ouvrages, incluant Par la porte des éléphants, qui a ensuite été traduit en anglais, ainsi que l’album L’arbre, la Lune et moi. Elle sortait d’ailleurs en novembre dernier un nouvel album, La plus haute branche, coécrit avec Émilie Leduc et publié aux éditions Monsieur Ed.

L’autrice a aussi rencontré de nombreux jeunes lecteurs dans des bibliothèques et des écoles à plusieurs reprises dans les dernières années afin de leur transmettre le goût de la lecture, qui a nourri sa carrière fructueuse.

Hélène de Blois laisse dans le deuil sa famille et ses proches. Un premier hommage officiel lui sera d’ailleurs rendu le 18 février au salon Alfred-Dallaire Memoria, à Montréal.