Notre sélection jeunesse du mois de janvier

L’imaginaire de Blexbolex

« Cette maison a fait naître de grands magiciens. Ils ont vécu là un moment et ils en sont partis. Depuis ce temps, la maison s’est endormie et elle semble abandonnée. » Mais tout cela n’est qu’illusion, car, dans le silence de cette chaumière oubliée, trois magiciens se réveillent et seront aussitôt traqués par la super-héroïne Chasseresse et son Mâchefer. Chaque publication de Blexbolex — pseudonyme de Bernard Granger — est une fête en soi. Cet auteur et illustrateur repousse les limites de la littérature jeunesse, se tient loin des a priori et du convenu. Dans Les magiciens, il poursuit son oeuvre illustrée, offrant des tableaux stylisés, sans trait, tout en opposition avec la précision de la ligne claire. Un graphisme en ce sens libéré, à l’image de ces enfants et de cet imaginaire qu’il encense ici. Le tout est offert dans un objet-livre exceptionnel, un album fait de plusieurs cahiers reliés, séparés en chapitres donnant l’impression d’un ouvrage ancien aux allures d’art déco. Plus que fameux.

Marie Fradette

★★★★ 1/2Blexbolex, Éditions La Partie, Paris, 2023, 210 pages. À paraître le 16 janvier. 6 ans et plus

Coup d’oeil sur l’art

Ouvrage documentaire sur l’évolution de la nature morte, cet album de Caroline Larroche s’offre comme une visite au musée. Une exposition sur ces tableaux d’artistes qui, inspirés par les objets et la nature environnante, ont, depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, reproduit ces choses immobiles, « silencieuses pourtant […] témoins très bavards de nos vies quotidiennes ». Depuis Le boeuf écorchéde Rembrandt (1655) jusqu’à La mort expliquée de Damien Hirst (2002) en passant par des tableaux plus connus, comme Les éléments, de Giuseppe Arcimboldo (1566), l’autrice retrace le parcours de cette inspiration. Le visuel, combinant la reproduction des oeuvres, un court texte et quelques encadrés, assure un accès facile aux informations. À défaut d’une présentation chronologique, Larroche favorise une association d’oeuvres par thème, ce qui permet de voir l’évolution en un coup d’oeil. En tête, le repas vu par Willem Claesz Heda dans Fin de collation (1637) et Variations autour d’un repas par Daniel Spoerri (1964). De quoi occuper les longues soirées de janvier.

Marie Fradette

★★★ 1/2Caroline Larroche, Éditions courtes et longues et Louvre Éditions, Paris, 2022, 78 pages. 10 ans et plus.

L’imparfaite amitié

L’horreur profite bien souvent de l’anonymat de la noirceur, mais le dernier roman de François Blais tient en une journée caniculaire, sous un soleil plombant, où lumière et ombre se disputent un terrifiant duel. Par contumace, le regretté écrivain subit un bien injuste procès, d’autant que Le garçon aux pieds à l’envers est une grande oeuvre. Pour l’occasion, on s’invite dans le quotidien d’Adrienne Ferron, une adolescente de 14 ans qui constate la disparition de sa jeune voisine. Sa quête pour la retrouver, à laquelle se joignent de précieux alliés, est une course haletante, sensible et inspirée. Le récit nous tient en haleine, tirant les ficelles du suspense, attisant et désamorçant des tensions en convoquant le paranormal et la banale platitude d’une journée d’été en campagne. Troublant et profondément empathique, ce roman porte avant tout sur l’amitié, sur ses forces sismiques et les réflexes qu’il éveille chez l’humain, pas toujours aussi vertueux qu’on le voudrait.

Yannick Marcoux

★★★★François Blais, Fides, Montréal, 2022, 320 pages. 12 ans et plus.

L’ère grise

Et si ces touristes qui photographient les écureuils montréalais étaient, finalement, les derniers témoins d’une époque bientôt révolue ? Montréal pullule d’écureuils gris, mais dans Kévin. L’écureuil qui cherchait des arbres, Chloé Baillargeon nous invite dans le Montréal de l’année 2163, où il ne reste plus que cinq représentants de l’espèce. La vie humaine a tout détruit : l’île s’est transformée en dépotoir, l’air y est toxique, causant la disparition des arbres, et les derniers humains sont tapis dans la Cité, quelques tours où la vie est artificiellement maintenue. Dans cet univers à la fois gris et dégrisé, Kévin n’abandonne pas le rêve de sauver son espèce de l’extinction et de faire renaître la vie là où on ne l’attend plus. Le sujet est entendu, mais se trouve revigoré, ainsi traité du point de vue du rongeur. Surtout, le ton badin amuse et le dessin ravit, nous invitant à une déambulation dans un Montréal ravagé, mais truffé de clins d’oeil à notre présent. Jolie noisette.

Yannick Marcoux

★★★Chloé Baillargeon, Kata, Montréal, 2022, 128 pages. 7 ans et plus.