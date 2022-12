Agatha Christie: un thé, un crime, deux sucres

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, retour, le temps d’une tasse de thé, sur l’art et la manière de la reine du crime, célèbre dans le monde entier, mais qui, par modestie ou sens de l’autodérision, n’hésitait pas à se qualifier de « machine à saucisses » : Agatha Christie (1890-1976).

Jamais le New York Times n’avait eu l’audace d’une telle fantaisie, révélant ainsi la dimension mythique du personnage : en 1975, le détective belge le plus connu de la littérature policière, Hercule Poirot, a eu droit à sa notice nécrologique, « assassiné » par son démiurge, la très british Agatha Christie. Le personnage jugé encombrant, mais certainement pas aux yeux de ses millions de lecteurs, elle avait tiré un trait sur celui qui avait, en partie, fait sa gloire, apparu dès son tout premier roman, La Mystérieuse affaire de Styles (1920).

La romancière, et aussi dramaturge, ne pouvait se douter à quel point le crime serait payant pour elle, si célèbre que plusieurs ont cru qu’elle avait littéralement inventé le « detective story ». Il n’en est pourtant rien. Elle est plutôt la digne héritière d’Edgar Allan Poe, qui posa les bases du genre avant de s’en désintéresser, et de Sir Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, l’archétype de l’enquêteur dont les caractéristiques physiques et vestimentaires le démarquent entre tous.

Des années 1920 aux années 1970, portée par une fièvre créatrice — et un grand désir d’indépendance financière —, Agatha Christie signera 66 romans, 14 nouvelles, de même que des pièces de théâtre. Sa plus célèbre, La Souricière (1952), donne à Broue des allures d’échec commercial : près de 28 500 représentations dans le West End de Londres. Sans compter que ce whodunit un peu poussiéreux débarquera en grande pompe sur Broadway en 2023. Le cinéaste Tom George s’en est d’ailleurs gentiment moqué dans See How They Run, avec Sam Rockwell en inspecteur désabusé et Shirley Henderson, dans une amusante parodie d’Agatha Christie.

Succès mondial

Traduits en 45 langues, ses livres mettant en vedette Hercule Poirot, Jane Marple, Albert Spence ou encore Ariadne Oliver se sont vendus à plus de deux milliards d’exemplaires. Pour des générations de lecteurs, ils furent une introduction incontournable à la littérature policière, parfois à la littérature tout court, grâce à une mécanique narrative éprouvée, des figures familières et des décors exotiques. Car bien au-delà de l’Égypte (Mort sur le Nil) ou de l’Irak (Meurtre en Mésopotamie), l’Angleterre postvictorienne offre un véritable dépaysement, du moins d’un point de vue nord-américain.

La fréquentation de Charles Dickens, de Jane Austen, mais aussi d’Agatha Christie fera de Joanne Bayly, journaliste à CBC Montréal, une véritable anglophile. Adolescente dans les années 1970, sa découverte de Meurtre au champagne marquera le début d’une affection profonde, et durable, pour la prolifique romancière. Au point d’entreprendre aujourd’hui le projet de relire tous ses romans au cours des prochaines années.

Agatha Christie avant Romain Gary J.K. Rowling a cédé à la tentation, publiant sous un pseudonyme, Robert Galbraith, une série policière amorcée par L’appel du coucou en 2013, une manière de dire qu’elle ne se résumait pas à Harry Potter. Même désir de mystification chez Romain Gary, devenu un temps Émile Ajar en remportant le Goncourt pour La vie devant soi (1975), alors qu’il l’avait déjà obtenu sous sa véritable identité pour Les racines du ciel (1956). Bien avant eux, Agatha Christie, friande d’histoires d’amour, se cachera derrière le nom de Mary Westmacott pour assouvir sa passion. De 1928 à 1956, deux éditeurs vont jouer le jeu et publier des titres comme Musique barbare, Portrait inachevé, Ainsi vont les filles et Le poids de l’amour. Elle fut démasquée par un journaliste ayant eu le flair d’éplucher les registres du bureau d’inscription des droits d’auteur.

« J’ai lu la majorité de ses livres, souligne cette diplômée en littérature anglaise. Je continue de le faire parce que l’identité du meurtrier, le plus souvent, on ne s’en souvient pas ! » Sa lecture actuelle est forcément teintée par sa culture littéraire… et la culture ambiante. « Je dois admettre que je les juge un peu plus durement. La psychologie des personnages est assez superficielle, ses livres véhiculent beaucoup de stéréotypes, sur les médecins ou les lords, et énormément de préjugés à l’égard des Chinois, des Juifs ou des Noirs. Heureusement, à partir des années 1960, elle a cessé de le faire, prenant acte de la société dans laquelle elle vivait. »

Détectives fétiches

Richard Saint-Gelais, professeur de littérature à l’Université Laval, partage avec Joanne Bayly une même détestation pour un livre rarement prisé des amateurs : Les Quatre. Pour ce spécialiste du roman policier, ce fut un véritable rendez-vous raté avec Agatha Christie à l’adolescence, alors qu’elle est souvent la favorite des jeunes lecteurs. « Ce sont les études littéraires qui m’ont ramené à elle, tient-il à préciser. J’ai alors compris que ce n’était pas seulement une grande technicienne du roman policier, mais une stratège, quelqu’un qui a beaucoup réfléchi à la façon d’embobiner les lecteurs. » Ce retour en grâce fut facilité par l’ouvrage que plusieurs considèrent comme son chef-d’oeuvre, Le Meurtre de Roger Ackroyd, point de vue que partage Richard Saint-Gelais, le qualifiant de « cas extraordinaire » et de « mécanique absolument infernale ».

Cela ne l’empêche pas de relativiser son importance dans la grande constellation de l’univers du roman policier. Même s’il précède Agatha Christie, Conan Doyle possède, aux yeux de Richard Saint-Gelais, les mêmes qualités techniques, mais s’est révélé un grand créateur d’atmosphères, dont celles des bas-fonds du Londres victorien, et a fait de Sherlock Holmes « un véritable mythe moderne ». « Le corpus est moins imposant ; 56 nouvelles et 4 romans, mais il a généré 100 fois plus de textes, d’images et d’adaptations que Miss Marple et Hercule Poirot. »

Ces deux personnages n’en demeurent pas moins indissociables du monde d’Agatha Christie, très souvent l’objet de séries télévisées, de téléfilms et de productions cinématographiques somptueuses, les plus récentes étant celles de Kenneth Branagh. Marie-Eve Denis, professeure de littérature au cégep de l’Outaouais, constate que ses étudiants entrent souvent dans son univers de cette façon. De son côté, elle fut plutôt happée par les livres qui tapissaient la bibliothèque de sa grand-mère, amorçant une longue fréquentation dès la lecture d’A.B.C. contre Poirot, au point de signer plus tard un mémoire de maîtrise à l’UQAM sur la figure du détective dans l’oeuvre de P.D. James et Agatha Christie.

Dans ses cours, Marie-Eve Denis tient à souligner le caractère à la fois classique et moderne de ses romans, utilisant Les travaux d’Hercule pour aborder la mythologie et mettant en lumière le caractère singulier, indépendant, de ses personnages féminins. « C’est bien sûr une représentation d’elle-même, affirme cette passionnée de romans policiers. Agatha Christie était très à l’aise financièrement, conduisait une voiture, pratiquait le surf, tout ça dans un monde d’hommes. » Sans compter qu’elle n’hésitait pas à suivre son second mari, Max Mallowan, dans ses fouilles archéologiques, notamment en Irak.

Alors que les admirateurs d’Hercule Poirot sont légion, Marie-Eve Denis affiche une affection particulière pour Miss Marple, elle dont la banalité n’est qu’apparente. « Dans Le Club du Mardi, elle incarne l’image parfaite de la détective bien installée dans son fauteuil et capable de résoudre toutes les énigmes. » Un respect partagé par Richard Saint-Gelais. « C’est une figure inattendue, elle joue à la vieille dame qu’on imagine en train de tricoter. Mais il s’agit d’une ruse : les gens ne se méfient pas d’elle, ce qui la rend encore plus redoutable. »

La popularité d’Agatha Christie est tout aussi redoutable, reposant en partie sur une vision rassurante du monde… et du crime. « Le lecteur n’est jamais présent quand les meurtres surviennent », constate Joanne Bayly, pour souligner à quel point son univers est « confortable ». Quand le détective apparaît, il a surtout pour fonction de rétablir un ordre social que le meurtrier a bousculé. « Mais à partir des années 1930, insiste Richard Saint-Gelais, des auteurs comme des Raymond Chandler et Dashiell Hammett vont ouvrir une brèche dans le roman policier, s’intéresser aux dimensions psychologiques et sociales des personnages et montrer à quel point tout un système est pourri. Vous n’aurez jamais cela chez Agatha Christie. »