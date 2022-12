«Soleil sombre»: vie et mort sur le Nil

« Dans le tome suivant, “Le soleil sombre”, qui va être consacré à l’Égypte antique, je mets en résonancele transhumanisme de la Silicon Valley avec les rites de la mort des pharaons, cette obsession de la survie », avait confié Éric-Emmanuel Schmitt en entrevue au Devoir, en décembre 2021, à propos du troisième tome de son admirable et colossale fresque historique qui devrait se décliner en huit tomes.

Après « Paradis perdus » et « La porte du ciel », parus l’an dernier, où il revisitait respectivement le Déluge et la construction de la tour de Babel, le romancier philosophe a tenu promesse et nous transporte dans l’Égypte des pharaons et dans la Californie d’aujourd’hui — ou du moins dans un futur pas si lointain.

On y retrouve Noam, son demi-frère et ennemi juré Derek, et Noura, la femme qu’il aime depuis 8000 ans. Immortels, ils ont gardé l’apparence de leurs 25 ans. Au fil des siècles, ils ont connu diverses existences, morts et renaissances. On y croise aussi Tibor, mentor de Noam et père de Noura, qui porte sur son corps le poids des années. À défaut de soigner ses prochains, l’homme plusieurs fois millénaire « cherche le secret de la mort » à l’ombre des pyramides.

Bien qu’y apparaisse Abraham, « Soleil sombre » tourne autour du destin de Moïse, figure centrale de l’Exode, deuxième livre de l’Ancien Testament, et de Britta Thoresen, 15 ans, fille de Noura et de Sven, son mari suédois, qui accuse une forte ressemblance avec une jeune militante écologiste suédoise. « Dotée d’un cerveau différent, Britta a pris à coeur ce que son intellect a saisi et s’est transformée, presque malgré elle, en activiste. »

Lorsque Britta est victime d’une tentative d’assassinat, Noam, Noura et Sven l’accompagnent en Californie afin qu’elle soit soignée aux Eternity Labs. Le récit se concentre toutefois sur le destin de Noam en Égypte antique où, séparé de Noura, il connaît l’amour dans les bras d’autres femmes, dont ceux de Féfi, parfumeuse et proxénète de Memphis, de Néférou, fille du pharaon, et de Méret, qui sauve des bébés abandonnés sur les flots du Nil.

D’ailleurs, on aurait envie de reprocher à l’auteur de se perdre dans d’innombrables scènes d’amour. Or dans ces digressions sensuelles, où il célèbre le désir féminin, Schmitt rappelle que l’éternité peut se révéler un cadeau empoisonné : « Qui aime-t-on quand on aime ? Un corps bien sûr, mais une âme, un caractère, un regard, un élan. La lumière de Méret, énergique, généreuse, subsistait, inentamée, dans cette chair qui se délitait. »

Riche en descriptions vivantes, en notes infrapaginales tout aussi captivantes que le récit principal et en personnages plus grands que nature, La traversée des temps séduit par sa pertinente réflexion sur l’immortalité et le transhumanisme. Au-delà des considérations sur l’envie de l’humain de jouer à Dieu et de repousser l’échéancede sa mort, ce qui force l’admiration une fois de plus, c’est l’érudition d’Éric-Emmanuel Schmitt et l’aisance avec laquelle il démystifie les grands récits bibliques qui ont forgé notre imaginaire collectif.

La traversée des temps, tome III ★★★ 1/2 Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, Paris, 2022, 578 pages