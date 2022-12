« Je fus donc le premier lecteur de ce trésor, le premier à décrypter cette folle écriture et ses repentirs dans le secret de mes nuits, effectuant un voyage insensé au bout de ces nuits. Les ayants droit ont souhaité ignorer mon travail de décryptage, c’est peut-être encore plus beau. Ce que j’ai vécu, ce tutoiement premier avec l’écriture manuscrite de Céline, ça n’a pas de prix », confie Jean-Pierre Thibaudat dans cet essai aussi amer que palpitant où il raconte la folle histoire des manuscrits retrouvés de Céline. Ayant promis à ceux qui les lui avaient remis de ne pas les donner à la veuve de l’écrivain, décédée à 107 ans en 2019, Thibaudat a attendu près de 40 ans avant de les rendre publics. Déçu que les ayants droit et Gallimard n’aient pas déposé les documents dans un fonds d’archives et qu’aucun manuscrit n’ait été analysé, l’ex-journaliste de Libération critique vertement leur parti pris, tout en remettant en question la validité des éditions de Guerre et Londres (2022).

Louis-Ferdinand Céline, le trésor retrouvé ★★★ Jean-Pierre Thibaudat, Allia, Paris, 2022, 130 pages