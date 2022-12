«Carson McCullers et moi»: vaincre le malheur par le rêve

« Ma santé n’a cessé de décliner. Je ne peux pas marcher plus de quelques mètres. » La romancière américaine Carson McCullers, à 32 ans, poursuit : « Ni taper à la machine, ni forcer sur la cigarette et, hélas, boire jusqu’à l’ivresse », dans une lettre de 1949 à son grand ami, le dramaturge Tennessee Williams. Leur compatriote Jenn Shapland reconnaît là l’annonciatrice de la nouvelle identité sexuelle queer qu’elle-même vient d’assumer.

Née en 1987, Jenn Shapland, archiviste, a grandi en banlieue de Chicago. Son livre Carson McCullers et moi, traduit de l’américain par Hélène Cohen, dévoile une romancière, née Lula Carson Smith, en 1917, à Columbus, petite ville de Géorgie, et morte prématurément en 1967, près de New York, à l’âge de 50 ans, rongée par l’alcoolisme. L’homosexualité non avouée de celle-ci fascine.

Alors étudiante dans la vingtaine, Jenn Shapland suit, à travers les documents et même d’autres souvenirs, comme les vêtements, la trace de Carson McCullers, d’autant qu’elle rappelle à regret : « J’assumais plus ou moins de me dire lesbienne. » Elle cultive l’intérêt pour celle qu’elle considère presque comme un exemple. L’archiviste révèle : « Je séjournais un mois dans la maison d’enfance de Carson à Columbus. »

Donne de la gravité à ces détails, la destinée exceptionnelle de la femme de lettres, devenue célèbre dès l’âge de 23 ans, grâce à son premier roman, Le coeur est un chasseur solitaire, publié en 1940, dont le héros sourd-muet exprime l’absence tragique de communication aux États-Unis, en particulier dans le Vieux Sud d’où il est originaire.

En 1937, à 20 ans, Carson Smith avait déjà incarné l’absence de communication en refusant son lesbianisme par son mariage avec celui qui lui donna un nouveau patronyme, Reeves McCullers, ex-soldat honteux de sa propre pratique homosexuelle, écrivain raté qu’elle épousa deux fois, dans une vie commune tumultueuse, entrecoupée d’un divorce, assombrie par une dernière séparation et par le suicide de Reeves.

L’amour évolue à chaque phase d’une relation, d’un jour à l’autre. De même que nous changeons constamment. L’amour ne peut pas non plus être prouvé. Il est plus complexe, moins concret qu’une alliance, un certificat de mariage, le récit d’une rencontre.

Jenn Shapland raconte ces drames avec beaucoup de sensibilité, comme si elle les avait vécus dans sa chair. Carson McCullers, malgré une tentative de suicide et un internement passager à l’asile, ne cesse d’être sa soeur spirituelle chérie. Elle actualise et nationalise les malheurs de la romancière en interprétant des pancartes électorales de 2016 en faveur de Donald Trump, pancartes aperçues dans le Columbus de Carson, comme « une vision réactionnaire et moribonde du monde ».

Déçue, en scrutant la vie de Carson McCullers, par « la peur » et le « sentiment d’irréalité qui frappent la féminité queer », Jenn Shapland persiste tout de même à faire rêver à une gloire hollywoodienne. En 1967, avant sa mort, note-t-elle, Carson rend visite à John Huston, réalisateur, d’après son roman de 1941, Reflets dans un oeil d’or, d’un film avec Marlon Brando et Elizabeth Taylor.

Carson McCullers et moi ★★★ Jenn Shapland, traduit de l’anglais par Hélène Cohen, Les Éditions du Portrait, Paris, 2022, 308 pages