«La méduse», Boom

Une méduse, puis deux, puis trois… le quotidien d’Odette est chamboulé par l’arrivée inopinée de cette étrange créature flottante qui a décidé de polluer son champ de vision. La jeune Montréalaise dynamique et indépendante à qui la vie semble sourire à pleines dents redoute le pire. Car derrière l’image de la méduse que l’on devine métaphorique, son optométriste décèle une tache noire qui se multiplie peu à peu, annonçant une inexorable cécité. La bédéiste Samantha Leriche-Gionet, alias Boum, signe ici un album monochrome en partie autobiographique aussi touchant qu’inventif. L’autrice derrière les fameuses Boumeries — strips humoristiques en quatre cases — reconstitue avec finesse la perte de vision, sans pathos ni misérabilisme. En résulte un opus empli de tendresse, à la manière d’une chronique moderne, au dessin précis et bourré de détails. La prolifération des méduses qui se répandent sur les cases jusqu’à obscurcir la vision du lecteur coïncide avec l’urgence de montrer, d’illustrer et de témoigner. Bref, un véritable tour de force.

La méduse ★★★★ Boum, Pow Pow, Montréal, 2022, 228 pages