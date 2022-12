«Tout est bien»: la tragicomédie d’une allongée

« Dans le bas de mon corps, les flammes de mon côté gauche se déchaînent en silence. Le poing au centre de mon dos se serre. Le gros s’installe confortablement sur la chaise qui m’écrase le pied. Il prend un journal. Consulte les valeurs boursières. » C’est dans ces mots que Miranda Fitch, personnage central de Tout va bien, décrit les douleurs chroniques qui la rongent depuis qu’elle est tombée de scène en interprétant Lady Macbeth.

Le drame que vit quotidiennement l’héroïne de Mona Awad, Montréalaise établie à Boston, rappelle de façon troublante celui qu’expliquaient si bien Jennifer Bélanger et Martine Delvaux dans Les allongées (Héliotrope, 2022) : « Reprenez rendez-vous si ça continue, cette phrase lancée dans les airs à la hauteur de leur impuissance, et nous nous rhabillons, remballons le discours soigneusement préparé, le verbe souffrir devenu chair, nous quittons le cabinet en somnambules sommées d’errer en pleine nuit, car c’est encore là, ça dure, ça dure, ça ne part pas. »

Prisonnière de son corps, incomprisepar ses médecins et physiothérapeutes, larguée par son mari et fidèleadmirateur, traitée avec mépris ou dédain par les collègues qui ne croient pas à ses maux invisibles, Miranda a dû abandonner sa carrière d’actrice et devenir professeure de théâtre dans un collège de la Nouvelle-Angleterre. Or, tandis qu’elle souhaite monter Tout est bien qui finit bien, de Shakespeare, ses élèves, menés par l’arrogante Briana, se liguent contre elle pour jouer la « pièce écossaise » du même barde.

« Au centre est assise Briana, mon actrice principale sans âme, mon Hélène, qui ne mérite pas du tout de jouer Hélène. À côté d’elle se trouve Trevor, son copain, qui incarnera Bertrand. Et bien sûr il y a Ellie dans le coin. Ma préférée, mon actrice au teint et aux yeux gris. Ma souris au coeur sombre. L’an dernier, elle jouait la nourrice dans Roméo et Juliette. Cette année, elle a le rôle du roi malade, même si elle ferait une Hélène parfaite. »

Même sa meilleure amie et consoeur Grace et le décorateur Hugo, pour qui elle en pince, mais qui ne la voit pas, se sont rangés du côté des rebelles. Un soir, dans un bar, Miranda rencontre trois hommes bizarres, surnommés les Frères Fatidiques, clin d’oeil aux sorcières de Macbeth, qui lui font boire une mystérieuse boisson dorée.

Dès lors, l’autrice de Lapin (2021), autre drame de campus teinté d’humour, d’horreur et de fantastique où une femme souffrante affrontait une horde féroce, fait basculer le drame de Miranda, « morte à l’intérieur », dans un délire hallucinatoire aussi sombre que jubilatoire. À l’instar de Tout est bien qui finit bien, le roman navigue aisément de la tragédie à la comédie, tandis que les rôles et les rapports de force sont inversés comme par magie.

Dans ce vortex déroutant où elle précipite ses personnages, Mona Awad traduit avec force le courage et la volonté d’une femme brisée qui veut faire éclater les barreaux de sa prison de chair et les préjugés qui la paralysent malgré elle. Une ode originale à la résilience des femmes.

Tout est bien ★★★★ Mona Awad, traduit de l’anglais par Marie Frankland, Québec Amérique « La Shop », Montréal, 2022, 514 pages