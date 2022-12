L’année où mes larmes sont devenues mes meilleures amies

Puisque c’est la dernière chronique de l’année que je signe, je me suis dit que ce serait une occasion parfaite de revisiter mon année sous l’angle des prises de conscience importantes. Moi qui ai couru partout, cet exercice de la lenteur est bienvenu.

Je crois que l’année 2022 est celle où j’ai le plus dévoré de livres de croissance personnelle de ma vie. La raison : mettre fin aux cycles pathogènes dans ma vie qui sont une entrave à mon évolution. À un moment, la fatigue des commotions répétées pèse lourd sur le moral. J’ai eu la chance d’avoir enfin une psychothérapeute qui m’a aidée dans mon cheminement pour me débarrasser des traumatismes antérieurs. Entreprendre ce chemin, c’est entreprendre une odyssée.

Cette année, ce fut également l’occasion pour moi d’affronter mes larmes, de comprendre qu’elles ne sont pas mes ennemies, mais plutôt des enseignantes. J’ai enfin accepté que mon langage principal soit lacrymal.

Mais comment devenir amie avec ces larmes ? C’est une question que je me suis longtemps posée. Avant, je les redoutais. Il faut dire que dans ma jeunesse, on m’a souvent dit, lorsque je me blessais ou que j’étais triste, que ce n’était pas grave, qu’il fallait que j’arrête de pleurer au plus vite. Maintenant, il m’arrive de m’accorder cinq ou dix minutes dans une journée, choisir consciemment un moment pour pleurer afin de vaquer ensuite à d’autres occupations. Pourquoi choisir un moment précis ? Parce que beaucoup de mes larmes attendent depuis des années. J’ai aussi compris pourquoi les larmes tombent. Ce n’est pas une question de gravité. Elles tombent pour pouvoir apaiser nos coeurs en feu. Pleurer me rend plus vivante, plus près de mes émotions, j’oserais même dire, plus forte.

Quand je ressens une inflexion dans mon diaphragme indiquant un changement de pression barométrique dans mon coeur, je laisse aller, je lève les mains dans les airs, je me rends à la souveraine larme qui voyage sur ma peau, qui me désigne l’endroit précis de ma blessure, l’endroit précis où donner de l’amour. Mes larmes m’apprennent à être plus résiliente. Lorsqu’on a les yeux embrouillés parce que l’on se retient de pleurer, on ne voit plus rien. Se laisser aller à nos larmes afin de voir plus clair, laisser nos pelouses devenir plus vertes et nos fleurs s’éclore.

Je suis originaire de cette enfance où je signalais rarement aux gens de mon entourage quand j’avais mal. Une fois, un ballon a cassé un de mes doigts et je n’ai rien dit, pas même à mon meilleur ami. Cette fois-là, j’ai laissé la cassure prendre le monopole de mon attention, et puis j’ai laissé ma nausée m’emmener chez mon oncle pour l’après-midi. Je prétendais seulement avoir mal au coeur. J’ai appris cette année à être reconnaissante pour le déroulement de l’événement puisque, maintenant, mon doigt cassé qui s’est arrangé comme il a pu, me rappelle constamment de nommer les choses.

Avant, je m’excusais de pleurer. Cette année, j’ai embrassé mes larmes. J’ai compris que notre corps sait comment s’occuper de nous. Il a surtout les mécanismes parfaits pour réagir à toutes sortes de situations.

Les larmes, ça ne goûte pas que salé. Ça goûte la liberté. Je crois que s’autoriser ses larmes, c’est se dire un énorme « Je t’aime ».

Se donner de l’amour, c’est une autre chose que j’ai enfin intégrée dans ma vie quotidienne. C’est un processus plus compliqué quand on est une survivante d’agressions. J’ai découvert que l’amour est une source inépuisable une fois que l’on a trouvé sa propre source. L’amour que l’on éprouve enfin pour soi, pour son existence et sa valeur a la capacité de déplacer ces montagnes érigées en nous dans la tectonique de nos blessures.

2023 est à nos portes et je nous souhaite de toujours pouvoir dire quand ça ne va pas, de ne pas en avoir honte, mais surtout de célébrer ces lacrymales, preuves de vie qui ne veulent que dialoguer afin de nous enseigner à s’écouter davantage.