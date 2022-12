Notre sélection poésie de décembre

Besoin de vivre

Aucun compromis dans ce recueil frontal présenté sans fard par l’éditrice « comme un livre morose sur l’intimité. » C’est d’une franchise désarmante, et en cela nécessaire. Le mal de vivre y est constant, la recherche de solutions sans cesse recommencée. La poète, qui signe son premier livre, investit souvent son propre prénom, quête les mots dans le désordre, lucide devant ce qu’elle nomme : « malaise ma langue ». S’il le faut, dit-elle, « je me languirai / je me m’accrocherai // juste une bouffée de cigarette juste / un verre de gin juste mes cheveux défaits / juste mon sein fatigué dans la paume de ta main ». Le besoin de vivre tonitrue au moindre désir, dans le cahin-caha des déboires quotidiens. Entre belle prose dense et vers libres assumés, elle tient tête à l’adversité, trouvant en la nommant matière à poursuivre une quête inassouvie : « rachel tu as quelque chose / d’éperdu. » Et l’autre, l’amoureux précaire, ne suffit pas, à peine les mots suffisent-ils à prendre conscience.

Hugues Corriveau

★★★1/2Rachel Lamoureux, Le Quartanier « Série QR », no 169, Montréal, 2022, 168 pages

Se sentir mal

« J’existe mieux où vivre fait mal », nous confie la poète. C’est dire à quel point ce recueil n’est pas joyeux. Radicalement douloureux, inquiets, en quête du moindre soubresaut de joie éphémère, ces textes en prose dérivent sur la souffrance imparable de la conscience. « Terre de petites brèches », voilà ce que sont ces poèmes posés pour « séparer les pensées de ses cadavres ». Cet acharnement à garder les yeux fixés sur le presque indicible tient d’un besoin irrépressible de vivre, alors qu’« il suffirait pourtant d’ouvrir la terre pour dompter cette migration de folie trouée ». Elle écrit pour se « savoir vivante, pour l’humanité qui a l’épaisseur des avalanches ». Il ne faut pas être rebuté par cette proposition bien écrite et qui déploie un sens de la poésie certain, comme lorsqu’elle emplit son « seau de matins brumeux ». Faut-il qu’il soit « tard pour croire l’urgence d’exister » ? On la croit quand elle nous confie : « J’appartiens à cette version presque guérie de la lumière. »

Hugues Corriveau

★★★Sophie-Anne Landry, Hamac « Poésie », Montréal, 2022, 72 pages

La veille des précipices

On entre dans Casus belli, d’Anne Marbrun, par un coeur qui se déchire. Casus belli, l’accident de la guerre, est l’histoire d’un amour qui se défait, laissant dans son sillage une brume où perdre ses larmes : « Même si je ne savais plus pleurer. Si les matins glissaient leur langue sèche dans les cimetières de mon corps. » Le désespoir s’immisce dans la douleur, créant un quotidien délétère et de décevants ersatz : « J’ai pris d’autres amants, ils avaient des douleurs, des maladies, des femmes. Je me trompe toujours d’amants. » La narratrice insatisfaite fouille l’existence à la recherche de tisons : « On voudrait des cyclones, on a des remous. » Et c’est là la puissance de ce recueil : cette intensité désirée qui charge les images, invite au combat des jours et attise la curiosité de l’à venir. Avec sa poésie en prose, la poète s’inscrit dans l’ardent, convoquant ponts et rivières, désireuse de tout prendre en évitant l’ennui des redites : « L’éternité sera caduque. Demain suffira. »

Yannick Marcoux

, suivi de★★★1/2Anne Marbrun, Oie de cravan, Montréal, 2022, 72 pages

Un Omri littéraire

Après une aventure indépendante de sept ans, les Éditions Omri changent d’épithète et deviennent la Collection Omri, se joignant au Noroît. C’est le livre-objet Je ferai battre le coeur des pommes, de Marc-André Foisy, qui a l’honneur de sceller cette union. Justement, ce recueil est une alliance, où l’économie des mots se lie à la poésie des photographies — aussi de Marc-André Foisy —, pour nous inviter à un voyage sensoriel, où « il y aura les oiseaux / ces petites lettres / qui écrivent sur le ciel ». Si l’on ne s’arrête qu’au poids des mots, on a l’impression d’un vol bref, mais c’est dans l’aller-retour des mots et des photographies que s’ancre le recueil et que se déploie la poésie. Les images détournent le sens des mots, l’enrichissent ou le décuplent, et le jeu de leur complémentarité est immersif. Parfois, aussi, les vers existent pour eux-mêmes : « avec du vent et un peu /de chance peut-être / que mes branches vont / trouver des bras ». Un plaisir planant.

Yannick Marcoux

★★★Marc-André Foisy, Noroît « Omri », Montréal, 2022, 144 pages