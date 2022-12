«Casse-Noisette» : le chemin vers la lumière

Pour célébrer le temps des Fêtes en littérature, Le Devoir replonge dans les contes et légendes de Noël qui bercent notre imaginaire collectif depuis le XIXe siècle. Deuxième texte d’une série de trois.

La salle est plongée dans le noir. Du silence émergent soudainement les violons, puis la flûte traversière ; une mélodie légère et aérienne qui rappelle le tintement des clochettes, la danse majestueuse des flocons, les pas légers et les chuchotements d’enfants surexcités.

Enfin, le rideau s’ouvre. Sur la scène trône un immense sapin dans lequel brillent des centaines de chandelles et sous lequel repose une montagne de cadeaux. La magie opère. Ça y est, c’est bien Noël.

Chaque année, depuis 1964, les Grands Ballets canadiens présentent leur version de Casse-noisette au public québécois, lançant le bal des célébrations du temps des Fêtes. Cette tradition unique fait de l’histoire de Clara et de son prince de bois l’un des emblèmes de Noël au Québec.

Mais avant de prendre vie sur scène, porté par les airs contrastés du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski,était d’abord un conte, écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et publié à Berlin en 1816.

On y fait la rencontre de Marie et de Fritz Silverhaus, deux enfants qui reçoivent la visite de leur oncle Drosselmayer, un horloger. Ce dernier offre à Marie un casse-noisette, et lui révèle qu’il n’est pas une poupée ordinaire, puisqu’un jeune homme vit à l’intérieur.

La nuit venue, lorsque Marie descend au salon pour récupérer son jouet, elle assiste médusée à une guerre opposant l’armée du prince Casse-noisette à celle du roi des souris.

Lorsque la fillette lance son chausson sur l’animal et qu’il tombe, inerte, le pantin retrouve son humanité et l’amène dans un royaume féerique peuplé de poupées et de dragées dans lequel elle devient femme, et marie son prince.

Une tradition germanique

« Hoffmann s’est inspiré d’une tradition puisée dans un très vieux folklore germanique, qui est celle d’offrir un casse-noisette à l’effigie d’un soldat qu’on installait aux fenêtres pour repousser les mauvais esprits », raconte l’historienne Evelyne Ferron.

En Allemagne, on raconte qu’un riche agriculteur des monts Métallifères, aigri et avare, demanda aux artisans du village de trouver un moyen pour qu’il puisse ouvrir facilement les noix dont il se nourrissait exclusivement. Un fabricant de jouets aurait alors créé le premier casse-noisette coloré, qui fit fondre le coeur du méchant paysan et y fit fuir la méchanceté.

Or, les premiers modèles seraient plutôt nés dans les Alpes de la Bavière, dans les années 1650. « La région de Saxe était réputée pour ses mines d’argent. Lorsqu’il n’y eut plus de minerai, les mineurs auraient commencé à fabriquer des casse-noisettes à leur image, qui pouvaient servir de figurines pour protéger les maisons. »

Si le conte est associé au temps des Fêtes, c’est d’abord grâce à Alexandre Dumas, dont l’adaptation peu fidèle à l’original est longtemps demeurée la plus connue, et situe l’action la veille de Noël. C’est également cette version qui a inspiré les metteurs en scène et chorégraphes du ballet, présenté pour la première fois le 18 décembre 1892 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg.

Depuis, les adaptations ont fusé sous toutes les formes : de la scène à la télévision, en passant par le cinéma et la littérature jeunesse. Les personnages de bois sont dorénavant créés à la chaîne, et trouvent leur place dans de nombreux décors de Noël.

Une histoire intemporelle

Le ballet a bien entendu un rôle important à jouer dans la pérennité de l’histoire de Casse-noisette à travers les époques. « C’est une ode à l’imaginaire et à l’enfance, une tradition à laquelle les petits peuvent participer, puisque des enfants sont choisis chaque année pour danser dans le ballet, à Montréal, soulève Lucie Papineau, autrice de l’album illustré Casse-noisette (Dominique et compagnie, 1996), un livre constamment réédité depuis 25 ans. C’est à la fois un rêve qui prend vie sur scène devant les yeux des spectateurs, et un rêve qui se réalise pour ceux qui montent sur scène. Tout le monde participe à la magie, et ça crée des souvenirs inoubliables. »

Au-delà de l’événement, il existe d’autres raisons — plus symboliques — qui pourraient expliquer l’intemporalité et la popularité du conte, tant auprès des petits que des grands.

« Plusieurs contes de Noël exploitent l’idée selon laquelle le solstice d’hiver, la nuit la plus longue de l’année, serait propice à l’irrationnel et aux rêves, soulève l’auteur-compositeur et raconteur Thomas Hellman. C’est la nuit de tous les possibles. Dans Casse-noisette, l’inquiétant comte Drosselmeyer retient, à minuit, l’aiguille de l’horloge, laissant Marie/Clara entrer dans un temps et un univers parallèles. Hoffmann reprend ainsi une idée qui nous obsède depuis la nuit des temps, celle d’une plongée vers la noirceur qui mène vers la lumière, d’une nuit où les forces du bien triomphent sur celles du mal. »

Pour l’artiste, qui présentera son nouveau spectacle Mythomane. Contes et légendes de la Grèce antique en février, il n’est pas étonnant que la fête chrétienne associée à la naissance de Jésus ait lieu à la fin du mois de décembre, alors que beaucoup d’indices laissent croire que le prophète serait plutôt né en septembre. « Le Christ représente le sauveur né pour guider les humains à travers cette longue nuit. »

Aujourd’hui, alors que toute symbolique religieuse est pratiquement évacuée de notre conception de Noël, l’esprit derrière la fête est encore présent, et recherché. « Le père Noël, c’est l’irrationnel par excellence, l’impossible qui devient possible, le rêve qui existe, l’espace d’une nuit, dans la réalité. Cette dimension onirique fait partie de nous, et elle a un pouvoir transformateur. La nuit la plus longue nous donne le temps de plonger à l’intérieur de nous et d’entamer un changement. Même si on croit aux structures et aux règles de la science, ces vieilles histoires nous rassurent, parce qu’elles nous rappellent que le printemps et la lumière vont revenir. »

Casse-Noisette Lucie Papineau et Stéphane Jorisch, Les Éditions Héritage, Montréal, 2017, 32 pages