«Le livre noir des Mille et une nuits»: Les «Nuits» sans filtre de Richard F. Burton

Dans l’un des textes d’Histoire de l’éternité, qu’il consacre aux traducteurs des Mille et une nuits, Jorge Luis Borges souligne « la scandaleuse décence » des versions d’Antoine Galland (12 volumes parus entre 1704 et 1717) et d’Edward Lane (1839-1841) des fameux contes orientaux, « désinfectés » de leur contenu sexuel.

Tout le contraire de celle de Sir Richard Francis Burton, « un capitaine anglais, écrit encore Borges, qui avait la passion de la géographie et de toutes les façons d’être homme que connaissent les hommes ». L’écrivain argentin ajoutait que lire les Mille et une nuits dans cette traduction était à peu près aussi incroyable que de les lire « traduites littéralement de l’arabe et commentées par Sindbad le marin ».

Né en 1821 à Torquay, dans le sud-ouest de l’Angleterre, lorsqu’il intègre à 19 ans l’Université Oxford, Burton parle français sans accent, maîtrise parfaitement le grec ancien et le latin, s’exprime avec aisance en grec moderne, en italien et en dialecte napolitain — en plus de connaître l’espagnol, l’occitan et le béarnais.

Véritable phénomène, aventurier patenté, il aura plus tard la réputation d’avoir commis tous les péchés proscrits par le Décalogue. Auteur de 43 récits de voyage, Burton sera l’un des cinq grands explorateurs de l’Afrique avec Livingstone, Stanley, Baker et Speke. Orientaliste, traducteur de l’arabe, du sanscrit, du français, de l’italien, du portugais, il sera le meilleur arabisant de la fin du XIXe siècle, de même qu’un pionnier de l’anthropologie culturelle.

Sa biographie donne le tournis. Et Richard Francis Burton semble être lui-même sorti d’un conte oriental. On aura d’ailleurs un bon aperçu de son existence échevelée en lisant Toutes les façons d’être homme que connaissent les hommes, l’essai biographique que le romancier et traducteur français Jean-Marie Blas de Roblès (Là où les tigres sont chez eux, prix Médicis 2008) consacre au personnage et qui précède Le livre noir des Mille et une nuits. Notes sur les moeurs et les coutumes de l’Orient.

Les lecteurs moins pressés pourront toujours se plonger dans la colossale biographie que Fawn Brodie a consacrée à Burton : Un diable d’homme. Sir Richard Burton ou le démon de l’aventure (Phébus, 1992).

Publiée à compte d’auteur en 16 volumes entre 1885 et 1888, en pleine répression victorienne des moeurs, la traduction des Mille et une nuits de Burton redonnait à ces histoires toute leur authenticité et leur verdeur. Jean-Marie Blas de Roblès s’est plongé dans l’édition originale, a méticuleusement choisi et traduit certaines des nombreuses notes à haute teneur anthropologique, qu’il a réunies dans ce qu’il a intitulé Le livre noir des Mille et une nuits.

On y trouvera notamment « L’essai final », traduit ici pour la première fois en français, dans lequel Burton aborde sans tabous les thèmes de l’homosexualité (« ce que nos voisins français appellent le “vice contre nature” — comme si quelque chose pouvait être contraire à la nature, laquelle inclut tous les comportements », écrit-il), des eunuques et de la condition féminine. Mais aussi l’art de la guerre ou la zoophilie — présente notamment dans le conte « La fille du roi et le singe », 355e nuit des Mille et une nuits.

Sa curiosité est sans limites et son érudition embrasse absolument tout : auteurs de l’Antiquité, pratiques sexuelles du Proche et du Moyen-Orient, méthodes de torture et de mise à mort, anecdotes personnelles. Un ouvrage fascinant.

Le livre noir des Mille et une nuits ★★★★ Sir Richard Francis Burton, précédé de Toutes les façons d’être homme que connaissent les hommes, Jean-Marie Blas de Roblès, Le Cherche Midi, Paris, 2022, 480 pages