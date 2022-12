«Le fil sans fin»: l’Europe, d’une abbaye à l’autre

A-t-on oublié ce que l’Europe doit à Benoît de Nursie, ce moine qui a fondé au VIe siècle l’ordre qui portera son nom, les Bénédictins, et dont la règle est l’obéissance, l’humilité et l’esprit de silence ?

Mais c’est aussi le saint patron de l’Europe, et aux yeux de Paolo Rumiz, c’est bien plus qu’une anecdote. Quelque chose comme une carte blanche et l’occasion de partir à la recherche de principes qui, aujourd’hui, lui semblent être en voie de disparition. Depuis une dizaine d’années, l’écrivain nous a habitués à ses itinéraires qui serpentent, lui qui la plupart du temps parcourt l’Europe, ses montagnes, ses vallées et ses frontières.

Né à Trieste en 1947, journaliste vedette du quotidien La Repubblica et spécialiste des Balkans, il a notamment couvert tous les conflits qui ont secoué l’ex-Yougoslavie. Comme écrivain voyageur, il a franchi les montagnes à la recherche du passage d’Hannibal (L’ombre d’Hannibal, 2012), descendu le cours du Pô en Italie (Pô, le roman d’un fleuve, 2014) ou pris la mesure des frontières de l’Europe (Aux frontières de l’Europe, 2011), des plages d’Odessa jusqu’aux galets glacés de l’Arctique.

Dans les ruines de Norcia, en avril 2017, après le tremblement de terre qui a frappé durement ce village des Apennins en août 2016, une statue de saint Benoît, intacte, bras droit levé « comme pour indiquer quelque chose à mi-chemin entre le ciel et la terre », lui avait fait forte impression. Une présence venant lui rappeler qu’à la chute de l’Empire romain, l’ordre des moines bénédictins avait en quelque sorte sauvé l’Europe.

Mais l’Europe d’aujourd’hui est elle aussi en péril. « Jamais au cours de l’histoire, écrit-il dans Le fil sans fin, nous n’avons eu autant de problèmes en commun, et pourtant voilà que l’Europe, au lieu de se souder, se chamaille, élève des barbelés, se divise, remet en doute la démocratie. Elle ignore ses propres racines. Elle oublie qu’elle est la terre des règles. »

Ces monastères éparpillés forment un réseau de solidarité et de dévouement exemplaires qu’il lui semble urgent de rappeler. Car pour Rumiz, le désastre guette les Européens, le « retour des égoïsmes nationaux annonçait une balkanisation en cours à l’échelle continentale ».

Par besoin de solitude, de retraite, de silence, Paolo Rumiz va ainsi se tracer un passionnant itinéraire spirituel « en dehors des cartes », tissant d’une abbaye à l’autre une sorte de fil humaniste, fait de rencontre et d’histoires — l’une et l’autre arrosées parfois de quelques bières d’abbaye. Praglia en Vénétie. Muri-Gries et Marienberg, dans le Tyrol du Sud. Saint-Gall, en Suisse. Cîteaux et Saint-Wandrille, en France. Orval, en Belgique.

Qui sait que les Bénédictins souhaitaient déjà un premier parlement supranational européen dès 1115, un siècle avant la Magna Carta Libertatum de Jean sans Terre ? À son apogée vers la fin du XIIe siècle, l’ordre bénédictin possédait en Europe 100 000 monastères…

Livre de feu et de foi (laïque), Le fil sans fin ne cache pas sa mission de combat politique, alors même que l’Union européenne, selon Paolo Rumiz, est en train de tomber dans un piège tendu depuis l’étranger.

Le fil sans fin ★★★ 1/2 Paolo Rumiz, traduit de l’italien par Béatrice Vierne, Arthaud, Paris, 2022, 288 pages