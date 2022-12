«Questions brûlantes» : les pensées au fil du temps de Margaret Atwood

Ce n’est pas parce que l’écrivaine canadienne Margaret Atwood porte des lunettes roses sur la page de couverture de son dernier essai, titré Questions brûlantes, qu’elle aborde avec naïveté et légèreté les phénomènes de société qui l’entourent. Au contraire, l’autrice de La servante écarlate (1985) offre plutôt un recueil de textes stimulants et fertiles en réflexions sur sa vision du monde, avec en ligne de mire sa passion infinie pour la littérature.

Étalé sur presque une vingtaine d’années, de 2004 à 2021, l’ouvrage anthologique — qui rassemble articles, préfaces, récits personnels, textes critiques et conférences — aborde de nombreuses questions d’actualité allant de la culture à la crise climatique, jusqu’à la montée récente de l’extrémisme religieux et des idéologies fascisantes, en particulier aux États-Unis à l’ère du trumpisme. « Sur une échelle de 1 à 100, l’intérêt de Donald Trump pour les arts se situe quelque part entre zéro et moins dix », écrit-elle. L’époque est grave, souligne d’ailleurs Atwood, qui constate que « tout a changé » après l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center.

Par le biais de fausses digressions, la mode ou le snobisme parisien, Atwood revient sur la place des femmes dans les sociétés dirigées par les hommes, leitmotiv qui embrasse d’une manière ou d’une autre l’ensemble de ses oeuvres. Tout en signant un magnifique condensé de l’histoire du féminisme, des suffragettes jusqu’à l’ère moderne, elle publie son fameux article controversé « Suis-je une mauvaise féministe ? », paru en 2018 dans les pages du Globe and Mail où elle dénonce les « excès de #MeToo ».

Divisé en cinq parties, le recueil ne manque parfois pas d’humour, à l’image de Margaret Atwood elle-même, grande dame des lettres érudite à l’esprit vif et facétieux. Dans l’éventail des sujets traités, la littérature prend une grande place, notamment à travers des mentions d’auteurs qu’elle admire, comme Franz Kafka, Simone de Beauvoir, George Orwell, Gabrielle Roy, Karen Blixen et tant d’autres. Sur l’écrivain Stephen King, dont elle invite à lire Docteur Sleep, la suite de Shining, elle dit qu’il est « un pro » et « un excellent guide des Enfers ».

La montée de la pauvreté

L’écrivaine et intellectuelle de 83 ans s’inquiète de la montée de la pauvreté, méditant du même coup sur la place de l’art dans une planète en survie et de plus en plus inégalitaire. Quel est le rôle de l’écrivain devant les enjeux écologiques auxquels sont confrontées les sociétés ?, s’interroge par exemple Atwood dans l’excellent chapitre consacré à la littérature et à l’environnement, ce à quoi elle répond avec une logique implacable que « sans “l’environnement” — l’air que l’on respire, l’eau qu’on boit, les aliments qu’on mange —, il n’y aurait pas de littérature du tout ». Malgré les nombreuses menaces, Atwood mentionne néanmoins que l’art de l’écriture possède le pouvoir d’imaginer des futurs dans la sphère des possibles. À nous de choisir le chemin que l’on veut prendre.

Questions brûlantes ★★★★ Margaret Atwood, Éditions Robert Laffont, Paris, 2022, 480 pages