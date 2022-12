«Te souviens-tu, Marianne?», Philippe Nessmann et Christel Espié

« Ce mercredi 31 mai, l’été n’était pas encore arrivé, mais il faisait déjà très chaud : le lac d’Annecy scintillait sous un soleil ardent. Tu t’es approchée du groupe d’enfants […] tu leur as dit que […] désormais, c’est toi qui les accompagnerais. » Retraçant le parcours de Marianne Cohn, cette jeune femme qui a tout donné pour sauver plus de 200 enfants juifs des griffes nazies, Philippe Nessmann évoque avec détails et sensibilité la traversée de la courageuse résistante. Telle une lettre adressée à cette héroïne disparue, l’auteur de Te souviens-tu, Marianne ? l’interpelle, comme un dernier hommage rendu, un regard jeté derrière, aussi difficile qu’inspirant. Christel Espié assure quant à elle la narration visuelle, offrant des tableaux profonds, criants de réalisme, à l’image de cette époque sombre. Des plans rapprochés en couleur dévoilent avec vraisemblance la froideur, la peur ou l’espoir ressenti par les personnages. Ces tableaux alternent avec des scènes monochromes, qui créent une certaine distance avec le sujet. Un prenant et nécessaire devoir de mémoire.

Te souviens-tu, Marianne ? Histoire de la résistante Marianne Cohn ★★★★ Philippe Nessmann et Christel Espié, Les éditions des éléphants, Paris, 2022, 32 pages. Dix ans et plus.