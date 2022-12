«Seule la terre est éternelle», François Busnel

Pour faire suite au documentaire du même nom qu’il a consacré (avec Adrien Soland) cette année à l’écrivain américain Jim Harrison (1937-2016), François Busnel nous donne ce beau livre qui lui rend hommage. Scénariste, critique gastronomique et littéraire, journaliste sportif et automobile, poète, Jim Harrison n’a plus besoin de présentation. Seule la terre est éternelle est la somme de plusieurs années d’amitié — et de beuveries — avec « Big Jim », de lectures passionnées et de rencontres filmées quelques mois avant sa mort sur les terres de l’auteur de Dalva et de Légendes d’automne. En plus d’un long texte inédit de Busnel, on y trouve une anthologie d’extraits bien choisis, sorte de profession de foi sur le roman, la route, le vin, la nature ou les « Indiens ». « On a fait de moi un aimable grizzly, alors que je suis un être vulnérable, fragile et terrifié », avoue l’ogre du Montana. En prime, on y trouvera la recette d’épaule de porc à la mexicaine préparée par Peter Lewis dans le film.

Jim Harrison ★★★★ François Busnel, Gallimard, Paris, 2022, 258 pages