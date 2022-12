«Une chose à cacher»: dénoncer le fléau

Au-delà du sang, des crimes sordides, des personnages tordus et des poursuites effrénées, le polar est souvent un puissant outil de dénonciation. C’est le cas ici. Bien sûr, il y a un crime au départ de tout cela : une policière est assassinée en plein coeur de Londres et ses confrères mettront plus de 600 pages à fouiller tous les recoins de la mégalopole pour trouver le coupable. Mais rapidement, on saisira que le sujet principal de ce gros livre est ailleurs et qu’il implique beaucoup plus qu’une traque policière. C’est la dénonciation d’un effroyable fléau : celui des MGF (pour mutilations génitales féminines) imposées aux fillettes de certaines communautés noires, avant même leur puberté.

Elizabeth George situe la majorité de ses romans en Angleterre, on le sait, même si elle habite la Californie depuis son enfance. Une chose à cacher est déjà la vingtième enquête de son inspecteur Thomas Linley, un homme droit, anglais jusqu’au bout des ongles, entouré d’une équipe assez spéciale formée de deux enquêteurs ; Barbara Havers et Winston Nkata. Le roman s’amorce dans un quartier populaire du nord-est de Londres, où se regroupent les membres de la communauté nigériane, près du marché de Ridley Road.

Au centre de l’action, une famille, les Bankole, et dans cette famille une fillette de huit ans, Simisola, que son sinistre père s’apprête à faire exciser, malgré l’opposition de son fils aîné, pour pouvoir la vendre au meilleur prix à un bon Nigérian comme « vierge et pure ».

La mère, Monifa, ne remet pas l’opération en question puisque la tradition le veut, mais elle souhaite que cela se fasse dans les meilleures conditions possible, contrairement à ce qu’elle a elle-même vécu.

Ajoutez à cela une canicule omniprésente et une policière d’origine africaine qui traque les exciseuses et que l’on retrouvera morte chez elle, le crâne défoncé : tous les éléments du drame sont là.

Comme dans tous les romans d’Elizabeth George construits sur le modèle du « whodunit » — qui est le coupable —, l’intrigue, compliquée par l’intense vie privée de la policière Teodora Bontempi, vous tiendra en haleine tout au long. D’autant plus que la traduction témoigne fidèlement de la fébrilité et de l’urgence du sujet.

Mais ce sont d’abord les personnages et la description des milieux dans lesquels ils vivent qui donnent au roman sa saveur quasi sociologique. Elizabeth George parvient à décrire la couleur et l’intensité des milieux populaires londoniens avec une intensité qui rappelle Dickens. Et quand on voit l’ampleur et l’importance de la sombre réalité qu’elle traque ici, on ne peut que vous conseiller, sans réserve aucune, cet ouvrage difficile.

Il y a des dénonciations plus essentielles que d’autres… et ce livre en est un exemple concret.

Une chose à cacher ★★★ 1/2 Elizabeth George, traduit de l’américain par Nathalie Serval, Presses de la Cité, Paris 2022, 650 pages