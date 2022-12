«Comédie»: ceci n’est pas une autofiction

La comédie, genre littéraire et théâtral ayant vu le jour dans la Grèce antique, a subi bien des métamorphoses et des tentatives de définition au fil du temps. D’abord associée à l’humour et à l’artifice, elle prend une tournure plus solennelle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, alors que le dramaturge Nivelle de la Chaussée en reprend les codes classiques — mise en scène de personnes ordinaires et dénouement heureux —, auxquels il greffe l’imminence d’une tragédie et un triomphe moral.

Cette comédie larmoyante, imitée notamment par Diderot et Beaumarchais, est bientôt suivie de la comédie dramatique, popularisée par Alfred de Musset, où la tonalité légère est gommée par une moralité solennelle.

Dans Comédie, son premier roman, l’écrivain et professeur de philosophie Franz Schürch se joue de tous ces différents sens, mutations et fonctions attribués au genre pour offrir un récit autoréflexif et décalé, à la fois grave et joyeux, anodin et idéologique, qui se pense plus qu’il ne se lit.

La comédie n’est pas le seul concept que l’auteur triture, contourne et déconstruit. Il renverse aussi les termes de l’autofiction, déployant un cortège de personnages — dont la plupart sont inspirés de ses amis les plus proches — dans des situations fictives et hautement intimes dans lesquelles se révèlent, en filigrane, l’évolution, la pensée, les insécurités, les obsessions, les fêtes et les deuils de celui qui les écrit.

Délabrement amoureux

Le roman raconte le délabrement amoureux de Roche — le meilleur ami de l’auteur —, sa quête de sens dans une réalité où l’amour n’a plus de cible et où le coeur ne se mesure qu’au rythme trop précipité de vains battements qui le dirigent trop vite vers la mort. Alors que le lien qui unit son couple se dénoue, il assiste, à distance, à l’amour nouveau et parfaitement cadencé entre son copain Nicolas Roi et une fille mystérieuse qui préfère demeurer anonyme.

Alors qu’il s’égare dans ses pensées, ses souvenirs et son souci du mot juste, ses pas suivent un chemin similaire, déambulant dans les méandres du quartier Villeray, à Montréal, à la recherche de points de repère qui vieillissent, s’embourgeoisent, disparaissent ou résistent à l’enchaînement prévisible et poétique des saisons.

La mise en distance dans laquelle travaille Franz Schürch fait état d’un remarquable exercice de pensée, mais n’est pas toujours à point. Il y a quelque chose de théâtral dans ce langage qui peine à s’ancrer dans le récit, se perdant dans un éventail de descriptions, de querelles terminologiques et de discussions désincarnées, écartant le lecteur, tel un quatrième mur de béton, de l’investissement.

Ces procédés narratifs rompent la fluidité de la lecture, mais parviennent à surprendre, reflétant les motifs de l’oeuvre et de l’auteur, laissant immerger des réflexions sur le vivre-ensemble et la pénurie d’idéaux dans un monde où les conversations n’outrepassent que trop rarement les frontières du quotidien et de la tangibilité.

Comédie ★★★ Franz Schürch, Le Quartanier, Montréal, 2022, 304 pages